Дмитрий Сaмбуров: «День Победы - это не только праздник, но и ответственность»

В преддверии великого праздника представители компании «Обнинскоргсинтез»по традиции собрались в сквере генерала Наумова.

В этом году вся наша страна отмечает великую дату - 75 лет Победе над фашистской Германией. Это событие мы должны были встретить с соответствующим размахом - подарить настоящий праздник в первую очередь тем, кто принес эту победу. Но жизнь настолько непредсказуема, что просто невозможно представить, какой сюрприз она приготовила для тебя на завтра.

Так случилось и сейчас. Празднование Дня Победы перенесли на пока что еще неизвестную дату из-за всем уже известного коронавируса. Но если не будет массовых мероприятий, митингов и парадов, вовсе не значит, что не будет и самого праздника. Прежде всего - он в сердцах каждого из нас, на совести каждого из нас. Именно поэтому город сегодня украшают тематической символикой. А сотрудники компании «Обнинскоргсинтез» вышли на традиционный субботник в сквер генерала Наумова.

При этом важно отметить, что активисты соблюли все меры профилактики - надели маски, перчатки и держали необходимую дистанцию между друг другом в процессе работы.

НА ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ В ПРЕЖНИЙ ЧАС

Каждый год представители компании «Обнинскоргсинтез» встречаются в этом сквере в преддверии 9 мая. И делают это они неспроста. Ведь именно благодаря инициативе и усилиям данного предприятия здесь в 2015 году появился памятник генералу Наумову.

Александр Федорович Наумов - это яркая историческая личность, человек долга, настоящий патриот своей Родины. Будучи активным участником Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной войн, он передавал свой богатый боевой опыт молодым бойцам, вдохновлял их своим примером.

Открыли памятник Наумову в канун Дня Победы. Монумент высотой 3,2 метра возведен в одноименном сквере. Он изготовлен из мансуровского гранита, представляет собой фигуру генерала Наумова, «влитую» в камень. Эскиз монумента разработал обнинский скульптор Сергей ЛОПУХОВ. Финансовую поддержку в изготовлении памятника оказала компания «Обнинскоргсинтез», которая является активным спонсором проведения городских мероприятий.

С тех самых пор компания взяла шефство над сквером и следит за тем, чтобы здесь всегда было чисто, уютно и красиво. Эта весна не стала исключением. Сотрудники «Обнинскоргсинтеза» собрались здесь, чтобы привести территорию в порядок и посадить 80 кустов декоративной смородины.

- Каждый год, в преддверии празднования Дня победы, мы с сотрудниками собираемся здесь. К сожалению, масштабного мероприятия по понятным причинам провести не удалось. Хоть небольшим составом, но мы все же здесь. Ведь День победы - это не только застолье и демонстрации, но и вот такие маленькие добрые дела, - говорит заместитель директора компании «Обнинскоргсинтез» Дмитрий Самбуров.

НЕ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ, А ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА

Компания «Синтек» известна в наукограде не только как активно развивающееся и плодотворное предприятие. Эта организация уже давно зарекомендовала себя в качестве инициативной группы единомышленников, трудящихся на благо родного города. Уже много лет подряд «Обнинскоргсинтез» выступает главным спонсором в организации всевозможных общегородских мероприятий, а сотрудники компании регулярно трудятся на благо города.

К примеру, из года в год работники «Обнинскоргсинтеза» вместе с руководством проводят в Обнинске субботники в разных уголках Обнинска, чтобы на собственном примере показать, что внешний облик города в первую очередь зависит от позиции людей, проживающих в нем.

Стоит отметить, что сотрудники компании на уборку городских территорий выходят по собственному желанию, по воле сердца, так сказать.

- Нас никто и никогда не принуждал брать в руки грабли и выходить на субботники, - рассказывает сотрудница компании Екатерина. - Каждый из здесь присутствующих делает это по собственной воле. Согласитесь, приятно гулять по чистому и ухоженному городу, а не среди мусора. А весной работы у коммунальщиков действительно «выше крыши». Посмотрите, сколько в городе всяких сквериков, закоулков, дворов, до которых у ответственных лиц порой просто не доходят руки. А если бы каждое предприятие и жители микрорайонов провели хотя бы по одному субботнику, то город за считаные дни превратился бы в «картинку».

Кстати, сотрудники «Обнинскоргсинтеза» чаще всего выходят на субботники со своими детьми, для которых это не просто занимательное мероприятие, но и воспитательный пример - пример того, как нужно любить и беречь город, в котором ты живешь. Но эта весна стала исключением для маленьких ценителей эстетики и комфорта, потому что с вирусом не нужно спорить: с ним нужно бороться.

А все вместе, как говорит Дмитрий Самбуров, мы его обязательно победим, и тогда уже совсем скоро все вернется на круги своя.

Дарья ГУМЕРОВА

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