Когда торговля ограничена

Жители Обнинска привыкают покупать только самое необходимое.

Сейчас, в период карантина, у сотрудников Управления потребительского рынка, транспорта и связи города появилась масса новых забот. Им приходится проводить разъяснительную работу среди частных предпринимателей, чтобы те, кто не занимается продажей товаров первой необходимости, отнеслись с пониманием к закрытию своих магазинов.

НАРУШИТЕЛИ БУДУТ НАКАЗАНЫ

Как рассказала начальник вышеназванного управления Анна ЕРЕМИНА, ее подчиненными проведена большая работа с представителями торговых центров города. Им сначала разъясняли действующие на сегодняшний день нормативно-правовые акты Правительства Российской Федерации и Правительства Калужской области, а сейчас все торговые точки регулярно проверяют на предмет их закрытия. Постоянно проводятся соответствующие рейды.

В целом работники торговли указание выполнили, но отдельные незначительные нарушения поначалу все-таки имели место быть.

- Приходилось с нарушителями беседовать, объяснять им, зачем все это нужно, с какой целью принимаются такие меры. Со многими проведена профилактическая работа. Стоит отметить, что большинство руководителей магазинов с пониманием относятся к ситуации. Те же, кто и после профилактических мероприятий не приостановили свою деятельность, будут привлечены к административной ответственности. На сегодняшний день орган, который наделен такими полномочиями правительством Калужской области - это региональное Управление административно-технического контроля. Именно туда мы направляем всю информацию о нарушителях для рассмотрения и определения наказания, - проинформировала Анна Валерьевна.

- И все-таки, мы хотели бы уточнить: каким именно магазинам разрешили работать, а каким запретили? - поинтересовались мы у Ереминой.

- На сегодняшний день работать могут продовольственные магазины, аптеки, аптечные киоски и магазины, которые специализируются на товарах первой необходимости, - ответила она.

ПОКУПАТЕЛИ ПРОЯВЛЯЮТ БДИТЕЛЬНОСТЬ

Но, несмотря на то, что торговля сейчас ограничена, жалобы в управление потребительского рынка по-прежнему поступают. Причем как от жителей, так и от предпринимателей, деятельность которых в настоящее время приостановлена. Жители города, как рассказала Еремина, сообщают в мэрию о работе магазинов, которые должны быть закрыты.

- Бдительность наших граждан помогает нам своевременно выявить нарушителей. В основном, жалобы касаются фактов деятельности объектов общественного питания и работы отдельных категорий торговых точек. Поступают жалобы и на отсутствие средств индивидуальной защиты у продавцов и кассиров продовольственных магазинов. В таких случаях мы незамедлительно связываемся с руководителями, и большинство вопросов удается решить, - рассказала Еремина.

- Многие сегодня начали продавать свою продукцию по интернету. Стоит ли покупать такие товары? - задаем очередной вопрос Анне Валерьевне.

- К магазинам, осуществляющим дистанционную торговлю, предъявляются определенные требования: доставка должна быть бесконтактной, курьер должен использовать индивидуальные средства защиты. На сегодняшний день информация о каких-либо нарушениях или просто жалобы на дистанционную деятельность магазинов к нам не поступали, - проинформировала руководитель управления потребительского рынка.

К слову, недавно в Малоярославецком районе имел место беспрецедентный случай: там по квартирам жителей пятиэтажек одного из поселков ходил молодой человек, представлявшийся менеджером некоего интернет-магазина кухонных принадлежностей и предлагал товары первой необходимости. Жители рассказали нам, что сам он был без маски и без перчаток.

Некоторые жильцы поинтересовались у него, продает ли он продукты. Парень сказал, что продукты будут позже. Этим самым он дал понять, что ходить по домам собирается и дальше. Как говорят в народе: кому война, а кому и мать родна.

Инна ЕМЕЛИНА

А тем временем ПОКУПАТЕЛИ ИГНОРИРУЮТ РАЗГРАНИЧЕНИЕ КАССОВЫХ ЗОН С каждым днем ситуация с пандемией в России обостряется. Но, к счастью, в Калужской области пока не все так плохо. В Обнинске, например, вообще нет официально подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Между тем, все меры по нераспространению инфекции предпринимаются. В городе закрыли абсолютно все пункты общественного питания, ушли на карантин и многие учреждения, а улицы наукограда серьезно опустели. Но стабильно продолжают свою работу продовольственные магазины и аптеки. В супермаркетах регулярно проводят дезинфекцию, а кассовые зоны во многих магазинах разграничивают красными линиями, чтобы люди соблюдали дистанцию. «Красные зоны» уже давно появились в «Ленте», теперь к этому методу прибегли и в «Пятерочках». Но, к сожалению, это не всегда помогает. - Я не понимаю, о чем думает наш народ. Давно сказано, что нужно соблюдать дистанцию не менее полутора метров. Для особо «одаренных» даже разграничили линиями кассовые зоны. Но люди, видимо, не понимают или не хотят понимать, и продолжают «прижиматься» друг к другу. Прямо зло берет, - комментирует покупательница магазина «Пятерочка», расположенного на улице Комсомольской. - Это сегодня еще нормально, народу мало. А вчера я приходила, очереди были большие. Вот жалею, что не сфотографировала. Дарья ГУМЕРОВА

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