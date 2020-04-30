«Не забывайте стариков!»

Дмитрий Самбуров нашел способ сказать спасибо тем, кто не понаслышке знает, что такое война, голод и смерть,

Через несколько дней все мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Событие, безусловно, грандиозное и важное. К нему готовились, его ждали. Но в виду сложившейся тяжелой эпидемиологической ситуации 9 мая по улицам наукограда не пройдут ряды Бессмертного полка, не будет долгожданного митинга и парада, а с праздничной сцены не прозвучат любимые всеми песни военных лет.

День Победы - это праздник, который живет в сердце, в памяти. И отметить его, выразив слова благодарности тем, кто в первую очередь заслуживает внимания в этот день, можно разными способами. Один из таких способов нашел депутат Дмитрий Самбуров, который решил поздравить ветеранов и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к Великой Отечественной войне.

ЗНАЧИТ, С ДУШОЙ...

- Капитолина Георгиевна, кидайте веревку! - кричит обнинский депутат Дмитрий Самбуров, стоя под окнами пятиэтажки с большим букетов цветов и целым пакетом презентов.

В окне появляется бабушка - бабушка «божий одуванчик» - худенькая, усталая. Но ее глаза улыбаются, потому что сегодня у нее праздник - праздник в лице человека, который пришел сказать ей спасибо и хоть как-то скрасить ее одинокие будни.

Дмитрий Анатольевич с ловкостью привязывает пакет к веревке, напоследок аккуратно положив в него букет цветов - важная часть подарка для любой женщины, в каком бы возрасте она не была.

- Вот именно так в период пандемии я передаю продукты и все необходимые вещи своим родителям. И советую всем так делать. Берегите своих родителей, берегите стариков - они многое нам отдали. Пришло время и нам позаботиться о них, - говорит Дмитрий Самбуров.

Капитолина Георгиевна раскрывает подарочный пакет - там коробка конфет, средства гигиены, дезинфектор для рук (что очень нужно сегодня), ну и конечно - юбилейная медаль к 75-летию Великой Победы.

- Спасибо большое. Мне с роду никто не дарил таких цветов, - растрогалась женщина, выглядывая из окошка. - Дай Бог вам здоровья и всего самого доброго!

Мы связались с Капитолиной Георгиевной через несколько дней после визита Дмитрий Анатольевича.

- Букет все еще стоит! Даже не завял! - с радостью в голосе прокричала в трубку старушка.

- Значит, с душой подарен букет, - порадовались мы за бабушку.

Ну а как не радоваться за человека, который испытывает счастье даже от таких небольших знаков внимания. Но ведь дело не в букете, дело в жесте, который идет от души, от сердца...

Капитолина Георгиевна Глазкова живет совсем одна. Причем одиночество стало ее спутником по жизни. Так уж распорядилась судьба, которая не подарила этой женщине ни мужа, ни детей. Да и детство ей выпало несчастное - военное, голодное, страшное.

Глазкова родилась и росла в большой семье: отец, мать и несколько сестер. Жили в деревне Старо-Михайловское Боровского района. Жили, как и все деревенские - вели хозяйство, трудились. Да и радовались бы Глазковы, пожалуй, своему образу жизни и дальше, если бы не война.

Осенью 1941 года деревню Старо-Михайловское оккупировали немцы. Капитолине Глазковой тогда было всего три года.

- Нас собирались куда-то гнать. Всех толпами собирали, в чем есть, и толпами выводили к Киевскому шоссе. В один день в нашу хату прилетела бомба, мой отец получил смертельное ранение в живот.

Мать маленькой Капитолины была в жуткой растерянности. Она не знала, что делать: тут муж умирает, там немцы с автоматами, дети плачут. Тут в доме появился сосед.

- «Андрей, добей меня, добей!» - это из последних сил стал кричать мой отец соседу, поскольку уже понимал, что ему не выжить. Эту историю мне потом рассказывала дочь того самого соседа, которая была меня немного постарше, - вспоминает Капитолина Георгиевна. - В итоге, маме ничего не оставалось, как взять нас - детей, и оставить отца. Немцы-то гнали...

Жителей этой деревни отправили недалеко - в соседнее Балабаново, где поселили в бараке подсобного хозяйства. Но самое страшное, что в тот период стояли жуткие морозы - до минус сорока градусов!

- Добирались до этого барака мы мучительно. У мамы восьмимесячный ребенок был на руках. Остальные дети шли своим ходом. Мне было три года - представляете, да сколько ребенок в таком возрасте может пройти. В итоге меня на руках несла 15-летняя сестра. И так получилось, что одна рука у меня была спрятана, а вторая голая - да по морозу. В итоге, я ее и отморозила. В бараке мне уже совсем стало плохо, прислали врача - тот сказал, что срочно нужно в больницу.

Маленькую Капитолину отправили вместе с проходящей машиной с ранеными в Москву. Там поместили в больницу. А вот в какую - мать Капитолины тогда узнать и не смогла. В итоге, спустя некоторое время ее нашла родная тетка, которая проживала в столице.

- Она забрала меня к себе. Но потом случилось страшное. Оказалось, что я подхватила корь - сама не болела, но была носителем. В итоге, заболел сын моей тети, который был старше всего на два года. Заболел и умер. Представляете весь ужас? Что испытывала его мама? - с горечью вспоминает Глазкова.

Потом за дочерью приехала ее мать. Вернулись в родную деревню.

- Вот тут я уже помню, что происходило. Родственники сидели и сокрушались над тем, как жить, дома нет (деревню-то немцы сожгли), голод, хозяйство все пропало. И тут я слушала, слушала, а потом говорю: «Ничего, вон, крапива уже подрастает!». Все как начали смеяться. Так и стали жить.

Ну, если только это можно было назвать жизнью. Ютилась семья Глазковых в мазанке, питались чем придется - липовыми почками, всякими травами да кореньями.

- А потом случилось чудо. К нам вернулась наша корова! Оказывается, что когда немцы захватили деревню, ей удалось сбежать в лес, где она прожила целую зиму! Как - я не представляю! Это самое настоящее чудо, - рассказывает Капитолина Георгиевна.

Корова, конечно, несколько облегчила жизнь, но не сильно. Потому что за нее пришлось платить налог - по 300 литров за сезон. Впрочем, это распространялось на все подсобное хозяйство жителей деревни.

Шли годы. Голодные годы. Капитолина пошла в школу. Потом поступила в вечернюю. Закончила ее с золотой медалью. Отправилась покорять МГУ - с первого раза не получилось, но вторая попытка все-таки увенчалась успехом. Капитолина Георгиевна закончила химфак, после чего попала на работу в Обнинске, где долгие годы трудилась на разных предприятиях.

Так уж случилось, что устроить личное счастье женщине не удалось. Но уже большую часть своей жизни Капитолина Георгиевна шагает одна.

- Я даже эту историю своего детства никому никогда не рассказывала, понимаете? - с паузой говорит женщина. - Вот так и живу, в церковь хожу, да дела домашние. Дачка еще у меня есть маленькая, я там нарциссы ращу, а на 9 мая потом продаю... Но на этот раз Капитолина Георгиевна в День Победы останется дома, как и все мы.

Дарья ГУМЕРОВА

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