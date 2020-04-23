Тaтьяна Филимонова: «Хочу попробовать свои силы в Горсобрании»

Как известно, в сентябре должны состояться очередные выборы в Обнинское городское Собрание, и жители города хотели бы увидеть в его составе новые лица. К счастью, такие есть. Нам удалось выяснить, что баллотироваться собирается экоактивистка наукограда Татьяна ФИЛИМОНОВА. С ней побеседовала наша корреспондент.

РЯД ВОПРОСОВ УЖЕ УДАЛОСЬ РЕШИТЬ

- Татьяна Константиновна, как, на Ваш взгляд, можно улучшить экологическую обстановку в Обнинске? С решения каких проблем стоит начать?

- Экологических проблем у нашего города множество и для их решения нужны время и ресурсы. Но в первую очередь я решила заняться мусорной проблемой города и уже разработала соответствующий проект, который называется «Меры по сокращению количества отходов в городе Обнинске». Его я планирую обсудить с представителями администрации города, когда появится возможность и закончится карантин.

- Вы уже имеете определенный опыт решения вопросов экологической направленности. Чего удалось добиться?

- Удалось, совместно с действиями других активистов, привлечь внимание к полигону в Тимашово, в результате чего власти отступили от плана открыть рядом с ним новую карту для захоронения ТБО. Также мы постепенно повышаем экологическую культуру жителей города с помощью различных мероприятий: проводим экопраздники, раздаем листовки о том, какие виды отходов и куда можно сдать, ведем с ребятами паблики в соцсетях. К примеру, во Вконтакте у нас есть группа «ЭКО Обнинск».

Кроме того, вызвав общественный интерес к экологическим проблемам, мы вышли на диалог с министерствами строительства и природных ресурсов. Теперь чиновники знают, что за их работой пристально наблюдают.

- Как Вы считаете, оправдана ли вырубка деревьев в ходе каких-либо строительных работ?

- Любая вырубка деревьев должна быть компенсирована новыми посадками, как это происходит в Обнинске. Кроме того существует такое понятие, как защитная зона. Деревья защищают жителей от шума, пыли, поэтому они просто необходимы между жилыми кварталами и промзоной. В данном случае даже компенсация другими деревьями не поможет. Что мы и почувствовали после вырубки лесополосы на улице Курчатова - между ЦИПК и ИМР.

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ ВОЗДУХА ЕЩЕ АКТУАЛЬНА

- Татьяна Константиновна, Вы взаимодействуете с какими-либо предприятиями или организациями города? Кто-то Вам помогает?

- Я сотрудничаю со всеми, кто идет в похожем направлении. Это КРЭОО «Живой город», проекты «Добрые крышечки», «Экодвор», «Курс на чистый Обнинск», «Яубрал», информационный ресурс АЙК Обнинск и многие другие. В городе на самом деле огромное количество людей, готовых участвовать в каких-то вопросах.

- Насколько в Обнинске актуальна проблема загрязнения воздуха?

- Буквально на днях жители Старого города стали отмечать отсутствие характерного «амбре», беспокоившего их долгое время, но на этом проблемы с воздухом в городе не заканчиваются. Вторчермет в Старом городе что-то периодически сжигает и там пахнет гарью.

Да и банальная пыль в некоторых дворах никем не убирается. А в этой самой пыли - и зимние реагенты, и стертые автопокрышки, и кто знает, что еще... в сухую погоду все это летит в воздух. Плюс деревьев в городе вырубается в разы больше, чем высаживается, поэтому улавливать эту пыль нечем.

«НИ В КАКОЙ ПАРТИИ НЕ СОСТОЮ»



- Давайте поговорим о предстоящих выборах. Вы планируете баллотироваться от какой-то партии или Вы самовыдвиженец?

- Насчет выдвижения пока не определилась, изучаю возможные варианты. Ни в какой партии не состою.

- У Вас нет опыта работы в Горсобрании. Не боитесь конкуренции?

- Опыта работы действительно нет, как и нет опыта конкурирования с другими претендентами. Но считаю, что если есть желание, нужно пробовать свои силы и такой опыт получать.

- Спасибо за беседу!

Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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