Роспотребнадзор закрывает храмы

В ХРАМАХ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Когда верстался этот номер, стало известно, что с 16 по 30 апреля в храмах приостанавливается проведение массовых мероприятий.

По информации Управления Роспотребнадзора по Калужской области, 15 апреля Главный Государственный санитарный врач по Калужской области Светлана РОЖКОВА издала предписание №47-06 о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Согласно этому документу, с целью предупреждения и распространения инфекционных заболеваний с 16 по 30 апреля приостанавливается проведение массовых мероприятий, включая посещение гражданами храмов Калужской митрополии Русской Православной Церкви Московского Патриархата (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий).

Также Калужской митрополии Русской Православной Церкви Московского Патриархата предписывается принять меры по приостановлению эксплуатации объектов, производственных цехов и участков, помещений, зданий, сооружений, оборудования, транспортных средств, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг.

ПРИХОЖАН ПРИЗВАЛИ МОЛИТЬСЯ ДОМА

На этой неделе в обнинской городской администрации собрались священнослужители Калужской епархии. К прихожанам наукограда обратился настоятель храма Святых равноапостольных Владимира и Ольги протоиерей Дмитрий МОИСЕЕВ.

Он поздравил всех с днями Страстной Седмицы, которые проходят сейчас, накануне Пасхи, и подчеркнул, что в текущем году мы этот светлый праздник будем отмечать в совершенно особых условиях, о которых не могли и подумать даже полгода назад.

- Христос победил смерть и дал возможность каждому ее победить. Но для того, чтобы это сделать, мы должны быть чадами церкви, которая в этом году призывает нас уделить особое внимание к келейным молитвам, которые совершаются в одиночестве. Хотя и хорошо собираться вместе, но сейчас очень большая опасность заразить коронавирусом ближних, - сказал отец Дмитрий.

Он напомнил, что новый вирус очень коварен и инфицированный человек очень долго может и сам не знать, что уже болен, и поэтому опасен для окружающих. Русская православная церковь призывает сейчас уделить особое значение домашней молитве. Благо, в наше время доступны богослужебные тексты. Они есть в интернете, их можно и купить. Так что подготовиться к празднованию Пасхи можно и дома.

- Для Бога нет границ, Бог везде! - сказал в завершение отец Дмитрий.

КУЛИЧИ МОЖНО БУДЕТ ОСВЯТИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

В условиях карантина и самоизоляции, многие православные верующие не станут посещать на Пасху храмы и не смогут освятить куличи. Но, как нам рассказал директор духовно-просветительского центра «Вера, надежда, любовь» протоиерей Сергий ВИШНЯКОВ, благочинный Обнинского округа Калужской епархии, сделать это можно будет дома. Причем самостоятельно. Информация об этом размещена и на официальном сайте патриархии.

Перед пасхальной трапезой нужно трижды пропеть тропарь Пасхи: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в», а затем окропить всю пасхальную снедь (куличи, яйца, пасхи и другое) освященной водой, если она есть, со словами: «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».