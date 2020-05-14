Профессиональный праздник медсёстры встретили на боевом посту

12 мая отмечается Международный день медицинской сестры.

Но в 2020 году свой профессиональный праздник представительницы одной из самых гуманных профессий встретили совсем не так, как всегда: одни на рабочем месте, другие на больничной койке, третьи на карантине. Не было ни торжественных собраний, ни праздничных вручений грамот и благодарственных писем.

КОГДА МЕДИКИ РАДУЮТСЯ ПНЕВМОНИИ

Главная медицинская сестра КБ №8 ФМБА РОССИИ Любовь ТИМАКИНА этот день тоже проведет дома: пневмония.

- К счастью, очаговая, в одном легком, слава богу! - радостно сообщает Любовь Михайловна.

Кто бы мог подумать еще полгода назад, что придется радоваться легкой форме пневмонии. Правда, и в праздничный день, и находясь на больничном, старшая медсестра продолжает работать и отвечать на вопросы коллег. А вопросов этих много, потому что обязанностей у старшей сестры столько, что непонятно, как один человек вообще со всем этим справляется. Учеба медперсонала, аттестация сотрудников, санитарно-эпидемиологический режим, питание, уход за больными, расстановка кадров. Пришлось освоить закупки, приобретение расходных материалов стало совсем не простой задачей, так что человеку без специальных знаний неизвестно, как ко всему этому и подступиться. Вот и приходится не болеть и не праздновать, а консультировать по телефону.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА НА 90% ЗАВИСИТ ОТ МЕДСЕСТРЫ

Любовь Михайловна осваивала свои обязанности не один год. На работу в КБ №8 пришла в 1975 году после Калужского медучилища и проработала акушеркой до 1988 года. У многих жительниц Обнинска она принимала роды, а многие обнинцы, хотя этого и не помнят, но первые руки, которые они почувствовали на этом свете, были руками Любови Тимакиной. Женщины узнают «свою» акушерку до сих пор.

В январе 1988 года Любовь Михайловна заступила на должность главной медицинской сестры КБ №8.

- Медсестры всегда были с людьми - и в военные времена, и в мирные. И при этом общество недооценивает значимость этой профессии, а в результате и сами сестры не понимают, как много от них зависит. Выздоровление пациента на 90% зависит от среднего медицинского персонала, - говорит Любовь Михайловна. - Врач делает назначение или оперирует, но выхаживает больного медсестра-- человек, стоящий ближе всех к пациенту. От ее доброты и профессионализма, заботы и внимания во многом зависит выздоровление больного, улучшение его состояния.

ЭТО ПРОБЛЕМЫ НЕ ТОЛЬКО НАШЕГО ГОРОДА - ВСЕГО МИРА

- Наши медсестры - светлые добрые люди. Под их белыми халатами бьются добрые сердца. Они сражаются за жизнь каждого пациента. Хотелось бы, чтобы общество внимательнее относилось к медикам. Бывало, что на одну медсестру по 40 пациентов приходилось. Работать приходится с большой нагрузкой.

С приходом коронавируса большая часть работы легла на скорую помощь, пульмонологию, сотрудников поликлиники. Лежат с пневмониями и медсестры, и врачи. Они тоже люди, тоже болеют, а средств защиты катастрофически не хватало.

- Это беда не только нашего города - всего мира. Средств индивидуальной защиты не хватало во многих странах. Мы делали, что могли, искали выход из ситуации. На помощь нам пришли ребята Витя и Саша. Они шили маски, потом перешли на костюмы. Мы давали им материал, а они шили. Ребята очень нам помогли. Спасибо им!

«ПУСТЬ ИМ ХВАТИТ ТЕРПЕНИЯ И СИЛ»

В КБ №8 почти половина персонала - пенсионеры. Некоторые по возрасту в зоне риска. Но больничный лист для исполнения режима самоизоляции им не положен, если только не заболеют или не попадут под карантин как общавшиеся с больными коронавирусом. Впрочем, сейчас уже сложно сказать, кто из врачей или медсестер не общался с «ковидными» больными.

- Мы отмечаем День медсестры с 1981 года, пишем поздравления, вручаем цветы, грамоты, поздравляем сестер из отделений. Сегодня все это невозможно. Но все же я хочу поздравить всех обнинских медсестер с их профессиональным праздником. Пусть им хватит мудрости и сил в это непростое время. Зарплата пусть будет достойной, а их труд пусть приносит им только радость. И конечно же, здоровья всем жителям Обнинска!

Рената БЕЛИЧ

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