История атомной отрасли: а когда было легко?

В этот високосный 2020 год, знаменательный не только 75-летием Великой Победы, но и 75-летием нашей атомной отрасли, мы вынуждены находиться в режиме самоизоляции и других мер безопасности из-за коронавируса. А кому сейчас легко?

Но, как говорится, нет худа без добра. Богатейшая история нашей атомной отрасли говорит: а когда было легко? Поставленную (после сброса американцами двух атомных бомб на Японию) задачу в тяжелейших условиях решала в конечном счете вся страна. И делала она это в условиях послевоенной разрухи, проявляя высочайшее профессиональное, управленческое и организационное мастерство. Но с глубоким пониманием, зачем, во имя чего это делается - для сохранения мира на Земле.

Кроме того, уже в процессе создания атомного щита, были заложены основы мирного использования потенциала ядерной энергии. И в 1954 году в Обнинске заработала Первая в мире АЭС.

Поэтому, сейчас, в дни самоизоляции, когда у людей чуть больше времени, Ядерное общество предлагает школьникам и студентам вместе с родителями изучать историю нашей страны. Смотреть фильмы и читать о том, как преодолевали трудности наши предыдущие поколения для достижения Великой Победы, как они потом восстанавливали страну. В том числе и сделали все возможное для ее защиты от атомной угрозы со стороны недавних «партнеров».

Поколения атомщиков весь этот 75-летний период успешно созидали. В сороковые годы решали первые задачи Атомного проекта. В пятидесятые - разрабатывали и создавали обнинскую АЭС, АПЛ К-3, РВСН СССР и атомный ледокол «ЛЕНИН». Шестидесятые годы ознаменовались становлением большой атомной энергетики и атомного космоса. Семидесятые - укреплением нашего ЯОК и атомфлота. В восьмидесятые преодолевали аварию на Чернобыльской АЭС. Девяностые годы стали застойными для атома во всем мире и тяжелейшими для этой отрасли в России. В двухтысячных началось создание условий для нового развития мирного атома.

Молодежи сегодня стоит многому поучиться у этих поколений. Нужно заряжаться волей к победе наших отцов и дедов, брать пример с того, как они выполняли важнейшие государственные задачи. Знать и помнить, какими гигантами были отцы-основатели атомной отрасли, гордиться, что многие задачи были решены обнинскими учеными, специалистами и рабочими.

Достижения атомной отрасли (как это было сразу задумано!) всегда были обусловлены единством ее составляющих - науки, промышленности и энергетики, отличной инфраструктуры. Мы знаем результаты этой огромной работы и пользуемся ее плодами до сих пор. Россия сохранилась как суверенное государство благодаря этой огромной работе. Так что 75-летие атомной отрасли является общим праздником не только Росатома, но и Курчатовского института, многих министерств, ведомств и организаций страны, а также всех работников и ветеранов отрасли, наших атомных городов, представителей общественных организаций.

Отмечая 31 год со дня создания первой отечественной общественной ядерной организации, которая, безусловно, является частью истории атомной отрасли страны, поздравляем всех, кто имеет отношение к ней и к ее обнинскому отделению! Пожелаем ядерному обществу, а значит и ядерному делу нашей страны, дальнейших успехов! Надеемся, что наш проект «Музей мировой атомной энергетики» внесет весомый вклад в презентацию, как исторических достижений славного Обнинска, так и перспектив города - атомграда, наукограда и технополиса!

Сергей КУШНАРЕВ, исполнительный вице-президент Ядерного общества России

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