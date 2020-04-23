О войне от первого лица

«Это нужно не мертвым, это нужно живым» - писал о памяти Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. И чем дальше уносит нас время от трагических событий Великой Отечественной, тем эти слова становятся все более и более значимыми и справедливыми.

В нынешнем году мы будем отмечать 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. Тогда наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки защитили нашу страну от врага. С тех пор прошло много времени, и сегодня защита нужна уже самим ветеранам: и не только живым, но и тем, кто не дожил до очередной годовщины Великой Победы.Участники тех событий мечтают порою не о деньгах и новых квартирах, а о том, чтобы мы не забывали о подвиге, который совершил наш народ.

ДНЕВНИК ПАРТИЗАНА

Константин Чернов, партизан, ветеран войны, в шестнадцать лет был главным механиком Управления производственных предприятий ОУС, а после ухода на пенсию преподавал в Учебном центре строительства.

Полтора года Константин Сергеевич был заместителем командира партизанского отряда на Псковщине, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, орденом Красной Звезды и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. В 1993 году Константин Чернов умер, но память о нем хранят его дети. К нам в редакцию обратился внук, его бабушка передала своим потомкам дневник, отрывки из которого мы сегодня публикуем.

ЗАРПЛАТА - 4 БУХАНКИ

«20 апреля 1943 года. Скучища. Днем нудная и никому не нужная учеба. Иногда вырываем свободные часы, идем компанией в лес и из пистолетов стреляем по белкам (из 100 возможных одна белка), голодно. Дневную пайку съедаю за один раз за завтраком. Получку целиком трачу на хлеб. Одна буханка стоит 200 рублей. Зарплата - 800 рублей. Это паек тыловика, поэтому и голодно.

10 мая 1943 года. Наконец-то откомандирован в распоряжение Ленинградского штаба партизанского движения, а именно в оперативную группу по руководству партизанским движением на Северо-Западном фронте. Эта опергруппа находится за Валдаем.

МЕСТ В ТЮРЬМЕ НЕ ХВАТАЛО

22 мая 1943 года. Ездил в Гузятино за Вовой. Опергруппа дала мне отношение в управление кадров и там его без всяких задержек отпустили. Да и чего держать? Его возраст непризывной - 1926 года рождения. Вову зачислили приказом по опергруппе партизаном-добровольцем. В Ярославль было направлено письмо, что Хватов Владимир Сергеевич является партизаном-добровольцем с просьбой о снятии судимости. Дело в том, что в 1942 году, когда ему было 16 лет, он работал на хлебозаводе и выбросил знакомым мальчишкам несколько буханок хлеба. Его осудили на два года лишения свободы, но в тюрьму не взяли за отсутствием мест. Я, направляясь в часть, заехал в Ярославль и взял его с собой, Так он попал со мной на фронт под старую Руссу и в партизаны. Судимость с него сразу сняли, а матери его стали выплачивать пособие.

ДЛЯ ВОЙНЫ ДОСТАТОЧНО

21 июня 1943 года. Назначили первую партию к вылету - всего 20 человек. Вова отправляется со второй группой на следующий день, ибо ночи светлые и короткие, так что затемно самолет может совершить только один вылет в тыл, выбросить десант и вернуться назад. Днем нас повели для обучения парашютному делу. Ознакомились с этим устройством , с правилами приземления. Там я узнал, что парашют ПД-41 принудительного раскрытия. Никаких колец дергать не надо, а когда вывалишься из самолета, пролетишь 5-6 метров, то он раскроется сам... Обучение длилось не более часа, и на этом учеба закончилась. Для войны этого достаточно.

ДОРОГА НА ВОЙНУ

Когда стемнело, нас вновь привели на аэродром, построили около самолета, надели на нас ранцы с парашютами, а впереди вещевые мешки, в них запас продуктов на 5 дней, патроны, табак. Автомат крепко привязали к лямкам ранца. Затем усадили всех на деревянные скамьи, взревели двигатели, и мы тронулись. Лечу первый раз в жизни. Все интересно... Всю шею отвертел, об опасности забыл, а она сама напомнила. Вышел из кабины штурман и предупредил, что скоро будем перелетать линию фронта. Стрелок занял место у пулемета в прозрачном колпаке. Все притихли, разговоры прекратились. Завыла сирена в самолете, предупреждая о готовности к прыжку, а затем последовал сигнал: «Пошел». Выбрасываемся по два человека. Вот и моя очередь. Бездна. Ощущаю чувство пропасти, дыхание сперло. В следующее мгновение я уже вне кабины . Мне показалось, что силой воздуха меня вырвало не вниз, а вверх. Самолет оказался у меня под ногами, и я стремительно поднимаюсь вверх. Затем сильный рывок - и все встало на свое место. Земля перевернулась и оказалась под ногами, а самолет вверху и чуть дальше...Справа и слева от меня темнели купола парашютов, а на земле пылал треугольник костров - сигнал партизан. Приземлился у деревни Ферково, на огород рядом с домом. И вижукак ко мне кинулись несколько человек. Первым их вопросом ко мне было: «Табак есть?», развязываю свой вещмешок и отдаю две пачки табаку. Сам я не курильщик, но табак все же взял, зная, что это самый дефицит. Итак, я в тылу у немцев, 200 километров за линией фронта. Ничего особенного: такая же земля, такие же леса, деревни, поля, как везде...

22 июня. Сегодня вторая годовщина с начала войны.

ПЕРВЫЙ БОЙ

5 июля 1943 года. С обеда начался бой, немцы перешли в наступление. В бинокль хорошо было видно, как колонна рассыпалась в цепь. Немцы идут с угрюмыми лицами, хмурые, пот так и катится с лиц. Рукава засучены. Много пожилых. Допустили метров на 150-200 и открыли огонь...Так я впервые участвовал в бою, в тылу врага, далеко за линией фронта...

От первого боя до последнего - целая тетрадь воспоминаний, каждое слово которых будет вечно вселять в нас гордость за наших дедов и прадедов.

Последняя запись о войне датирована 25 марта 1944 года:

«Приехал в Ярославль на Всполье. Бегу домой, как на крыльях. Война в тылу врага для меня закончена. Пробыл там 8 месяцев и 6 дней».