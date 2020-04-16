Журналисты и сотрудники почты стараются сделать досуг горожан интересным

Сегодня, в непростой период самоизоляции, печатные издания Издательского Дома «Мак-Медиа» пользуются широким спросом. Жители Обнинска и соседних районов доверяют газетам «ВЫ и МЫ», «Неделя Обнинска» и «Неделя Боровского района». Их любят и очень ждут. И по статистике обнинского почтамта, на них в городе подписано больше всего читателей.

ПОЧТА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

В декабре 2019 года у жителей наукограда и соседних районов появилась уникальная возможность подписаться на газеты Издательского дома «Мак-Медиа». И многие с удовольствием ею воспользовались. Причем этим счастливчикам повезло еще и сегодня, в период самоизоляции. Ведь почта работать продолжает, и почтальоны по-прежнему разносят газеты по почтовым ящикам горожан. Выходить из дома сейчас нежелательно, а тут надо всего лишь дойти до почтового ящика и свежий номер газеты на месте. Удобно, комфортно и совершенно недорого.

Поэтому почтальоны сегодня, как и медики, на передовой. И многие теперь поняли, как необходима и важна эта профессия. Благодарят жители наукограда многих сотрудников почты, но особенно тепло отзываются о почтальоне Отделения связи № 5 Обнинска Алевтине ШЕРШНЕВОЙ. Рассказывают, что это очень отзывчивый и добросердечный человек, а также грамотный специалист. Всегда поддержит добрым словом, всегда вежлива.

Похвалила Алевтину Владимировну и ее руководитель - начальник обнинского почтамта Надежда КОНОВАЛОВА.

- Она у нас трудится пятый год, участвует во всех мероприятиях почтамта. У нее большой объем реализации товаров, потому что умеет найти подход к клиентам. Сейчас, в столь сложный для пожилых людей период, Алевтина Владимировна доставляет им на дом продукты питания по заказу - из ассортимента отделений связи. Носит посылки, письма. Она любит людей и умеет дарить позитив, а в нашей работе это очень важно, - отметила Надежда Александровна.

Руководитель обнинского почтамта напомнила, что жители нашего региона могут оставить заявку на доставку товаров первой необходимости по телефону контактного центра: 8-800-1-000-000. Кроме того, почтальоны могут принять на дому и оплату за жилищно-коммунальные услуги. Для этого у них имеются мобильные почтово-кассовые терминалы (МПКТ). С их помощью можно и оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается от оплаты услуг в почтовых отделениях: прием платежей происходит в режиме реального времени, и в подтверждение оплаты клиент получает кассовый чек.

Так что в период самоизоляции журналисты и сотрудники почты скучать и горевать никому не позволят.

ВСЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ!

Примечательно то, что список наших постоянных читателей весьма внушителен, и он постоянно растет. Конечно, немало и тех, кто предпочитает знакомиться с нашими материалами на сайтах. Но традиционные излюбленные многими, особенно представителями старшего поколения, газеты до сих пор не потеряли своей актуальности. Читатели хорошо знают, что свежие номера выходят по пятницам. И до объявления самоизоляции люди приходили за ними в редакцию, в Дом ученых, в универмаг «Пассаж», в КБ № 8, в Газэнергобанк, в администрацию города и во многие другие места, где имеются фирменные стойки «Мак-Медиа».

- Мне всегда интересно читать ваши материалы, хотя я не всегда согласна с той или иной точкой зрения автора. Но каждый имеет право на свое мнение. В этом и его ценность. Иногда звоню в редакцию, спорю. Но меня всегда выслушивают и тоже относятся к моим высказываниям с уважением. Поэтому каждую пятницу ищу любимые номера. Есть, что почитать и над чем подумать, - призналась нам пенсионерка Вера Ивановна.

Ее ровесник Николай Сергеевич рассказал нам, что интернетом пользуется, научил внук. Но все равно газеты любит читать в бумажном варианте. И очень нравится ему «ВЫ и МЫ».

- Много новостей. Вот прочитаешь номер и уже знаешь, что в городе происходит. И сразу ты в курсе последних событий, - отметил мужчина.

А служба доставки Издательского Дома изо всех сил старается вовремя успеть разнести свежие номера по различным учреждениям и предприятиям, а также по квартирам жилых домов. Иногда их приносят чуть позже, но только из-за того, что журналисты стараются сделать свои газеты еще более интересными и яркими: в последний момент, перед отправкой в типографию, появляется какая-то актуальная информация. Ведь мы стараемся, чтобы наши читатели обо всем узнавали первыми. А они, в свою очередь, с большим доверием делятся с журналистами своими проблемами, нередко сами становятся информаторами: рассказывают интересные новости и дают темы для статей. Это и есть та самая обратная связь, о которой мы все постоянно говорим.

Инна ЕМЕЛИНА

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