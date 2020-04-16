В инфекционном отделении КБ №8 отремонтировали крышу и подключили кислород

Глава администрации Обнинска Карина БАШКАТОВА и Вячеслав ЛЕЖНИН на днях посетили с проверкой инфекционное отделение КБ №8.

Состояние инфекционного корпуса до недавнего времени оставляло желать лучшего. Но вместе с коронавирусом пришло понимание того, что так быть не должно. Протекающая крыша - это ненормально для учреждения здравоохранения.

На помощь клинической больнице пришли обнинские предприниматели. Полным ходом идет ремонт и переоборудование инфекционного корпуса КБ№8.

ОБНИНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОМОГАЮТ ФМБА

Андрей БУРЛЮК, ООО «Удивительный мир» («ЖК «Скандинавия») и их партнеры ООО «Созидатель» Никита СВЕЧИН и Алексей БАБИЕВ полностью взяли на себя ремонт кровли, финансирование и работы. И если бы там просто была дыра в крыше, то залатать ее было бы относительно просто.

Строителям столкнулись с рассыпавшимися вентиляционными шахтами. Пришлось убирать развалившиеся кирпичи и делать все заново. Работы выполняются в соответствии с проектом.

Их планируют закончить к концу следующей недели. Две недели строители работают с небольшими перерывами на сон. Никаких бюрократических проволочек не возникает.

Предприниматель Юрий Михеев (Магазин «Михалыч») рассказывает, что вечером ему позвонил врач и рассказал о проблемах, и уже утром Юрий Михайлович отправил в клинику линолеум, краску, стройматериалы.

Впрочем, делается это, конечно, не для великого Федерального агентства, а для жителей наукограда. Предприниматели в это непростое для их бизнеса время нашли и деньги, и время помочь своим землякам, они просят только об одном: «Пока оставайтесь дома!»

ДЕНЬГИ НА ОБОРУДОВАНИЕ КЛИНИКИ ФМБА ВЫДЕЛЕНЫ ГУБЕРНАТОРОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Руководитель региона Владислав ШАПША принял решение о выделении в КБ №8 более 3 миллионов рублей из областного бюджета на оснащение койко-мест кислородом. Это позволит создать 30 коек с возможностью подключения аппарата искусственной вентиляции легких.

Строители и руководитель КБ№8 Михаил СЕРГЕЕВ показали Карине Башкатовой уже уложенные провода и смонтированные «трубочки», по которым будет подаваться кислород.

- И я очень прошу всех жителей Обнинска оставаться дома и меньше контактировать, - попросил Михаил Алексеевич. - Пусть все, что мы подготовили, не пригодится. Лучше, чтобы жители Обнинска сюда не попадали.

К КОНЦУ НЕДЕЛИ ЗАРАБОТАЕТ КОРПУС ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ

По сообщению врио главного врача КБ №8 ФМБА Михаила СЕРГЕЕВА, в начале апреля в стационаре находились 10 пациентов с пневмонией. По сравнению с первым кварталом предыдущего года, количество больных увеличилось ненамного. Но апрель, естественно, в эту статистику пока не включен. Какой будет статистика текущего месяца, зависит не только от врачей, но и от каждого жителя Обнинска.

На выходных из КБ №8 в Калужскую инфекционную больницу переведен четвертый пациент из Обнинска с условно положительным тестом на коронавирус и пневмонией. Однако, состояние больного удовлетворительное, и рентген не показал характерную для коронавируса тревожную картину. Мужчина по работе вынужден был посещать другие регионы (и это была не Москва), предположительно, там и заразился.

Тем не менее, инфекционное отделение Клинической больницы №8 временно приостановило работу из-за пациента с COVID-19.

- Круг контактных лиц определен, у всех взят анализ. Ждем результатов. - сообщил врио главного врача КБ№8 Михаил Сергеев. - Пациентов перевели в другой корпус. Помещения уже обработаны и временно закрыты на карантин. Ситуация находится на моем личном контроле. К концу недели корпус начнет работать.

Пока в инфекционное отделение перепрофилирована «вторая терапия». Туда поступают пациенты с признаками пневмонии. Каждый больной находится в отдельной палате.

Рената БЕЛИЧ