23.04.2020

В соцзащите Обнинска выражения «не знаем» не приемлют



В сегодняшних сложных эпидемиологических и экономических условиях государство оказывает помощь незащищенным категориям населения: многодетным, малоимущим, родителям маленьких детей, людям, потерявшим работу. И, разумеется, у отделов соцзащиты в разы прибавилось работы. Тем более, что с гражданами специалистам этих подразделений приходится теперь взаимодействовать дистанционно.

 

ПОМОГ ГЛАВА РАЙОНА

Однако жители соседнего Малоярославецкого района этим взаимодействием весьма не довольны. На днях к нам обратилась молодая мама Екатерина, которой с трудом удалось выяснить, какая организация должна ей, как получившей на днях статус безработной, доплатить установленные государством три тысячи рублей. Речь идет о деньгах, которые положены безработным, имеющим детей до трех лет.

- После того, как мне был присвоен этот статус, я спросила у сотрудницы Малоярославецкого Центра занятости: какие еще нужно прислать документы, чтобы получить эту доплату. Меня перенаправили в районный Отдел соцзащиты: дескать, спрашивайте у них. Но там ответили коротко: «Не знаем!» - рассказала молодая мама.

В итоге, наши журналисты связались с главой районной администрации Вячеславом ПАРФЕНОВЫМ, и уже на другой день в Центре занятости девушке сообщили, что доплату будут производить они, а ей необходимо прислать свидетельство о рождении ребенка.

Вячеславу Викторовичу, конечно, огромное спасибо. Надо отметить, что он не оставляет без внимания ни одно обращение жителей, даже самое незначительное: все вопросы после сигнала ему решаются очень быстро. Но хотелось бы, чтобы работники социальной сферы этого района действовали и без указаний сверху, как это делают в Обнинске.

 

РАБОТЫ СТАЛО БОЛЬШЕ

Руководитель Управления соцзащиты наукограда Владимир ЖАРСКИЙ неоднократно говорил нам, что такого выражения, как «не знаем», его подчиненные никогда в адрес жителей не произносят.

- Если кто-то чего-то пока не знает, а люди спрашивают, то нужно тут же позвонить в Министерство труда и социальной защиты Калужской области и выяснить. А потом дать необходимые разъяснения гражданам. Именно так мы и работаем, - отметил Владимир Алексеевич.

И, следует заметить, что и со стороны жителей Обнинска претензий в адрес Управления соцзащиты практически нет, хотя сегодня этому подразделению приходится непросто. Законы постоянно меняются: в связи с эпидемией коронавируса государство оказывает гражданам помощь, и введено немало новых выплат. А работать теперь приходится дистанционно, что гораздо сложнее, потому что когда документы отдаются на руки сотрудникам, посетителю сразу можно сказать, чего не хватает. Бывает, что какую-то справку просто забыли достать, и ее тут же достают и отдают. А электронное взаимодействие занимает гораздо больше времени. Человек отправил документы и закрыл почту. Пока он прочитает ответ, пока отправит то, что необходимо, пройдет еще какое-то время.   

Плюс, теперь все эти документы нужно распечатывать самим сотрудникам соцзащиты. И тут необходимо быть крайне внимательными, еще более ответственными.

- Мы работаем удаленно, пока не ведем личный прием, но все наши специалисты на местах и отвечают на телефонные звонки по принципу «горячей линии», - пояснил Владимир Жарский. 

Таким образом, можно сказать, что сегодня это подразделение на передовой, за что жители Обнинска ему очень благодарны.

 Инна ЕМЕЛИНА

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