Ушел во сне

Обнинский ветеран, писатель и художник Владимир Вареник не дожил до 75-летия Победы несколько дней.

Говорят, что смерть во сне - самая легкая из смертей. Именно так на 89-м году ушел из жизни ветеран войны, писатель и художник Владимир ВАРЕНИК.

Владимир Петрович не дожил до 75-летия Великой Победы всего несколько дней. Похоронили его 7 мая. В этот же день над обнинским небом взвилось Знамя Победы - то самое, которое еще в прошлом году, в канун Дня Победы он лично поднимал на метеовышке.

Когда началась война, Володе Варенику было всего 11 лет, он жил со своей семьей в скромном городке Прилуки - под Киевом. Мальчик рос в обычной семье, и до лета 1941-го и подумать не мог, что уже скоро ему придется пройти испытания, которые способен выдержать не всякий взрослый. Однако свою судьбу юный Владимир выбрал сам, отчаянно бросившись на фашистскую амбразуру, которая тогда нависла над всей его Родиной.

Осенью 1943-го тринадцатилетний Володя Вареник вместе с другом вместо того, чтобы идти на уроки, отправился на защиту своей родной земли. Мальчики, ничего не сказав родителям, просто сбежали на фронт.

Из былых воспоминаний Владимира Петровича:

- Мы сели на проходящий рабочий поезд и поехали в неизвестность. Хотели догнать воинские части. Ехали очень долго, около недели. Изголодались чуть не до истощения, -

вспоминает Владимир Петрович. - Потом сошли на каком-то полустанке, где нас приютил местный сторож. Утром он нас разбудил и сообщил, что приближается воинский эшелон. Мы отправились к нему. Уже не помню, какую мы сочинили легенду, но нас взяли с собой. Вскоре прибыли в расположение дивизии. Товарища определили в автобат, а меня в дивизионную полевую хлебопекарню. Моя задача была - следить и ухаживать за лошадьми.

Вскоре началось наступление. Мимо проходила противотанковая артиллерия, к которой прибился и наш юный герой.

- Сначала я был просто на подхвате, а после открыто заявил, что хочу бить фашистов. Командир полка очень удивился, но призадумался. Спустя какое-то время меня поставили на довольствие. Начались боевые будни. Я помогал в боях, подносил снаряды, следил за состоянием орудия - чистил, смазывал.

Но однажды во время очередного сражения начали наступать немецкие танки, один из которых переехал ноги юному Володе. В результате он попал в госпиталь. Потом Вареника еще немало помотало по разным полкам и дивизиям. Молодой боец успел увидеть немало крови, смертей, взрывов, слез и ужаса в человеческих глазах. Но, несмотря на свои юные годы, он не испытывал страха.

Вареник был сыном полка. Пережив все тяготы и невзгоды фронтовой жизни, он прошел всю войну и стал одним из участников взятия Рейхстага. Награжден Орденом Отечественной войны 2 степени и Орденом Славы!

Владимир Петрович после напишет книгу о боевом пути Первой танковой армии, с которой он и дошел до Берлина.

- Долгие годы Владимир Вареник был авторитетом и для молодежи, и для ветеранов, - говорит председатель обнинского городского Совета ветеранов Николай Капустин. - В типографии готовится к выходу его новая книга о пути первой танковой дивизии.

Вареник является автором многих произведений. Еще он великолепно писал картины, среди них и портрет его супруги, которая умерла несколькими годами ранее. Владимир Петрович очень тяжело переживал уход жены.

А седьмого мая в последний путь проводили и его самого.

Как рассказал председатель Совета ветеранов Николай Капустин, похороны прошли со всеми полагающимися почестями - при участии почетного караула моряков-подводников обнинского центра ВМФ.

Свое последнее пристанище Владимир Петрович Вареник обрел на кладбище «Передоль».

Дарья ГУМЕРОВА

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