«Вместе вирус победим!»

«Синтек» помогает родному городу уничтожить невидимого врага.

Что сегодня особенно важно в борьбе с бушующим вирусом COVID-19? «Конечно же, ответственность и серьезный подход к соблюдению всех требований и рекомендаций» - скажете вы, и, безусловно, будете правы.

Но, пожалуй, не стоит забывать и о том, что еще никогда человечеству не удавалось победить ни в одной в войне без поддержки единомышленников. А борьба с сегодняшним вирусом - это тоже война: война, в которой очень важна поддержка каждого, участие любого из нас. Только так мы сможем победить невидимого врага, шагающего по миру.

Именно такой политики придерживается компания «Обнинскоргсинтез», сотрудники которой в трудную минуту решили протянуть руку помощи родному городу.

КОМПАНИЯ БЫСТРОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Бренд «Синтек» сегодня широко известен и популярен. Уже на протяжении долгих лет обнинская компания занимается производством моторных масел, охлаждающих жидкостей, антифризов, смазочных материалов. Эта продукция не теряет своей актуальности во все времена. Но так уж случилось, что времена иногда меняются, а вместе с этим на первый план выходят новые потребности. К примеру, сейчас, на фоне пандемии, лидером потребительского рынка оказался дезинфектор. Сегодня санитайзеры, которые многие называют оружием против бушующего вируса, находятся в дефиците.

Предприятие «Обнинскоргсинтез» буквально за несколько дней отладило линии по производству дезинфицирующих средств.

Как рассказывает заместитель директора компании «Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМБУРОВ, была переоборудована часть площадей предприятия, и запущены новые линии производства. Сегодня «Синтек» выпускает два вида дезинфекторов- для обработки помещений и общественных территорий, и спиртовой - для обработки рук и малых поверхностей. В перспективе будет запущена еще одна линия по производству гелевых дезинфекторов. Ежедневно с конвейера выходит в среднем 100 тысяч мелкой фасовки антисептика для рук и порядка 200 тонн в сутки - дезинфицирующего средства для обработки поверхностей и помещений.

Но самое важное - предприятие сегодня в первую очередь стремится не заработать, а помочь - обнинцам пережить этот непростой период с минимальными потерями. Компания всерьез взялась за благотворительность. Сегодня дезинфекторы абсолютно бесплатно распространяются по предприятиям, которые в первую очередь нуждаются в помощи и поддержке. Партии санитайзеров получают учреждения социальной направленности, культуры и жизнеобеспечения.

В числе организаций и предприятий, которые бесплатно получили дезинфекторы, значатся: КБ №8. МРНЦ, ГИБДД, центры «Доверие» и «Милосердие», а также Центр социального обслуживания, Управление ГО и ЧС, войсковая часть, военкомат, Учебный центр ВМФ, организация волонтеров-медиков, ТОС «Центральный». И все они в один голос говорят «спасибо» и «жмут руку» идейным вдохновителям данного благотворительного проекта, курирует который заместитель директора «Обнинскоргсинтез» депутат Городского Собрания Дмитрий САМБУРОВ.

РУКОВОДИТЕЛЬ КБ №8 МИХАИЛ СЕРГЕЕВ: «БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА НЕРАВНОДУШИЕ!»

Одним из первых учреждений, с которых начались поставки дезинфекторов, конечно же, оказалась Клиническая больница №8. Ведь именно люди в белых халатах сегодня занимают лидирующие и важнейшие позиции в борьбе с вирусом.

Больница получила 500 литров санитайзера для дезинфекции площадей и большую партию средства для обработки рук.

- Наша больница находится на переднем крае, на переднем фронте в борьбе с невидимым противником. И мы очень надеемся, что сможем помочь - всем миром, что называется, - говорит заместитель директора компании «Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМБУРОВ.

Поставку принимал лично руководитель Клинической больницы №8 Михаил СЕРГЕЕВ.

- Большая благодарность за оказанную помощь, за неравнодушие в сложившейся ситуации - это крайне правильная позиция, и я очень благодарен. Уверен, что это окажет большое влияние на лечение пациентов, - прокомментировал руководитель КБ № 8 Михаил СЕРГЕЕВ.

ДИРЕКТОР ИМРНЦ ИМ. А. Ф. ЦЫБА СЕРГЕЙ ИВАНОВ: «ВАША ПОМОЩЬ И УСИЛИЯ ПОМОГАЮТ ПОНЯТЬ, ЧТО КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ ЕСТЬ!»

Следом за Клинической больницей партия санитайзеров приехала и в МРНЦ им. А. Ф. Цыба. Директор института Сергей ИВАНОВ лично встретил добрых гостей и выразил свою признательность.

