Жители Обнинска хотят другой полигон и другие тарифы

Сегодня тема вывоза мусора является в Калужской области и, в частности, в Обнинске одной из самых актуальных. Жителей она беспокоит и с точки зрения высоких тарифов, и с точки зрения географического местоположения полигона, на который свозят все обнинские ТКО.

ОБНИНСКИЙ МУСОР ПОВЕЗУТ В МИХАЛИ

Как известно, до января текущего года весь обнинский мусор, в том числе и раздельно собранный, вывозило ООО «Спецавтохозяйство Обнинск». Затем перевозчик сменился, а функция по вывозу раздельно собранных ТКО легла на ГП «КРЭО». Причем, если в прошлом году «Спецавтохозяйство» доставляло эти отходы на площадку своего предприятия, то теперь их везут на сортировочную линию в Тимашово.

Конечно, жителям наукограда такая идея изначально не очень понравилась. Многих горожан весьма беспокоит близость к этому полигону, но уже известно, что 1 июля текущего года данный объект будет закрыт для приема мусора. Полигон подвергнется рекультивации, а обнинские ТКО повезут сначала на сортировку в ООО «Спецавтохозяйство», а оставшиеся «хвосты» - в Михали.

Эту информацию нашим журналистам предоставили в ГП «КРЭО». Ее подтвердила и глава администрации города Карина БАШКАТОВА.

- По решению Министерства строительства и ЖКХ Калужской области с 1 июля полигон в Тимашово будет закрыт, и мусор из города повезут в Михали, - отметила она.

Хотелось бы также отметить, что в собственности КРЭО находится не только полигон, но и земельный участок рядом с ним. Еще год назад планировалось, что там будет новая карта полигона. Но, как уточнили в КРЭО, руководство области решило, что вторая карта, где хотели сделать поля компостирования, использоваться не будет. Рекультивация же самого этого объекта займет около шести лет. Проводить ее будут за счет федеральных средств.

ПРИЗЫВЫ ЭКОАКТИВИСТОВ

А в Обнинске, как и в регионе в целом, активно идет работа по раздельному сбору мусора. В текущем году впервые весь мусор Калужской области проходит через сортировку. И в регионе планируют ввести повсеместную практику раздельного сбора твердых коммунальных отходов.

О необходимости такого цивилизованного подхода к утилизации ТКО постоянно говорят и волонтеры-экоактивисты наукограда. В частности, куратор всероссийского проекта «Добрые крышечки» в Обнинске Мария САВУШКИНА призывает жителей нашего города к раздельному сбору мусора. При этом она делает упор на необходимость снимать крышки с пластиковых бутылок и сдавать в специальные пункты сбора, которых в нашем городе 17. К примеру, имеются они в Городском парке, на детской площадке возле ТЦ «Триумф Плаза», в Центральной библиотеке на улице Энгельса, в Музее истории на проспекте Ленина и в ряде других мест.

Со слов Марии, целью эколого-благотворительного проекта по сбору пластиковых крышек является покупка реабилитационной техники детям-инвалидам, которых взял под свою опеку фонд «Волонтеры в помощь детям-сиротам».

Другие обнинские экоактивисты до недавнего времени регулярно проводили экологические уроки в школах наукограда. Они считают, что воспитывать у детей культуру поведения на природе и в быту необходимо с самых ранних лет. И если малышей уже сегодня учить раздельному сбору мусора, то через 20 лет нам не нужно будет спасать планету от загрязнения.

ЖИТЕЛИ НЕ МОГУТ СМИРИТЬСЯ С ТАРИФАМИ ПО ОПЛАТЕ ЗА ВЫВОЗ МУСОРА

Но горожан сегодня волнуют не только вопросы экологии. Очень многие считают, что тарифы за вывоз мусора у нас существенно завышены. Чуть больше года назад, в июне прошлого года, в нашей газете выходила статья о том, как жители дома № 1 по улице Любого, благодаря председателю своего ТСЖ Владимиру КРУГЛЯКУ, добились того, чтобы государственное предприятие нашего региона «Калужский региональный экологический оператор» заключило с их домом договор на вывоз мусора по факту конкретно выполненной работы. Сделать это оказалось весьма непросто. Данный опыт решили перенять и председатели других ТСЖ наукограда. Однако повторить его пока не удалось больше никому.

Жители многих многоквартирных домов давно провели свои расчеты, и они уверены, что за вывоз мусора им приходится платить больше, чем оно того стоит. Не согласны горожане с тем, что жильцам квартир МКД следует оплачивать не за количество проживающих, а за квадратный метр квартиры.

- У нас немало фактов, когда человек проживает один, а квартира у него большая. К примеру, в одном таком случае жилье имеет площадь 250 квадратных метров, а проживают там всего лишь двое. Понятное дело, что мусора они производят меньше, чем, скажем, человек пять или шесть. Но платят за его вывоз в разы дороже, - рассказал нашему корреспонденту председатель ТСЖ «Камелот» в 51 микрорайоне Дмитрий СКИРТАЧ.

По словам Дмитрия, обслуживающая данный дом управляющая компания «РУК» написала по этому поводу в КРЭО соответствующее письмо, но ответа оттуда так и не поступило. Речь там идет о заключении договора с многоквартирным домом по факту вывоза ТКО, а не в соответствии с существующими тарифами.

- Из КРЭО пока не ответили, но я уверен, что откажут, - считает Дмитрий.

И таких прецедентов в Обнинске уже достаточно. А жители дома №1 по улице Любого, между тем, до сих пор довольны , что им удалось воплотить задуманное. За вывоз мусора они теперь платят намного меньше, а его количество осталось прежним.

Инна ЕМЕЛИНА

Другие статьи из рубрики «ЖКХ»