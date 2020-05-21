Ремонт дорог оказался самым дорогим мероприятием

Депутаты Обнинского Горсобрания провели совместное заседание комитетов по бюджету, финансам и налогам, а также по экономической политике. Сегодня из-за ситуации с коронавирусом экономические показатели снижаются, но финансисты обдумывают план дальнейшего выхода из этой положения.

Председатель Контрольно-счетной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ отчитался о деятельности своей структуры за 1 квартал текущего года. За этот период было проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия и 1 контрольное мероприятие.

В рамках экспертно-аналитической работы КСП были подготовлены: заключение на проект решения Обнинского Городского Собрания «О внесении изменений в Прогнозный план приватизации муниципального имущества города на 2019 - 2021 годы» и аналитическая записка «Мониторинг реализации национальных проектов на территории города Обнинска». В ходе этой работы была проанализирована структура национальных проектов, их цели и целевые показатели, а также анализ их исполнения. КСП также провела мониторинг их интеграции в муниципальные программы города и сравнительный анализ объемов необходимого финансирования. Были предусмотрены бюджетные ассигнования на реализацию 7 федеральных проектов в рамках 5 национальных программ в объеме 691 388,9 тысяч рублей. Речь идет о таких федеральных проектах, как «Финансовая поддержка семей при рождении детей», «Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет», «Дорожная сеть», «Современная школа», «Жилье», «Формирование комфортной городской среды» и «Культурная среда».

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составил 55,9% от общего объема средств, направленных на реализацию мероприятий национальных программ. Самые большие суммы были направлены на проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Не предусмотрены средства федерального бюджета на реализацию мероприятий НП «Образование».

В 1-м квартале 2020 года КСП также было проведена проверка организации питания в дошкольных образовательных муниципальных бюджетных учреждениях, и были выявлены нарушения ряда федеральных законов, касающиеся ведения бухгалтерского учета. По результатам контрольного мероприятия был подготовлен отчет, направленный в Обнинское Городское Собрание, администрацию города и прокуратуру. Кроме того, объектам контрольного мероприятия КСП были внесены 4 представления.

Инна ЕМЕЛИНА

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