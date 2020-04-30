В Обнинске откроют детский сад для маленьких жителей одной новостройки

На данный момент в первом наукограде функционируют 23 дошкольных учреждения, причем некоторые из них базируются в нескольких корпусах. Местами в детских садах обеспечены все дети, достигшие трехлетнего возраста.

Между тем, в Обнинске предпринимаются меры по обеспечению местами в детских садах детей, не достигших трехлетнего возраста. В настоящее время своих воспитанников ждет детский сад на Пирогова, 12.

Аналогичное дошкольное учреждение построят по соседству - на Пирогова, 14. Его также смогут посещать 140 детей наукограда. В следующем году начнется строительство дошкольного учреждения в Солнечной долине, рассчитанного на 1450 мест. В 2020-2021 годах будет вестись строительство детского сада в микрорайоне «Заовражье» - туда пойдут 220 малышей. Решается вопрос о строительстве еще одного объекта дошкольного образования - рядом с шестнадцатой школой.

А на этой неделе депутаты обсудили вариант выкупа городом площадей для еще одного дошкольного учреждения - причем, такого формата в нашем городе еще не было.

Помните, с каким интересом все обсуждали открытие корпоративного детского сада на базе одного из банков, сотрудники которого могли водить туда своих детей. А что, согласитесь удобно - приехал на работу, «сдал» любимое чадо на поруки, а после работы забрал его и сразу домой. Красота.

А теперь еще интереснее. Открытие детского сада планируется на первом этаже новостройки - Курчатова, 35/1. Это будет небольшое учреждение, рассчитанное на 30 мест. Но что самое интересное, предназначен он будет именно для тех деток, которые проживают в конкретном доме.

- Хотелось бы, что Управление образования обратило на это внимание. Будет неправильно, если получится так, что этот детский сад будут посещать, к примеру, дети из соседнего района, а дети, проживающие в этом доме, будут ходить в другой детский сад, - заявил депутат Константин ПАХОМЕНКО.

У будущего дошкольного учреждения, согласно проекту, есть своя территория с игровой площадкой. При этом, как пояснил вице-мэр по градостроительству Андрей КОЗЛОВ, принимать объект будут исключительно «под ключ» с полным спектром благоустройства.

Общая стоимость объекта - 30 миллионов рублей. Часть средств на покупку (а это порядка 29,5 миллионов рублей) предоставит область в рамках госпрограммы, бюджет города потратит только 10% на софинансирование этой суммы. Как отметили в ходе комитета, в стоимость покупки входит оборудование детсада и полностью благоустроенная территория с площадками для прогулок.

При этом депутаты уверяют, что недовольств со стороны непосредственно самих жильцов новостройки возникнуть не должно, а точнее, уже не может быть, поскольку наличие детского сада в конкретном доме было предусмотрено изначальным проектом.

Дарья ГУМЕРОВА

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