Константин Сатaров: «В МРНЦ трудятся лучшие из лучших»

Сегодня обнинский МРНЦ имени А. Ф. Цыба, филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр радиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации - одно из важнейших научно-исследовательских и лечебных учреждений нашей страны. Здесь трудятся лучшие из лучших. Руководство, а также рядовые сотрудники института отмечают деятельность заместителя директора Константина Игоревича САТАРОВА.

БОЛЬШОЕ И СЛОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Константин Игоревич работает в социальной сфере уже более 20 лет, и все это время он умело осуществляет функции управления, планирования, организации, мотивации подведомственных организаций. Его опыт и квалификация позволили академику Каприну пригласить Константина Игоревича в Обнинск, где Сатаров возглавил техническое обеспечение деятельности МРНЦ. Он постоянно принимает необходимые меры для улучшения материально-технического и информационного обеспечения учреждения.

Следует отметить, что МРНЦ - это не только врачи и пациенты, но и большое хозяйство. У института в Обнинске три площадки: клинический сектор на улице Королева, 4, экспериментальный центр - на Киевском шоссе, 108 и Национальный радиологический регистр на улице Жукова, 10. В общей сложности, это около ста тысяч квадратных метров площади. И ответственность за их содержание и функционирование несет Константин Сатаров. В его ведении - вся административно-хозяйственная деятельность учреждения, все вопросы, связанные с обновлением и содержанием материально-технической базы института. Сатаров в этой области настоящий профессионал, так как всю свою жизнь он проработал в государственных и муниципальных структурах именно по данному направлению деятельности.

НЕ ТОЛЬКО НАУКА, НО И ХОЗЯЙСТВО

Сразу с начала своей деятельности в МРНЦ Константин Игоревич принимается за модернизацию магистральных сетей и оборудования, под его руководством выполняется ремонт помещений под новый компьютерный томограф, а также ремонт перехода между клиническими корпусами и помещений архива. Здесь были заменены 8 пассажирских и малогрузовых лифтов, начались работы по созданию современного отделения реанимации.

Также Константин Игоревич руководил реконструкцией и ремонтом пищеблока, помещений протонного ускорителя, помещений под размещение нового высокотехнологичного диагностического оборудования модернизацией инженерных систем экспериментального сектора. Вместе со своими сотрудниками он выполняет монтаж новых инженерных систем, приточной вентиляции клиники, кислородно-газифицированной станции клинического сектора и монтаж пожарной сигнализации и систем видеонаблюдения в экспериментальном секторе.

Здесь уместно вспомнить, что в институте трудятся 1800 человек, и ежедневно через него проходит около 2000 пациентов. И всех их необходимо обеспечить теплом, электричеством, охраной - сделать их пребывание в Центре комфортным и приятным. Руководить таким огромным хозяйством очень сложно, но Константин Игоревич, при поддержке Генерального директора Андрея Дмитриевича Каприна и директора Центра Сергея Анатольевича Иванова, справляется с этой задачей успешно.

В последующие годы продолжилось решение поставленных задач - в 2017 году благоустройство территории и ремонт помещений, инженерных систем и подъездных путей экспериментального радиологического сектора. На территории клинического радиологического сектора выполнены работы по облицовке фасада и замене системы вентиляции в здании архива. Произведена санитарная очистка лесопарковых зон на площади в 6 гектаров. Там были разбиты новые цветники, и теперь ежегодно сажаются однолетние растения. То есть, во многом благодаря Сатарову, МРНЦ прекрасно выглядит не только изнутри, но и снаружи. Именно он прилагает к этому немало усилий. Как и к тому, что в 2018 году здесь было начато строительство центра доклинических исследований на территории экспериментального сектора. Много сил, знаний и опыта вложил Константин Сатаров в открытие нового ангиографического отделения, которое сегодня является предметом гордости Центра.

НИКОГО НЕ ЗАБЫЛИ

- 12 мая медсестры отмечали свой профессиональный праздник, но сейчас, в условиях эпидемии коронавируса, когда отменены все массовые мероприятия, поздравить сотрудников можно было только онлайн, и Сергей Анатольевич нашел для них самые добрые и теплые слова. Все наши 415 медсестер даже не почувствовали, что не было традиционного торжества, - отметила Жанна Владимировна.

Разумеется, поздравили сотрудников и Андрей Дмитриевич с Константином Игоревичем. Хотя Каприн сейчас находится в так называемой «Красной зоне» в НИИ им Н.А. Лопаткина в Москве, где проходят лечение заболевшие коронавирусом. У него нет ни минуты свободного времени, но для своих подчиненных он его нашел.

Работать в госпиталь в Москву добровольно поехали и другие медики МРНЦ.

В общем и целом Константин Игоревич руководит инженерно-технической службой, отделом капитального строительства и ремонта, отделом по размещению закупок, отделом материально-технического снабжения, Это снискало ему уважение в коллективе.

Как рассказала нам заместитель директора по организационно-методической работе, главный врач МРНЦ Жанна ХАЙЛОВА, Константин Игоревич очень внимательный и чуткий руководитель. Этому он учится у генерального директора ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России Андрея КАПРИНА и директора МРНЦ Сергея ИВАНОВА.

У нас многие часто говорят, что работают в дружном и слаженном коллективе и эти фразы приобрели уже некую банальность. Однако то, с какими эмоциями об этом говорили сотрудники МРНЦ, заставило поверить в искренность их слов.

Инна ЕМЕЛИНА

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