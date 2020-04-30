Жителей Обнинска призвали забыть о праздниках и оставаться дома

На этой неделе в обнинской мэрии состоялся брифинг исполняющей обязанности главы администрации города Карины БАШКАТОВОЙ с участием врио главного врача КБ № 8 Михаила СЕРГЕЕВА и начальника Отдела эпидемиологического надзора Регионального управления № 8 ФМБА России Татьяны КРАСНОЦВЕТОВОЙ. Обсуждалась самая актуальная сегодня тема - борьба с COVID-19.

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ РАСТЕТ

Карина Сергеевна проинформировала, что президентом страны продлены нерабочие дни в мае, а губернатором введен масочный режим, в связи с чем она попросила всех с сегодняшнего дня в обязательном порядке надевать маски при выходе из дома.

- Ситуация в городе остается напряженной, - отметила глава администрации.

Она напомнила жителям наукограда, что в настоящее время в городе работают мэрия, КБ № 8 и служба эпиднадзора, куда можно обратиться с возникшими проблемами.

Далее Татьяна Вадимовна и Михаил Алексеевич рассказали о мерах, которые необходимо сейчас соблюдать, и ответили на самые распространенные вопросы граждан.

- Несмотря на близость к Москве, эпидемиологическая ситуация у нас лучше, чем в столице, - подчеркнула Красноцветова. - Если там счет зарегистрированных заболевших ведется на тысячи, то у нас - на сотни. Но и для нашего города это беда. Ведь за каждым заболевшим стоят его близкие, друзья, соседи, коллеги по работе. У нас достаточно большое количество людей, контактировавших с заразившимися COVID-19, которые сейчас находятся на самоизоляции без права покидать свои квартиры.

Татьяна Вадимовна сказала о том, что это создает определенные трудности. В настоящий момент в Обнинске зарегистрировано 125 случаев коронавируса. И каждый день эта цифра увеличивается на 20-30 процентов. Причем болеют представители всех возрастов - от детей до пожилых людей. И, к большому сожалению, немало заболевших среди медицинских работников.

Жителей города призвали оставаться дома на весь период майских выходных. Красноцветова попросила всех забыть, что у нас праздники.

ТЕСТОВ В ГОРОДЕ ДОСТАТОЧНО

Михаил Сергеев пообещал в ближайшее время сообщить график работы КБ № 8 в майские выходные дни. Но при этом отметил, что амбулаторные службы без перерыва принимают пациентов по жизненно важным показаниям. Экстренные службы продолжают функционировать по всем направлениям. В городе дежурят и будут дежурить в мае 6 бригад скорой помощи.

Михаил Алексеевич объяснил, что в случае появления каких-либо признаков ОРВИ, не стоит идти в поликлинику, а нужно вызвать врача на дом. Если состояние более тяжелое, то следует обратиться в скорую помощь.

В настоящее время в наукограде завершается ремонт корпуса инфекционного отделения КБ № 8. Там уже развернуто 30 коек и 10 из них --реанимационные. Все они будут оснащены кислородом, а сам корпус будет изолирован от всех рядом расположенных строений. Что касается вопросов от жителей, то, как выяснилось, чаще всего они спрашивают о том, где можно сделать тест на коронавирус. Сергеев ответил, что делают его по желанию и по показаниям. В первом случае нужно обращаться в МРНЦ. А во втором - в КБ № 8. Но в МРНЦ есть определенные условия приема таких пациентов: если у человека присутствуют признаки вирусной инфекции, его там не примут. Тогда ему необходимо вызвать на дом врача городской больницы.

Как сказал Сергеев, тестов в городе достаточно.

Инна ЕМЕЛИНА