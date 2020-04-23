Библиотека «Старый город» - симбиоз консерватизма и инноваций

Вы знали, что современная библиотека - это уже не просто место, куда приходят книгочеи за порцией очередного чтива? Еще несколько лет назад и представить было сложно, что учреждение подобного профиля сможет перейти на совершенно новый уровень работы - инновационный и разноплановый. Сегодня мы хотим познакомить вас с самой старой библиотекой первого науограда - библиотекой «Старый город».

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ СВОИ ПРАВИЛА

В прошлом году библиотека «Старый город» отметила 70-летие. Но, несмотря на свой почтенный возраст, эта «книжная дама» вполне активна, современна и целеустремлена. С ней нас познакомила заведующая Елена ЦИВЦИВАДЗЕ.

На путь инноваций сотрудники библиотеки «Старый город» встали еще давно - лет десять назад, как минимум. Тогда на базе этого учреждения открылись курсы компьютерной грамотности - подобного рода проекта в Калужской области еще не было. Эти курсы рассчитаны преимущественно на людей почтенного возраста - для тех, кому не так-то просто сразу найти общий язык с современной техникой и технологиями.

Именно здесь людей знакомят с компьютером. Начинают с того, что бояться эту машину вовсе не стоит - она покоряется смелым и уверенным. После чего вас здесь научат всем азам компьютерной работы, покажут мир Интернета и научат им пользоваться.

И, надо сказать, курсы компьютерной грамотности пользуются большой популярностью у местного населения. За все время их существования здесь обучили около двух тысяч человек! Преимущественно, это люди «серебряного» возраста - те, кому уже за 50. К примеру, на сегодняшний день, самый старший воспитанник курсов 1924 года рождения! Хотя, в принципе, посещать курсы могут все желающие. К примеру, приходят сюда заниматься и люди с ограниченными возможностями здоровья.

Но что самое важное - для них всех это место стало вторым домом.

- Люди отдыхают здесь душой. В перерывах между занятиями мы пьем чай, общаемся, - рассказывает заведующая библиотекой «Старый город» Елена Цивцивадзе.

Впрочем, именно компьютерные курсы послужили основанием для открытия клуба «Счастливый возраст», члены которого собираются ради совместного интересного и полезного досуга. Здесь есть секция рукоделия и литературная секция, организовываются всевозможные встречи - с юристами, медиками, проводятся мероприятия в содружестве с другими предприятиями города, а также для членов клуба проводятся экскурсии, как реальные (по улицам города), так и виртуальные.

«СВОБОДНЫ ЛИ КОМПЬЮТЕРЫ?» - ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПЕНСИОНЕРЫ

Понятно, почему читатели и посетители библиотеки «Старый город» так любят это место. А за что его не любить? Здесь можно почитать интересную книгу, пообщаться с единомышленниками, освоить современные технологии и просто отдохнуть.

Стоит отметить, что компьютеры и Интернет здесь в свободном доступе.

- Посетители часто спрашивают - свободны ли компьютеры? Если нет занятий, то они могут прийти и воспользоваться компьютером и Интернетом абсолютно свободно. Многие приходят посмотреть фильм или оперу - да, есть и такие, - рассказывает Елена Николаевна. - Одна женщина, например, приходит, чтобы воспользоваться электронной почтой - она ведет переписку с кем-то из Израиля. Кто-то приходит дела свои решить, жалобу, например, написать (смеется). Часто устраиваем трансляции выступлений или заседаний с участием президента. А недавно, например, я организовала показ фильма «Поколение зубров» для ветеранов. Знаете, сколько восторга было!

К слову, не меньше восторга у посетителей библиотеки вызвал и показ ролика про историю повторного зажжения Вечного огня.

- Я подготовила небольшой фильм. О том, как обнинская делегация отправилась в Москву на Красную площадь за частицей главного Вечного огня, как пламя везли сюда, и как уже в Обнинске прошла торжественная церемония зажжения нашего Вечного огня после реконструкции мемориала. Знаете, как это всех впечатлило, - рассказывает Елена Николаевна.

Впечатлило настолько, что посетители библиотеки даже попросили провести еще один такой показ в канун Дня Победы. Но пока сделать это по понятным причинам, увы, не получится.

Кстати, 25 апреля в стране должна была пройти акция «Библионочь». Провести ее в традиционном формате в стенах учреждений также не получится. Но сотрудники библиотеки «Старый город» и здесь нашли выход, решив пойти по пути современных инновационных технологий.

- В этот раз «Библионочь» посвящена приближающемуся Дню Победы. И мы предлагаем всем желающим принять участие в этой акции, по правилам которой вы можете записать какое-то стихотворение о войне на видео и прислать нам. А мы уже потом соберем все это воедино, - говорит Цивцивадзе.

Но, несмотря на все современные веяния и тенденции, которым следует данное учреждение, оно не забывает и о своем первоначальном предназначении - быть храмом книг и дарить людям знания, пользу, пробуждать интерес, иными словами, погружать в мир книги - в мир литературы. Сегодня здесь вы сможете найти книгу по душе, по настроению, по необходимости - как художественную, так и научную литературу. А еще в этой библиотеке есть свой собственный музей редкой книги. Согласитесь, заманчиво?..

Дарья ГУМЕРОВА

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