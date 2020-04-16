В инфекционном отделении КБ №8 отремонтировали крышу и подключили кислород

Глава администрации Обнинска Карина БАШКАТОВА и Вячеслав ЛЕЖНИН на днях посетили с проверкой инфекционное отделение КБ №8. Состояние инфекционного корпуса до недавнего времени оставляло желать лучшего. Но вместе с коронавирусом пришло понимание того, что так быть не должно. Протекающая крыша - это ненормально для учреждения здравоохранения. На помощь клинической больнице пришли обнинские предприниматели. Полным ходом идет ремонт и переоборудование инфекционного корпуса КБ№8. ОБНИНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОМОГАЮТ ФМБА Андрей БУРЛЮК, ООО «Удивительный мир» («ЖК «Скандинавия») и их партнеры ООО «Созидатель» Никита СВЕЧИН и Алексей БАБИЕВ полностью взяли на себя ремонт кровли, финансирование и работы. И если бы там просто была дыра в крыше, то залатать ее было бы относительно просто. Строителям столкнулись с рассыпавшимися вентиляционными шахтами. Пришлось убирать развалившиеся кирпичи и делать все заново. Работы выполняются в соответствии с проектом. Их планируют закончить к концу следующей недели. Две недели строители работают с небольшими перерывами на сон. Никаких бюрократических проволочек не возникает. Предприниматель Юрий Михеев (Магазин «Михалыч») рассказывает, что вечером ему позвонил врач и рассказал о проблемах, и уже утром Юрий Михайлович отправил в клинику линолеум, краску, стройматериалы. Впрочем, делается это, конечно, не для великого Федерального агентства, а для жителей наукограда. Предприниматели в это непростое для их бизнеса время нашли и деньги, и время помочь своим землякам, они просят только об одном: «Пока оставайтесь дома!» ДЕНЬГИ НА ОБОРУДОВАНИЕ КЛИНИКИ ФМБА ВЫДЕЛЕНЫ ГУБЕРНАТОРОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ Руководитель региона Владислав ШАПША принял решение о выделении в КБ №8 более 3 миллионов рублей из областного бюджета на оснащение койко-мест кислородом. Это позволит создать 30 коек с возможностью подключения аппарата искусственной вентиляции легких. Строители и руководитель КБ№8 Михаил СЕРГЕЕВ показали Карине Башкатовой уже уложенные провода и смонтированные «трубочки», по которым будет подаваться кислород. - И я очень прошу всех жителей Обнинска оставаться дома и меньше контактировать, - попросил Михаил Алексеевич. - Пусть все, что мы подготовили, не пригодится. Лучше, чтобы жители Обнинска сюда не попадали. К КОНЦУ НЕДЕЛИ ЗАРАБОТАЕТ КОРПУС ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ По сообщению врио главного врача КБ №8 ФМБА Михаила СЕРГЕЕВА, в начале апреля в стационаре находились 10 пациентов с пневмонией. По сравнению с первым кварталом предыдущего года, количество больных увеличилось ненамного. Но апрель, естественно, в эту статистику пока не включен. Какой будет статистика текущего месяца, зависит не только от врачей, но и от каждого жителя Обнинска. На выходных из КБ №8 в Калужскую инфекционную больницу переведен четвертый пациент из Обнинска с условно положительным тестом на коронавирус и пневмонией. Однако, состояние больного удовлетворительное, и рентген не показал характерную для коронавируса тревожную картину. Мужчина по работе вынужден был посещать другие регионы (и это была не Москва), предположительно, там и заразился. Тем не менее, инфекционное отделение Клинической больницы №8 временно приостановило работу из-за пациента с COVID-19. - Круг контактных лиц определен, у всех взят анализ. Ждем результатов. - сообщил врио главного врача КБ№8 Михаил Сергеев. - Пациентов перевели в другой корпус. Помещения уже обработаны и временно закрыты на карантин. Ситуация находится на моем личном контроле. К концу недели корпус начнет работать. Пока в инфекционное отделение перепрофилирована «вторая терапия». Туда поступают пациенты с признаками пневмонии. Каждый больной находится в отдельной палате. Рената БЕЛИЧ
Глава администрации Обнинска Карина БАШКАТОВА и Вячеслав ЛЕЖНИН на днях посетили с проверкой инфекционное отделение КБ №8.
