С Днем рождения, Скорая!

На этой неделе, 28 апреля, свой профессиональный праздник отметили работники скорой медицинской помощи. Именно от их действий зависит человеческая жизнь.

Каждый человек в нашей стране знаком с телефонным номером «03». Круглосуточно бригады «скорой помощи» выезжают на вызовы, чтобы оказать квалифицированную помощь человеку, находящемуся в критической ситуации.

В РОССИИ КАРЕТЫ СКОРОЙ ПОМОЩИ ПОЯВИЛИСЬ В 15 ВЕКЕ

Современное общество сложно представить без такой службы, как «скорая помощь». Считается, что в России она существует не так давно - всего 114 лет. Но традиция помощи страждущим на Руси имеет давние корни: начиная с 15 века, покалеченных, обмороженных и немощных от болезней помещали в специально созданные при церквах и монастырях богадельни. Специальные кареты ездили по городу и подбирали увечных. В те времена добровольцам, работающим в богоугодном заведении, доставались и все тяготы многочисленных эпидемий. Но уже тогда общество понимало необходимость неотложной медицинской помощи.

Но настоящая «скорая» действительно появилась в России лишь в конце 19 века. 28 апреля 1898 года московский обер-полицейский издал приказ за номером «117». А «красный крест» означает милосердие и бескорыстную помощь страждущим.

После революции сформировались главные принципы советского здравоохранения: бесплатность и общедоступность. Прошли годы, «скорые» появились во многих городах, но символика и принципы остались те же.

Работа на «скорой» всегда была непростой, а в пандемию и вовсе превратила работу медиков в подвиг.

МОГУТ ЛИ СОТРУДНИКИ «СКОРОЙ» ОТПРАВЛЯТЬ ВСЕХ МОСКВИЧЕЙ В БОЛЬНИЦУ?

В Обнинске скорая помощь начала работать в сентябре 1955 года. С 2012 года возглавляет службу скорой помощи КБ№8 Валентина ДУДКОВСКАЯ. За эти 8 лет бывало всякое, было, что в городе на 100 тысяч человек работали всего 3 и 4 бригады. Сегодня каждые сутки заступают на службу 6 - 8 бригад.

Всего на обнинской «скорой» работает 94 сотрудника: 61 медик и 32 водителя.

Обычно за сутки диспетчер принимает 300-400 звонков, но во время пандемии количество звонков резко увеличилось. Телефон звонит постоянно. В последнее время люди часто интересуются, можно ли сделать тест или где можно обследоваться.

Почти полвека работает на обнинской «скорой» Людмила КОВАЛЕНОК. Людмила Павловна фельдшер, работала на выезде в бригадах и за это время повидала всякое.

Но пандемия коронавируса удивила не только молодых специалистов, но и ветеранов медицинской службы.

Когда, например, бывало такое, что соседи, возмущенные шумом из квартиры, куда приехали москвичи, требовали навести порядок, вызывая не полицию, а скорую помощь.

Попробуйте объяснить разъяренным грохотом гражданам, что медики не имеют права хватать всех жителей столицы и отправлять их в инфекционную клинику. Но пока это неочевидно даже для сотрудников полиции.

Впрочем, изолировать жители наукограда требуют не только москвичей, но и своих соседей. Пожилую женщину увезли в Калугу, а теперь старшая по подъезду настойчиво требует от сотрудников «скорой», чтобы они изолировали куда-нибудь и дочь.

В общем, диспетчерам нужно обладать ангельским терпением и высоким профессионализмом, чтобы успокоить измученных коронавирусом граждан и вовремя послать медицинскую бригаду тем, кто в ней действительно нуждается.

И кстати, тот факт, что бригада скорой помощи приезжает на вызов в защитной экипировке, вовсе не означает, что у пациента коронавирус. По-прежнему у людей бывают инфаркты, травмы, переломы. Но жильцы пугаются и усиленно требуют выдать медицинскую тайну. А вот пьяных на улице стало меньше, обычно их бывает 30-50 человек в месяц.Но травм после бытовых скандалов больше не стало.

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ, ТЕРПЕНИЯ И УДАЧИ

Были времена, когда медики уходили из обнинской «скорой», но сейчас многие вернулись. Самому молодому сотруднику Михаилу Полякову всего 22 года, а он уже год работает в бригаде. А 25-летний Михаил ЗВЯГИН переехал в Обнинск из Москвы.

- Что бы Вы изменили в работе обнинской «скорой», - спрашиваем у заведующей службой Валентины Дудковской.

- Для начала, хорошо бы машин побольше, нормальная зарплата должна быть. И не доплата, а именно ставка.

Сегодня за 150 часов работы в месяц медсестра получает 15 тысяч рублей, а врач - 20 тысяч. Конечно, прожить на такие деньги нельзя. Поэтому большинство сотрудников работают на две ставки. Но с таким режимом работы не остается времени ни на семью, ни на полноценный отдых.

Своим коллегам Валентина Михайловна пожелала побольше свободного времени, хорошего настроения, терпения и удачи!

Спасибо, «скорая»! С праздником!

Рената БЕЛИЧ