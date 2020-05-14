Малый бизнес погибает из-за коронавируса

В очень тяжелом положении в сегодняшней ситуации с карантином оказался малый и средний бизнес. Большинство предприятий пришлось закрыть на неопределенный срок и их владельцы уже не уверены, что по прошествии времени смогут открыть их вновь.



ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ ВЫМИРАНИЯ

Практически на грани вымирания оказался туристический бизнес. И Обнинск в этом смысле не стал исключением.

Как проинформировала нас директор обнинского турагентства «Планета чайки» Лариса ЕРШОВА, обещанные от государства субсидии в размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей - на каждого сотрудника за апрель ее фирма пока не получила. При этом с марта туры и отели уже нельзя бронировать. По России запрет пока введен до 1 июня, а дальше, видимо, остается надеяться на развитие туриндустрии внутри страны. Возможно, его и продлят. Поэтому доходов у турагентств с марта по настоящее время нет совсем.

- Для того, чтобы выплатить своим сотрудникам зарплату, я оформила беспроцентный кредит в областном Фонде поддержки предпринимателей. Но беспроцентным его можно назвать только на бумаге, никак не по факту. Потому что 30% с этой суммы я должна вернуть в качестве страховых взносов и 13% удержать с сотрудников - в качестве НДФЛ. То есть, в общей сложности 43 %. Есть у предприятия кредит в Сбербанке. На эти средства проводилось строительство офиса. Сбербанк предоставил моему турагентству полугодовые кредитные каникулы, но стоило это больших усилий. А как быть моим сотрудникам, которым необходимо оплачивать ипотеку? Они кредитные каникулы получить не могут. Мы сейчас совсем не имеем дохода и не знаем, когда он появится, - рассказала Лариса Ершова. - Приходится думать, как перепрофилировать нашу работу, чтобы получать дополнительные доходы. На рынке туристических услуг «Планета чайки» уже 17 лет, а теперь в одночасье это агентство может потерять всех своих сотрудников, которые являются профессионалами в данной области. Поэтому данная организация присоединилась к всероссийскому флешмобу «SOSтояние туротрасли - SOS!», который проходил в социальных сетях 6 мая. В его рамках представители турагентств выложили на своих страницах фотографии пустых офисов, чтобы обратить внимание, что принятые меры поддержки не спасают туротрасль от вымирания.

АВТОШКОЛЫ - НА ГРАНИ РАЗОРЕНИЯ

Непросто выживать и автошколам, которые, как и все образовательные учреждения, перевели на дистанционное обучение. Но если таким образом теорию в автошколах преподают без проблем, то с практическими занятиями возникли сложности.

Как рассказал нам руководитель обнинской автошколы «Джек» Руслан ГРИЦУК, в настоящее время очередные группы обучающихся прошли у них теоретический курс, а к вождению из-за ограничительных мер в связи с коронавирусом никак приступить не могут. В итоге, страдают и учителя, и ученики. Первые теряют заработок, а вторые никак не могут получить долгожданные права. И если карантинные меры продлят, то автошколам грозит разорение. Хотя они вполне могли бы проводить занятия по вождению так же, как и работают сейчас такси - с соблюдением всех необходимых мер, рекомендованных Роспотребнадзором. Тем более, что в учебном автомобиле обычно находятся два человека: инструктор и ученик.

- Мы уже в марте надевали маски и проводили дезинфекцию в автомобилях. Также мы в течение десяти минут проветривали салоны машин после занятий. Готовы делать это и дальше, но пока ограничения не сняты, и мы уже полтора месяца находимся в подвешенном состоянии. Кроме того, автошколы не попали в список Постановления правительства как относящиеся к наиболее пострадавшим отраслям экономики. При сложившихся обстоятельствах рассчитывать на меры поддержки не приходится, - сокрушается Руслан Грицук.

А ведь всем сотрудникам нужно платить зарплату, а желающие получить права уже отдали деньги за свое обучение, но пройти его полностью никак не могут. Пока руководители автошкол не видят света в конце этого тоннеля, но очень надеются, что на их проблемы власти все-таки обратят внимание.

Инна ЕМЕЛИНА