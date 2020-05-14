Чудеса телемедицины. Доктора МРНЦ консультируют своих пациентов даже в режиме «онлайн»

Век современных технологий, безусловно, несет большие плюсы в работу многих сфер, в том числе и медицинскую. Помимо внедрения новых методик и разработки аппаратов, в современном здравоохранении появилось такое понятие, как «телемедицина». И эта технология сегодня весьма успешно используется в обнинском медицинском радиологическом научном центре. Об этом нам рассказал заведующий лабораторией контроля качества медицинской помощи МРНЦ им. А.Ф. Цыба (филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России), врач-онколог Владимир ЧЕРКЕСОВ.

«ВОПРОСА С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ НЕ СТОЯЛО»

Черкесов родился 30 июня 1977 года в селе Хвастовичи Калужской области. Учился и вырос в соседнем с Обнинском Жукове в семье врача-хирурга.

- С юных лет у меня перед глазами был пример упорного труда, человеколюбия, порядочности и стремления сделать этот мир лучше. Вопроса с выбором профессии не стояло, конечно, - говорит Владимир Николаевич. - Сразу после школы поступил в Смоленскую медицинскую академию, которую закончил и мой отец. В студенческие годы занимался в научных кружках.

Уже в 2001 году Черкесов начал работу в институте медрадиологии, ныне МРНЦ им. А.Ф.Цыба. Закончил ординатуру по онкологии, первичную специализацию по гастроэнтерологии. Работал в абдоминальном отделении под руководством блестящего хирурга, доктора медицинских наук, профессора, члена-корреспондента РАЕН Бориса Александровича БЕРДОВА.

- С 2003 года основным местом моей работы стала поликлиника ИМР. Своего рода амбразура нашего института. Работа здесь не только интересная, но и сложная, ответственная. Ведь именно здесь врач должен не упустить момент, не проглядеть опасность. В своей работе приходится встречаться с разными людьми и попадать в различные ситуации и при этом оставаться человеком и специалистом. Я очень благодарен судьбе за этот опыт, и, как ни банально будет сказано, я люблю свою работу, местами сложную, местами захватывающую (научные статьи, написание патентов), местами выматывающую (ночные смены, неиссякаемый поток пациентов), - рассказывает Черкесов.

В январе 2008 года в Российской медицинской академии последипломного образования в Москве Владимир Николаевич защитил кандидатскую диссертацию на тему «Обоснование применения антиоксидантов при хроническом панкреатите».

Проработав 15 лет в стенах родного института, в 2018 Черкесов был назначен на должность заведующего лабораторией контроля качества медицинской помощи МРНЦ им. А.Ф. Цыба филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

- И опять все новое, и снова сложно поначалу. Однако, как говорится, глаза боятся, а руки делают. Работа идет своим чередом, - комментирует врач.

В скором времени как всему миру, так и нашей стране выпало испытание. Большая часть сил отечественного здравоохранения сегодня направлена на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, медицинская помощь пациентам с другими заболеваниями, в том числе онкологическими.

- Мы оказываем помощь пациентам со всей России, принимаем не только своих, но и тех граждан, которые проходили лечение в других, перепрофилированных или закрытых центрах, - комментирует Черкесов. - Борьба с онкологическими заболеваниями была и остается национальным приоритетом нашего государства. Именно поэтому мы продолжаем нашу работу, оказывая помощь нашим пациентам в полном объеме. Да, пандемия вносит свои коррективы в работу лечебных учреждений нашей страны, многие из них действительно перепрофилируются для оказания помощи пациентам с COVID-19.

ВРАЧИ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Как говорит Владимир Николаевич, онкологические пациенты находятся в группе повышенного риска заражения любыми инфекционными заболеваниями. В период лечения иммунитет больного ослаблен как самой опухолью, так и непосредственно лечением. Все это создает дополнительную угрозу инфицирования. Основными рекомендациями для пациентов были и остаются соблюдение режима самоизоляции и всех противоэпидемиологических мер: частое мытье рук, использование дезинфицирующих средств, ношение масок, ограничение контактов с посторонними людьми, соблюдении дистанции.

- Прерывание планового лечения крайне нежелательно. Это может отразиться как на эффективности лечения, так и на общем состоянии больного. Пациентам рекомендуется проходить лечение в соответствии с назначенным планом, если человек в настоящий момент не инфицирован COVID-19. Конечно, все индивидуально, и каждый случай обсуждается только с лечащим врачом. Возможны более длительные «каникулы» между курсами. Но при этом нужно быть максимально настороженными и внимательными к собственному состоянию, любые изменения необходимо контролировать и обсуждать с вашим доктором, - говорит специалист.

МРНЦ сегодня широко применяет возможности телемедицины и консультирует в онлайн-режиме. Для этого сейчас необходимо только одно лишь желание пациента получить консультацию в федеральном центре и вместе со своим лечащим врачом выйти на такой телемедицинский консилиум со специалистами центра по системе защищенной связи Всероссийского центра медицины катастроф «Защита».

- За последнее время количество заявок на телеконсультации увеличилось в разы, мы помогаем нашим региональным коллегам разбирать сложные случаи, - говорит Черкесов.

В помощь пациентам с онкологическим диагнозом на базе Московского научно-исследовательского онкологического института (МНИОИ) имени П.А. Герцена организована бесплатная горячая линия на время эпидемии. 30 специалистов готовы помочь каждому обратившемуся за помощью и ответить на все волнующие вопросы в круглосуточном режиме. Ее номер 8 800 444 31 02.

- Как и все медицинские учреждения, мы приняли самые серьезные противоэпидемиологические меры. Помимо стандартных, таких, как бесконтактное измерение температуры на входе во все клинические здания центра и обработка рук антисептическими средствами, мы усилили меры по дезинфекции помещений, ограничили посещение пациентов, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении, а также ограничили допуск сопровождающих лиц, - рассказывает доктор. - Понимая сложность ситуации, мы упростили процедуру по маршрутизации пациентов и на лечение принимаем и без направления в случае действительной необходимости. Однако единым условием для всех граждан, поступающих на амбулаторное лечение в центр, остается обязательная сдача анализа на COVID-19. Этой мерой мы пытаемся защитить не только самих пациентов, но и наших врачей.

Кристина ЗВОН

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