Состояние инфекционного корпуса до недавнего времени оставляло желать лучшего. Но вместе с коронавирусом пришло понимание того, что так быть не должно. Протекающая крыша - это ненормально для учреждения здравоохранения.
На помощь клинической больнице пришли обнинские предприниматели. Полным ходом идет ремонт и переоборудование инфекционного корпуса КБ№8.
ОБНИНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОМОГАЮТ ФМБА
Андрей БУРЛЮК, ООО «Удивительный мир» («ЖК «Скандинавия») и их партнеры ООО «Созидатель» Никита СВЕЧИН и Алексей БАБИЕВ полностью взяли на себя ремонт кровли, финансирование и работы. И если бы там просто была дыра в крыше, то залатать ее было бы относительно просто.
Строителям столкнулись с рассыпавшимися вентиляционными шахтами. Пришлось убирать развалившиеся кирпичи и делать все заново. Работы выполняются в соответствии с проектом.
Их планируют закончить к концу следующей недели. Две недели строители работают с небольшими перерывами на сон. Никаких бюрократических проволочек не возникает.
Предприниматель Юрий Михеев (Магазин «Михалыч») рассказывает, что вечером ему позвонил врач и рассказал о проблемах, и уже утром Юрий Михайлович отправил в клинику линолеум, краску, стройматериалы.
Впрочем, делается это, конечно, не для великого Федерального агентства, а для жителей наукограда. Предприниматели в это непростое для их бизнеса время нашли и деньги, и время помочь своим землякам, они просят только об одном: «Пока оставайтесь дома!»
ДЕНЬГИ НА ОБОРУДОВАНИЕ КЛИНИКИ ФМБА ВЫДЕЛЕНЫ ГУБЕРНАТОРОМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
Руководитель региона Владислав ШАПША принял решение о выделении в КБ №8 более 3 миллионов рублей из областного бюджета на оснащение койко-мест кислородом. Это позволит создать 30 коек с возможностью подключения аппарата искусственной вентиляции легких.
Строители и руководитель КБ№8 Михаил СЕРГЕЕВ показали Карине Башкатовой уже уложенные провода и смонтированные «трубочки», по которым будет подаваться кислород.
- И я очень прошу всех жителей Обнинска оставаться дома и меньше контактировать, - попросил Михаил Алексеевич. - Пусть все, что мы подготовили, не пригодится. Лучше, чтобы жители Обнинска сюда не попадали.
К КОНЦУ НЕДЕЛИ ЗАРАБОТАЕТ КОРПУС ИНФЕКЦИОННОГО ОТДЕЛЕНИЯ
По сообщению врио главного врача КБ №8 ФМБА Михаила СЕРГЕЕВА, в начале апреля в стационаре находились 10 пациентов с пневмонией. По сравнению с первым кварталом предыдущего года, количество больных увеличилось ненамного. Но апрель, естественно, в эту статистику пока не включен. Какой будет статистика текущего месяца, зависит не только от врачей, но и от каждого жителя Обнинска.
На выходных из КБ №8 в Калужскую инфекционную больницу переведен четвертый пациент из Обнинска с условно положительным тестом на коронавирус и пневмонией. Однако, состояние больного удовлетворительное, и рентген не показал характерную для коронавируса тревожную картину. Мужчина по работе вынужден был посещать другие регионы (и это была не Москва), предположительно, там и заразился.
Тем не менее, инфекционное отделение Клинической больницы №8 временно приостановило работу из-за пациента с COVID-19.
- Круг контактных лиц определен, у всех взят анализ. Ждем результатов. - сообщил врио главного врача КБ№8 Михаил Сергеев. - Пациентов перевели в другой корпус. Помещения уже обработаны и временно закрыты на карантин. Ситуация находится на моем личном контроле. К концу недели корпус начнет работать.
Пока в инфекционное отделение перепрофилирована «вторая терапия». Туда поступают пациенты с признаками пневмонии. Каждый больной находится в отдельной палате.
Рената БЕЛИЧ