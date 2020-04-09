Как и обещал Дмитрий Сaмбуров, начались поставки дезинфекторов социальным предприятиям

В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ - КБ № 8

На прошлой неделе предприятие «Обнинскоргсинтез» буквально за несколько дней отладило линии по производству дезинфицирующих средств. Такие меры компанией были предприняты в виду сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением на территории нашей области коронавируса. С просьбой взяться за производство дезинфекторов к руководству «Обнинскоргсинтез» обратился глава региона Владислав ШАПША.

Уже на протяжении долгих лет обнинская компания занимается производством моторных масел, охлаждающих жидкостей, антифризов, смазочных материалов. Эта продукция не теряет своей актуальности во все времена.

Но так уж случилось, что времена иногда меняются, а вместе с этим на первый план выходят новые потребности. К примеру, сейчас на фоне пандемии лидером потребительского рынка оказался дезинфектор. Сегодня санитайзеры, которые многие называют оружием против бушующего вируса, находятся в дефиците.

Ввиду этого, глава региона Владислав Шапша обратился за производственной помощью к руководству «Синтек» и попросил переоборудовать лаборатории и технические мощности компании под выпуск дезинфицирующих средств.

Как рассказывает заместитель директора компании «Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМБУРОВ, буквально за несколько дней была переоборудована часть площадей предприятия и запущены новые линии производства.

Сегодня «Синтек» выпускает два вида дезинфекторов - для обработки помещений и общественных территорий, и спиртовой - для обработки рук и малых поверхностей. В перспективе будет запущена еще одна линия по производству гелевых дезинфекторов.

Ежедневно с конвейера выходит, в среднем, 100 тысяч мелкой фасовки антисептика для рук, и порядка 200 тонн в сутки - дезинфицирующего средства для обработки поверхностей и помещений. Вот именно такие растворы будут бесплатно (!) предоставляться всем муниципальным учреждениям и организациям социальной направленности. Поставки уже начались.

К примеру, на днях дезинфекторы получила Клиническая больница №8 города Обнинска. Сюда поставили 500 литров санитайзера для дезинфекции площадей и большую партию средства для обработки рук.

- Наша больница находится на переднем крае, на переднем фронте в борьбе с невидимым противником. И мы очень надеемся, что сможем помочь - всем миром, что называется, - говорит заместитель директора компании «Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМБУРОВ.

Поставку лично принимал руководитель Клинической больницы №8 Михаил СЕРГЕЕВ.

- Большая благодарность за оказанную помощь, за неравнодушие, за желание помочь в сложившейся ситуации - это крайне правильная позиция, и я очень благодарен. Уверен, что это окажет большое влияние на лечение пациентов, - прокомментировал руководитель КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ.

В числе первоочередных объектов по поставке также значатся центр ВМФ, городская администрация, управление МЧС и другие важные социальные объекты.

Дарья ГУМЕРОВА