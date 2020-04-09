Главврач Малоярославецкой больницы пояснил, кому могут сделать тест на коронавирус

Жительница Малоярославца написала в соцсетях ко всем открытое обращение, в котором во всех подробностях рассказала, как ее семье пришлось столкнуться с коронавирусом. Как мы поняли из данного рассказа, ситуацию удалось «разрулить» только после того, как женщина написала главе Малоярославецкой районной администрации Вячеславу ПАРФЕНОВУ.

МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ ПОДТВЕРДИЛИ ОПАСЕНИЯ

Но, как сказал нашему журналисту Вячеслав Викторович, он все-таки один, а пациентов может оказаться много. Неужели по каждому такому поводу людям придется писать главе администрации?! А как же обещанное тестирование всех заболевших, о котором нам не так давно говорили медики? Или мы все не так поняли? Попробуем разобраться.

У той малоярославчанки, которая открыто рассказала свою историю, заболел муж. Если коротко, то он работает в Москве и там ему внезапно стало плохо. Мужчине вызвали скорую, у него взяли анализ и через некоторое время семье сообщили о положительном результате теста.

На тот момент пациент находился уже в Малоярославце, и ему становилось все хуже. Его супруга рассказала, что к ней приезжали медики скорой, терапевт и даже главврач Малоярославецкой Центральной Районной больницы Михаил БРУК. Но, как мы уже писали выше, для того, чтобы добиться госпитализации близкого человека в инфекционное отделение Калуги, ей пришлось связаться с главой районной администрации Вячеславом Парфеновым.

Многие жители рассказывают, что в службе 112 информируют о том, что если случай у пациента несложный, то в больницу его не забирают. Однако, можно ли с уверенностью утверждать, что данный случай несложный? Судить, конечно, медикам. Но, по рассказу жены пациента, чуть позже состояние мужчины значительно ухудшилось.

ТЕСТИРУЮТ НЕ ВСЕХ

Наши журналисты попросили прокомментировать ситуацию главврача Михаила Брука. И, к своему удивлению, узнали, что на сегодняшний день в Малоярославецком районе нет ни одного окончательно установленного диагноза «коронавирусная инфекция». На момент нашей беседы Михаил Александрович проинформировал, что у четверых жителей района тестирование показало условно положительный результат. А чуть позже стало известно, что два теста все-таки оказались отрицательными. И это, конечно, очень хорошая новость.

Но мы поинтересовались, почему описанная жительницей Малоярославца история не внесла изменения в данную статистику. В ответ Михаил Александрович заметил, что согласно 323 Федеральному закону о неразглашении медицинской тайны, он не имеет права говорить о диагнозе и состоянии пациента. При этом он дал понять в разговоре, что при составлении статистических данных имеет значение и тот факт, где именно больной прописан.

Мы также спросили, любого ли заподозрившего у себя инфекцию жителя района протестируют на коронавирус. Оказалось, что далеко не любого. Михаил Александрович перечислил категории граждан, которым такой тест полагается в обязательном порядке. Это прибывшие из-за рубежа (в особенности те, кто себя плохо чувствует); медицинские работники, контактировавшие с инфицированными; лица старше 65 лет с признаками заболевания; а также те, у кого развилась внебольничная пневмония.

ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ­ЗА ГРАНИЦЫ МАТЬ С РЕБЕНКОМ ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ ЧЕРЕЗ СУД

Вячеслав Парфенов подтвердил информацию главного врача Центральной районной больницы: из четверых пациентов с условно положительными тестами двое оказались здоровыми. Один пациент находится в больнице, трое ждали результатов теста дома. При этом, со слов главы районной администрации, до недавнего времени на самоизоляции у себя в квартирах находилось 90 жителей Малоярославецкого района. Теперь их уже 78. Это те, кто вернулся из-за рубежа и пока не уверен, что здоров. Медики их наблюдают, а полицейские контролируют соблюдение режима самоизоляции.

Как рассказал Вячеслав Викторович, к сожалению, данный режим сегодня соблюдают не все, кому это положено делать в обязательном порядке. Речь, в частности, идет о вернувшихся из-за границы. Так, на днях в Малоярославецком районе в калужскую инфекционную больницу в принудительном порядке, через суд, были госпитализированы женщина с ребенком. Со слов Парфенова, в этой семье четыре человека: муж с женой и двое детей. В настоящее время они проживают в одном из сел района, а когда-то переехали в наш регион из Армении. И вот недавно мать с младшим ребенком съездила в ближнее зарубежье повидать родню. Но, вернувшись, находиться дома на карантине категорически отказалась: выходила на улицу, посещала магазины и так далее. А у ребенка, между тем, поднялась температура, и проявились все признаки простуды.

Вот тогда районная администрация совместно с ЦРБ, Роспотребнадзором и ОМВД подали в суд иск о госпитализации самого младшего члена этой семьи. Женщина в инфекционное отделение легла вместе с малышом. Обоих пациентов протестировали на коронавирус. Результат медики пока ожидают.

Инна ЕМЕЛИНА

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