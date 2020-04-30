Владислав Шапша ответил на «медицинские» вопросы

На днях житель Обнинска Сергей попал в Калужскую инфекционную больницу. У молодого человека температура под сорок держалась уже дней пять, поэтому сам пациент, конечно, ни об оснащении больницы, ни о собственном лечении вопросов задавать уже не мог. Однако жители наукограда умеют добывать информацию,они-то и выяснили, что аппаратов КТ в «Грабцевской больнице» нет.

Граждане заволновались и засыпали вопросами исполняющего обязанности губернатора области Владислава ШАПШУ.

- Друзья, в социальных сетях мне поступают вопросы от калужан. Вопросов много. Поэтом буду отвечать на них небольшими блоками, - написал Владислав Валерьевич.

- Почему в главной инфекционной больнице региона нет аппарата КТ, хотя именно он предпочтителен при диагностике коронавируса, а не рентген?

В.Ш.: В областной инфекционной больнице есть рентгенологический аппарат с хорошим цифровым разрешением, который способен определять наличие пневмонии для установки диагноза коронавирусной инфекции. Среди требований, предъявляемых Минздравом РФ к оснащению инфекционных больниц, нет обязательного условия по оснащению аппаратами КТ. Так как и другие методы диагностики (тесты, рентген) также информативны. Недавно калужская областная инфекционная больница прошла плановую проверку: все необходимые требования соблюдены. Аппарат КТ есть в больнице «Сосновая роща».

- Начала ли принимать больных с коронавирусом больница «Сосновая Роща»?

В.Ш: Да, с 24 апреля.

- Куда ушли врачи, работавшие в больнице «Сосновая Роща»: кардиологи, невропатологи, пульмонологи? Какой процент из них трудоустроен?

В.Ш.: Все специалисты остаются на своих местах, при необходимости они командируются в другие медицинские учреждения этого же профиля. Часть медиков по их согласию привлекается для работы с коронавирусной инфекцией.

- Уточните, пожалуйста, студенты каких курсов будут работать в калужских больницах? Врачей каких специальностей они будут замещать?

В.Ш.: На помощь врачам-медикам привлекаются студены 3-6 курсов. Они будут выполнять работы среднего и младшего медицинского персонала. Студенты 1-2 курсов привлекаются к работе в качестве волонтеров. Привлечение студентов производится с их согласия.

- Когда будет работать детская стоматология в нормальном режиме? Сейчас попасть на приём к врачу можно только тогда, когда у ребёнка флюс на пол-лица.

В.Ш: Вся экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме. Ограничения на оказание плановой медпомощи будет снято после нормализации эпидемиологической обстановки. Эта мера направлена прежде всего на сохранение жизни и здоровья людей. Видел комментарии: ребенку нужно к ортодонту! Какие тут варианты? Хороший прикус или риск заразиться коронавирусом? Надо расставлять приоритеты.

Посетители сайта поблагодарили Владислава Валерьевича за ответы и оперативность.

Рената БЕЛИЧ