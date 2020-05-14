Все о той весне… Впервые в Обнинске прошла прямая трансляция Дня Победы

9 мая вся страна отмечала большой и, пожалуй, самый важный праздник - День Великой Победы. Правда, в этом году он выглядел совсем иначе. Перенесли все парады, концерты и тематические встречи. Мы не могли, глядя в глаза, сказать «спасибо» нашим ветеранам и подарить им цветы. Не получилось у нас встать в стройные ряды Бессмертного полка и прошагать по улицам нашего родного города.

Но это вовсе не значит, что мы должны были позабыть о празднике, который важен и дорог для каждого из нас. И в Обнинске он состоялся. Ветеранов и всех горожан поздравили первые лица города, артисты и руководители различных

городских организаций - и сделали они это в прямом эфире!

Представители интернет-пабликов «Типичный Обнинск», «Оbninsk.name» и журналисты издательского дома «Мак-Медиа» провели трансляцию необычного формата празднования Дня Победы. Это первый подобный опыт не только в Обнинске, но и во всей Калужской области! Наш прямой эфир посмотрели более ста тысяч человек!

Трансляция началась с самого утра у мемориала «Вечный огонь», где первые лица города возложили цветы и венки. Ветеранов и горожан поздравили исполняющая обязанности главы обнинской администрации Карина БАШКАТОВА, глава местного самоуправления Владимир ВИКУЛИН, начальник обнинского ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ, председатель Совета ветеранов Николай КАПУСТИН и директор лицея «Держава» Оксана КОПЫЛОВА. Каждый из них выразил слова благодарности, а некоторые даже рассказали свои личные истории, имеющие отношение к этой дате.

Несмотря на самоизоляцию, у мемориального комплекса можно было наблюдать людей, которые шли возложить цветы. Но надо сказать, что даже начальник обнинского ОМВД Сергей Воронежский пояснил, что не стоит препятствовать людям, которые в этот день приходят почтить память павших. Речь идет, конечно, не о массовых визитах.

- Если семья пришла возложить цветы к Вечному огню, то допустить это можно, я считаю, - прокомментировал Сергей Воронежский.

Среди таких семей сегодня у Вечного огня была и семья БУРОВЫХ, члены которой признались, что приехали из Москвы - здесь в одной из местных деревень они переживают период самоизоляции.

- Мы каждый год принимаем участие в акции «Бессмертный полк» в Москве. Но в этом году, увы, не получилось, - комментируют Буровы.

В этот раз семья пришла почтить память павших и своих родственников к Вечному огню в Обнинске. Девушка постарше и ее младшие сестренки, надев гимнастерки, исполнили трогательную песню под названием «О той весне». В руках у них были портреты дедов и прадедов.

- Да, это все наши, - говорит глава семейства. - Сейчас мы пойдем по проселочной дороге и пронесем их портреты.

Одной из самых интересных точек, с которых мы вели трансляцию, оказался Дом Ученых. На поле возле любимого обнинского дуба горожан поздравил известный певец Игорь МИЛЮКОВ, который исполнил символичную песню «День Победы».

Здесь же мы пообщались с директором Дома Ученых Аллой ПОРТНЯГИНОЙ, депутатами Людмилой СЕРГЕЕВОЙ и Зиновием ГУРОВЫМ. Ну а самым трогательным моментом стала игра обнинского духового оркестра под руководством Павла ДРОНОВА, который специально для нашей трансляции провел небольшой концерт возле стен Дома Ученых.

У городского Дворца культуры нас встретили его директор Ирина ПАХОМОВА и начальник Управления культуры Ирина ФАЛЕЕВА, которые рассказали про акции, принять участие в которых можно в онлайн- режиме.

Поздравил горожан и председатель Совета отцов Александр КОЛУНОВ, а директор музея истории города Обнинска Алина КАЩЕЕВА провела небольшую экскурсию по выставке «Лица Победы». Это необычная тематическая экспозиция, главными героями которой являются те люди, которые имеют непосредственное отношение к Великой Отечественной войне.

На выставке представлено 57 фотографий ветеранов, тружеников тыла и малолетних узников концлагерей.

Посмотреть экскурсию можно на разных ресурсах, в том числе на сайте администрации Обнинска и в группе Музея истории города Обнинска. Кстати, как рассказала директор музея Алина КАЩЕЕВА, посетить выставку все желающие смогут после снятия карантинного режима.

