Детство, которого не было

Чиновники будут решать, как помочь бездомной.

Обнинск - современный передовой город и мы привыкли слышать о нем только хорошее. Но жизнь диктует свои условия, и у нас случаются казусы. Недавно на Первом канале вышла передача «Мужское Женское», в котором жители наукограда предстали в нелицеприятном свете.

ГОРДОН ПООБЕЩАЛ ПРИЕХАТЬ В ОБНИНСК

20-летняя жительница Обнинска Марина ТИХОНОВА росла в приемной семье, потому что ее мать лишили родительских прав. Но когда девочку изъяли из семьи, из квартиры ее так и не выписали. В итоге теперь она не может получить положенное ей, как сироте, жилье.

На передачу пригласили биологическую мать Татьяну КОЗЛОВУ, других родственников Марины. Все они продемонстрировали полное равнодушие к данной проблеме. Ни мать, ни тетя ни разу не навещали Марину, когда она жила с чужими людьми. Сейчас девушка в их участии уже не нуждается - она учится в педучилище, готовится стать воспитателем детского сада, но ей попросту негде жить. Квартира биологической матери, в которой проживают несколько человек достаточно большая - 67 квадратных метров, но она находится в жутком состоянии. К тому же там имеется огромный долг за жилищно-коммунальные услуги, которые теперь могут «повесить» и на Марину.

Ведущий передачи Александр ГОРДОН открытым текстом обвинил в случившемся отдел опеки. По его мнению, чиновники должны были выписать Марину, и на этом основании она сейчас могла бы претендовать на однокомнатную квартиру. Он обратился к главе администрации города Карине БАШКАТОВОЙ и сотрудникам отдела опеки с просьбой разобраться в данной проблеме. Гордон напомнил, что Обнинск является его родным городом и пообещал приехать сюда в ближайшее время. Видимо, он хочет задать свои вопросы чиновникам лично.

ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ «КОСЯКИ»

Мы тоже побеседовали с чиновниками сразу же после передачи. Заместитель главы администрации города по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА пояснила, что Марину в свое время не выписали, чтобы не нарушать ее права. За девочкой таким образом закрепили жилплощадь. - Почему же ее должны были выписать? - удивилась Татьяна Сергеевна. - За ней сохранили часть жилья. Также Попова проинформировала, что Марина Тихонова обращалась с просьбой предоставить ей квартиру в Министерство труда и соцполитики Калужской области, но ей ответили отказом. Глава администрации Обнинска Карина БАШКАТОВА считает, что выписать Марину в свое время должны были ее приемные родители, но они почему-то этого не сделали. - Посмотрим, как ей еще можно помочь, какие есть варианты, - пообещала Башкатова.

С большим пониманием отнесся к проблеме Марины Тихоновой исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав ШАПША. На недавнем координационном совещании руководителей органов государственной власти региона и территориальных федеральных органов был рассмотрен вопрос об оказании помощи этой попавшей в беду жительнице города. Владислав Валерьевич поинтересовался у министра труда и социальной защиты Павла КОНОВАЛОВА, что для этого сделано.

- Мы разобрались в ситуации, в которую попала девушка, - сообщил министр. - Сейчас вместе с юристами по линии органов опеки прорабатываем вопрос ее постановки в очередь как сироты и приобретения для нее жилья. В то же время вместе с администрацией города Обнинска займемся ее трудоустройством. Возьмем на особый контроль, необходимо еще какое-то время, буквально пара дней для того, чтобы предложить конкретное решение по обеспечению жильем.

Владислав Шапша поручил министерству и муниципалитету не затягивать с решением этого вопроса и принять все необходимые меры для оказания помощи девушке.

И уже сейчас идет поиск вариантов решения жилищного вопроса героини передачи, чтобы она не возвращалась из приемной семьи в квартиру к матери, лишенной родительских прав. Вопрос находится на контроле Министра труда и социальной защиты и Марине уже назначена там встреча.

При этом сотрудники обнинской городской администрации продолжают утверждать, что с их стороны права девушки не были нарушены или ущемлены. В квартире, где она прописана, неоднократно проводились проверки санитарного состояния и направлялись документы в суд на понуждение проживающих к приведению жилья в нормативное состояние. В ближайшее время законность действий органов власти дополнительно проверят Следственный комитет и прокуратура города.

А в настоящий момент Марина живет в приемной семье, заканчивает техникум. Сейчас, конечно, можно много кого обвинять: родную мамашу, отдел опеки, приемных родителей, но страдает-то в итоге ни в чем неповинный человек. В свое время Марина, будучи ребенком, и так натерпелась того, чего врагам не пожелаешь. На плечи ребенка выпали испытания, которые не каждый взрослый смог бы осилить. Ужасы в родной семье, затем кошмары в первой приемной семье. Девушка рассказала, что там детей били и унижали. Потом она попросилась в детский дом и ее передали уже во вторую приемную семью. Как вообще стала возможна такая ситуация? Тоже недосмотр отдела опеки? Не слишком ли много «косяков» в ситуации, когда речь шла о судьбе ребенка? Но так теперь самое время их исправлять.

«ДЕВОЧКУ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВЫПИСАТЬ»

Наши журналисты связались и побеседовали с Александром Гордоном.

- Комментируя ситуацию с Мариной Тихоновой, вице-мэр по социальным вопросам наукограда Татьяна Попова выразила удивление по поводу того, что Марину вообще нужно было выписывать из квартиры ее биологической матери. За девочкой, как она сказала, закрепили часть жилья. Что вы думаете по этому поводу?

- Если девочка была несовершеннолетней и мать лишили родительских прав, а ребенка отправили в детский дом, чиновники обязаны были выписать ее из квартиры. Для того, что бы она смогла потом, когда ей исполнится 18 лет, получить свое жилье. Это очевидно, - ответил телеведущий.

Гордон заверил, что намерен довести данное дело до конца, но планы немного сбил карантин.

- После снятия ограничительных мер, думаю, я приеду все-таки в Обнинск, если глава меня примет, - сказал Александр Гордон.

Еще известный журналист пообещал посетить обнинский роддом № 1 - место, где он родился.

Инна ЕМЕЛИНА