- Ощущение того, что проблема идет на спад, возникает тогда, когда появляется контроль над ситуацией. Вот как только кончается неразбериха, приходит понимание, что все решаемо. Ваша помощь и усилия дают понять, что контроль над ситуацией есть. Я буквально накануне был на нашей площадке, где мы начали проводить тесты на коронавирус. Первый вопрос, с которым меня встретили, коснулся наличия дезинфекторов. У нас есть запасы, но они молниеносно расходятся. Но теперь мне есть, что ответить людям. Не было бы вашего решения и вашей помощи, то было бы трудно, - говорит Сергей Анатольевич.

Дмитрий Самбуров, в свою очередь, выразил готовность оказывать поддержку и впредь, если возникнет такая необходимость.

- Большая честь для нас - помочь вам, так как ваше учреждение находится на передовой в борьбе с вирусом. Это наш такой первый шаг. Если будет нужна помощь - пожалуйста, обращайтесь, - заявил Самбуров.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОЛУЧИЛИ 400 ЛИТРОВ ДЕЗИНФЕКТОРОВ ОТ КОМПАНИИ «СИНТЕК»



400 литров дезинфектора «Биостерол» Дмитрий Самбуров завез в учреждения культуры. Средство для профилактики заражения коронавирусом получили детские школы искусств, Музей истории города Обнинска, 10 городских библиотек, Городской дворец культуры, Городской клуб ветеранов, Дом культуры ФЭИ, Кинотеатр «Мир», Дом учёных, Обнинский молодёжный центр.

ОБНИНСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ ТОЖЕ НУЖНО СПАСАТЬ!

Люди, которые работают в Управлении ГО и ЧС, обычно сами спасают других. Ради наших жизней здесь сутками напролет работают пожарные, спасатели, диспетчеры ЕДДС. На этой неделе им тоже пришли на помощь:сюда завезли 200 литров дезинфицирующего средства.

- Конечно, для нас это очень ценно. Людей у нас работает много, круглосуточно. Соблюдать меры профилактики сейчас особенно важно. Теперь, благодаря компании «Синтек», мы регулярно проводим санитарную обработку помещений, предметов общего пользования, дезинфицируем машины регулярно. Огромное спасибо за такую важную на данном этапе помощь! - говорит начальник Управления ГО и ЧС Сергей КРАСКО.

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА «ДОВЕРИЕ» СВЕТЛАНА ДРОБЫШЕВА: «СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!»

- Нам поставили средства для обработки поверхностей и для дезинфекции рук. Вот последнее особенно уникальная и полезная вещь. Обрабатывать руку по понятным причинам приходится постоянно, и от этого очень сохнет и шелушится кожа, - говорит Светлана Дробышева. - А в составе дезинфектора «Биостерол» от компании «Обнинскоргсинтез» есть глицерин, который смягчает руки, что очень важно. Огромное спасибо нашему неравнодушному предприятию, которое первым откликнулось в сложный период. Спасибо, что вы есть!

ДМИТРИЙ САМБУРОВ ЛИЧНО ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ

Санитарная обработка мест общего пользования - первоочередная мера в сложившейся эпидемиологической ситуации.

На сегодняшний день в Обнинске закрыты не только организации и общепиты, но такие объекты, как спортивные и детские площадки. Сейчас самое время провести их тотальную дезинфекцию, что на этой неделе и сделали представители ТОС вместе с депутатом Дмитрием Самбуровым.

Они вышли на санитарную обработку детской площадки, расположенной во дворе дома №3 на улице Победы.

- Мы все дружно вышли на обработку. Все вместе вирус мы победим, без всякого сомнения! - заявил Дмитрий Анатольевич.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ТАТЬЯНА ШЕВЦОВА: «СОТРУДНИКИ «СИНТЕК» ПОКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ ОТЛИЧНЫЕ РЕБЯТА!»

Активисты с улицы Победы не единственные, кто принял участие в обработке общественных территорий. К примеру, представители ТОС «Центральный» и УК «Эстейт» (председателем и директором которых является Татьяна ШЕВЦОВА) провели санитарную обработку детских площадок в шести районах!

- Благодаря компании «Обнинскоргсинтез», которая поставила нам бесплатно тонну дезинфектора, мы обработали не только детские площадки. В домах нашего территориального объединения мы регулярно проводим обработку, также раздаем санитайзер нашим жителям, - говорит Татьяна Шевцова. - Думаю, что поставленных объемов нам точно хватит для бесперебойной работы до мая. Хочу поблагодарить компанию «Обнинскоргсинтез» за то, что не бросили своих - нас, горожан, в трудную минуту и протянули руку помощи. Ведь они первыми пошли на такой шаг и тем самым показали, что они отличные ребята! Спасибо им!

Дарья ГУМЕРОВА

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