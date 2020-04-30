Обнинский роддом работает в штатном режиме, но с некоторыми изменениями

Проблем у медиков сейчас хватает, но жизнь продолжается. И особенно хорошо ощущают это медики родильных домов. Обнинский роддом, как рассказал его заведующий Виктор САМАРДАК, работает в штатном режиме. Но кое-какие изменения здесь все-таки произошли.

СОБЛЮДАЮТСЯ ОСОБЫЕ МЕРЫ

И связано это, конечно же, с недопущением попадания опасной инфекции в святая святых - в родильное отделение. Особые меры профилактики здесь начали соблюдать еще с конца марта.

- Мы стараемся с каждой пациенткой работать индивидуально. Все наши роженицы строго соблюдают масочный режим. Всех пациенток мы разобщили и сейчас они размещаются в палатах по одной. При этом на наличие симптомов коронавируса мы проверяем поступивших к нам женщин сразу же, когда они еще находятся на приеме в блок-фильтре. По инструкции, при наличии каких-либо подозрений на инфекцию рожениц необходимо перенаправлять в Калужский городской роддом. Но, к счастью, у нас таких фактов пока не было. Как говорится, бог миловал, - пояснил Виктор Михайлович.

Ну и, разумеется, все помещения этого отделения, впрочем, как и других отделений КБ № 8, сейчас дезинфицируются еще более тщательно, чем было до этого. Заключительная обработка каждой палаты производится и после выписки пребывавшей там роженицы. В этих целях используются и специальные ультрафиолетовые лампы.

С конца марта в обнинском роддоме были также отменены партнерские роды, предполагающие присутствие на них родственников.

- Мы понимаем в связи с этим угнетенное состояние многих женщин, но ситуация требует соблюдения таких мер. Сейчас наши пациентки могут общаться с близкими только по видеосвязи. Но мы стараемся выписывать всех как можно раньше, - отметил Виктор Михайлович.

Он через нашу газету попросил рожениц и их родственников отнестись к принятым мерам с пониманием.

- Ведь любой пришедший в роддом человек, даже не чувствуя себя больным, может оказаться носителем этого вируса. А мы обязаны беречь здоровье, как пациенток, так и наших сотрудников. Каждый наш выпавший из процесса работы медик незаменим. Это ценнейший ресурс! - сказал заведующий роддомом.

25 МАЛЫШЕЙ ЗА НЕДЕЛЮ

Как известно, ежегодно роддом закрывают на две-три недели на санитарную обработку. В текущем году это планировалось сделать в мае, но из-за ситуации с коронавирусом данные мероприятия пришлось перенести на август-сентябрь. Есть предположение, что к тому времени эпидемия стихнет.

А пока все функционирует здесь в штатном режиме. За прошедшую неделю в Обнинске родилось 25 малышей. Одной из женщин провели уже пятую по счету операцию «кесарево сечение». Вполне удачную. До этого ей две аналогичные операции проводили в Аргентине.

И есть еще одна позитивная новость: на этой неделе пациенткой своего же обнинского роддома стала врач акушер-гинеколог Алена Александровна МАХИНЯ. У нее родилась чудесная девочка, и все ее коллеги во главе с Виктором Михайловичем поздравляют Алену Александровну с этим замечательным событием.

Анна СОКОЛОВА