Стоит отметить, что огромную помощь в реализации данного проекта оказала студия «Автограф», представители которой провели фотосессию героев выставки и подготовили выставочные портреты. К сожалению, за время реализации проекта «Лица Победы» трое его участников ушли из жизни. Их портреты по окончанию выставки будут переданы родственникам. Остальные участники проекта получат свои выставочные фотографии в качестве подарка.

В завершении мы побывали во дворах домов №№ 79 и 83 на проспекте Маркса, активные жители которых решили принять участие в акции «Окно Победы». Молодежь, пожилые люди, семьи с детьми - абсолютно все вышли на свои балконы с флагами, портретами своих родственников и пели песни военных лет. Честно признаться, от такой атмосферы даже мурашки по коже пробежали.

В таком формате, как мы уже говорили, Обнинск День Победы отмечал впервые. И думается, что это 9 мая все мы запомним надолго. Жители первого наукограда, несмотря на самоизоляцию и отдаленность друг от друга, все-таки смогли показать свой дух единства и патриотизма. Наверное, этим и силен наш народ.

Еще раз с праздником Великой Победы, жители Обнинска!

Дарья ГУМЕРОВА

Депутат Обнинского городского Собрания Дмитрий САМБУРОВ: - Дорогие друзья, давайте помнить тех, кто совершил этот подвиг - тех, кто сражался за свою родину, за свою семью, за нас с вами. И давайте жить так, чтобы им не было за нас стыдно. У меня в руках фотографии моих дедов, оба ушли на фронт и, к сожалению, погибли. Один был офицер, второй - рядовой, но их судьбы оказались похожими. И такие истории есть, наверное, в каждой семье. Давайте их помнить и чтить. С праздником Победы! И.о. главы администрации города Обнинска Карина Башкатова: - Конечно, город готовился к этой дате. Планировались масштабные мероприятия, акции, концерты. Но все это, увы, пришлось отменить. Самое главное - это то, что мы должны помнить наших героев, которые завоевали эту победу. Всем жителям Обнинска хочу пожелать в первую очередь здоровья, благополучия и мирного неба! Председатель Совета ветеранов Николай Капустин: - На самом деле, испытываешь состояние некого одиночества. Очень не хватает ветеранов у этого мемориального комплекса, который был отреставрирован к 75-летию Победы. Но это все равно самый важный праздник для всех нас, и хочется сказать: спасибо вам за то, что в такой сложный период вы организовали прямую трансляцию. Думаю, что для города - это большой подарок. И если наши деды и прадеды сражались с видимым врагом, то мы сейчас ведем войну невидимым противником, но мы его обязательно победим! Директор лицея «Держава» Оксана КОПЫЛОВА: - Это особенный день для нашего народа. И год от года крепнет духовная основа, духовные скрепы между нами - такими разными людьми. Именно в этот день мы едины - едины в порыве любви к нашей родине, к нашим отцам, дедам и прадедам - к нашим предкам, которые сражались и отдавали свои жизни за нашу свободу, наши жизни и наше человеческое счастье! Начальник обнинского ОМВД Сергей Воронежский: - Для всей нашей страны День Победы - это великий праздник - праздник мужества, отваги и упорства. И с каждым годом, как мне кажется, уважения к этому дню у народа появляется все больше и больше. И это не может не радовать. Я помню, как в детстве каждое 9 мая ходил с дедушкой на братскую могилу в Полотняном Заводе. Это до сих пор живет в моей памяти, и я вспоминаю, насколько это было важно для моего дедушки, который был участником войны. И я чту этот день, людей, которые сражались за эту победу. Депутат Обнинского городского Собрания Людмила СЕРГЕЕВА: - Это очень волнительный день. Мне всегда тяжело говорить. Слезы наворачиваются. Я поздравляю всех ветеранов, узников концлагерей, тружеников тыла и всех, кто имел отношение к этой войне. Спасибо вам большое. И хочу, конечно, обратиться к современному поколению: не забывайте об этом событии и о тех людях, которые совершили этот подвиг и подарили нам мирное небо. Депутат Обнинского городского Собрания Зиновий ГУРОВ: - В этот великий день знаете, о чем я подумал? О том, как мы еще можем увековечить память наших предков, сражавшихся за родину. В Обнинске жили многие Герои Советского Союза. У нас есть памятники Наумову, Осипенко. Но были еще и другие герои. Например, такие, как Трушков, Кардашин, И у меня родилась идея, которую я хочу обсудить с коллегами по депутатскому корпусу: а что, если установить памятники или монументы всем этим героям на одной улице - например, на улице Жукова или Мира? Пусть это будет некой Аллеей Славы, которая будет напоминать нашим последователям о той важной странице истории и о ее героях.

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