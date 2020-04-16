Получат ли доплаты врачи ФМБА в Обнинске?

Власти разных уровней не раз говорили о том, что тем медработникам, которые работают с больными новым коронавирусом, будут доплачивать. Но пока все эти разговоры остаются только обещаниями.

- По всем телевизионным каналам регулярно рассказывают о каких-то надбавках, - говорит врачи КБ№8, - а в реальности, по сравнению с прошлым годом, многие получили денег меньше, а не больше. И в это же время далекие от медицины граждане уверены, что мы тут деньги лопатой гребем. Не могли бы власти как-то конкретизировать, кому они собираются доплачивать и кого чиновники считают работающими с «ковидными» больными?

НЕЛЬЗЯ ЛИ ОГЛАСИТЬ ВЕСЬ СПИСОК?

Ситуация разворачивается так, что сегодня с коронавирусными больными работать приходится и кардиологам, и хирургам, и участковым, и рентгенологам. Про медсестер и санитарок и говорить нечего. Они тоже борются с новым вирусом напрямую и рискуют своим здоровьем каждый день.

Более того, попасть на карантин после общения с зараженным больным может практически каждый медработник, но считается ли это «работой с зараженными новым коронавирусом»?

Просто так бросить в информационное пространство обещание промотивировать материально, а потом разводить руками и откровенно хамить - вряд ли это то, чего заслуживают наши медики. А если врач уже болен, как тогда собираются оплачивать их труд, который справедливо называют фронтом, но пока не торопятся вознаграждать по достоинству?

«КТО НЕДОВОЛЕН ЗАРПЛАТОЙ, МОЖЕТЕ УВОЛЬНЯТЬСЯ!»

В КБ №8 руководству поступила такая служебная записка: «Довожу до Вашего сведения, что за март 2020 врачи-хирурги, оказывающие экстренную круглосуточную помощь населению города Обнинска, перестали получать ежемесячные доплаты за экстренную помощь, установленные администрацией города Обнинска».

Напомним, что надбавки врачам устанавливались потому, что зарплаты медиков были (и остались) позорно низкие. Этой небольшой доплатой город показывал, что ценит работу врачей. Заведующий хирургическим отделением, написавший эту служебную записку, просто выполнил свои обязанности, тонко напомнив руководству о том, что нужно принять меры для сохранения кадров.

И что же заведующий отделением получает в ответ? И.о. замглавврача Анна МОИСЕЕВА пишет своею рукой на служебной записке: «Кто не доволен зарплатой, может увольняться».

Правда? Анна Евгеньевна полагает, что так можно общаться с врачами? Или госпожа Моисеева решила лишить город хирургического отделения? Кто-нибудь объяснит и.о. замглавврача, что в приличных учреждениях так с людьми не общаются? Или может какой-то злоумышленник выкрал печать и подделал подпись Анны Моисеевой? В это легче поверить, чем в то, что чиновники могут так разговаривать с врачами. Все-таки ФМБА - это не советский ЖЭК. Наверное...

«ТАКИЕ ОТВЕТЫ НЕДОПУСТИМЫ!»

Извиняться за госпожу Моисееву пришлось врио главврача КБ №8 Михаилу СЕРГЕЕВУ.

«Уважаемые жители Обнинска и пациенты и сотрудники Клинической больницы №8. В связи с обсуждением в соцсетях вопросов о надбавках врачам ФГБУЗ КБ№8 ФМБА считаю необходимым дать пояснения. Речь идет не о доплатах за работу с коронавирусной инфекцией. Речь идет о доплатах из бюджета города Обнинска сотрудникам экстренных служб ФГБУЗ КБ№8 ФМБА.

В прошлом году эта категория специалистов - хирурги - была включена в доплату. А в этом году действует новое положение, доплаты получает только приемное отделение и скорая помощь. В рамках положения, которое действует в данный момент, Администрация выполняет свои обязательства в полном объеме. Принятия о возможности дополнительного финансирования других экстренных служб мы ожидаем в ближайшее время.

Что же касается резолюции моего заместителя, то такие ответы в деловой и служебной переписке считаю недопустимыми. В данном случае я вижу нарушение профессиональной этики, правил делового общения и некорректность.

Заявлений подобного рода и эмоциональных выпадов допускать нельзя. Заместитель, который это написал, понесет дисциплинарную и материальную ответственность. Приношу свои извинения за своего сотрудника».

Почему все то же самое не могла сказать заместитель Анна Моисеева? Зачем хамить людям, от психологического состояния которых зависят человеческие жизни? Разве в коллективе так разговаривают с коллегами?

А БУДУТ ЛИ ДОПЛАТЫ?

Однако, не Анна Евгеньевна назначает медикам надбавки к зарплатам. Не она принимает решение о выплате доплат из казны города, не она обещает различные премии и выплаты тем, кто работает с зараженными коронавирусом пациентами. Превратятся ли обещания властей во что-то реальное, или врачи и медсестры услышат только обещания? А в квитках на зарплату увидят: «Оклад 20 350, удержано НДФЛ 2020 рублей».

- Эти обещания властей разрушают мою семейную жизнь, - говорит один из врачей. - Жена шутит, что я утаиваю зарплату. Никто не верит, что так мало получает врач ФМБА.

Хотелось бы пожелать чиновникам побольше честности, а всем нам - здоровья.

Рената БЕЛИЧ