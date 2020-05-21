Ни рассветов, ни гитары

У выпускников-2020 не будет школьного бала.



Каждый из нас наверняка помнит свой выпускной вечер. Этого торжественного события ждет каждый школьник - особенно девушки, которые мечтают надеть самое лучшее вечернее платье и стать королевой бала. Этот день остается в памяти, пожалуй, любого. Останется он и в памяти выпускников 2020 года - правда, непонятно,грустные это будут воспоминания или нет. Наверное, потому, что этот год стал для школьников самым настоящим испытанием, которое еще не пройдено. У ребят не будет традиционного праздника. Последний звонок для них прозвенит удаленно - но хочется верить, что выпускники его все-таки услышат.

Школьный вальс, трогательные слова учителей, ленточка поверх наряда с надписью «Выпускник», ночные прогулки по городу и рассвет - ничего этого не будет у сегодняшних одиннадцатиклассников. Их праздник - один из самых ярких в жизни-- уничтожил коронавирус - этакая версия той самый Бабы- Яги, которая пришла и испортила школьный утренник, а вместе с ним и ударила по карману малого бизнеса. Магазины одежды и рестораны, которые имели неплохую прибыль в период школьных выпускных, сегодня сидят на мели.

Владелец ресторана «Лофт» Сергей НОСОВ:

- Мы работает только на доставку - от 4 до 10 заказов в среднем в день выходит. Этого даже не хватает, чтобы покрыть наши расходы. Максимум - на зарплату поварам и бармену, который сейчас сам и доставляет заказы. Что касается проведения банкетов на выпускные, то у нас уже заранее было несколько броней. Люди даже внесли предоплату, но сейчас ее не забирают - видимо, надеются, что праздник, возможно, будет.

- Мы не работаем уже два месяца. Конечно, терпим убытки. К выпускному завезли новые коллекции платьев еще в феврале. У нас еще их очень много- около 50 штук точно. Что теперь делать, не знаю. Возможно, придется оставить этот товар на следующий год, - рассказывает владелица магазина одежды в Обнинске Ирина БРУНОВСКАЯ.

В Обнинске действительно хотят устроить для выпускников праздник. Только в дистанционном формате - на просторах Интернета. Как рассказала начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, каждая школа готовится по-своему. На разных интернет-платформах пройдет «Последний звонок». Случится это 29 мая ровно в полдень. Часть праздника состоитя в режиме «онлайн», часть - в записи. Ожидается, что с приветственным, а точнее, напутственным словом к выпускникам обратится глава региона Владислав ШАПША. Также в церемонии примет участие и Татьяна Волнистова.

К выпускникам обратятся директора школ, учителя. Кстати, сами ученики тоже готовят ответное слово - кто-то выступит в записи, кто-то в прямом эфире. Каждое учреждение выбирает свой формат проведения праздника. Ожидается и творческая часть - стихи, песни, презентации и многое другое.

- Вы знаете, вот именно сейчас и дети, и учителя поняли, насколько важно очное общение, как нам всем его сегодня не хватает, - говорит Волнистова.

Что касается самого выпускного бала, который, как правило, проводится в июне, то его у сегодняшних выпускников, увы, не будет. Нет, школы, возможно, проведут его также - в дистанционном формате. Но согласитесь, это уже совсем не то.

Хотя, как пояснила Татьяна Валерьевна, есть вероятность, что небольшой праздник для школьников все-таки состоится позже, когда наладится эпидемиологическая ситуация.

- Сейчас мы ждем рекомендации от Министерства просвещения и Министерства образования относительно формата вручения аттестатов. Торжественной церемонии тоже не будет - скорее всего, будем вручать по такому же индивидуальному принципу, как сейчас передаем пайки для детей льготной категории, - объясняет Волнистова.

Когда верстался номер, стало известно, что Президент Владимир Путин утвердил дату проведения ЕГЭ - 29 июня. А вот девятиклассники экзамены сдавать не будут - им аттестаты выдадут на основе оценок по успеваемости.

- Это очень печально, что у ребят не будет праздника. «Последний звонок», «выпускной бал» - это же события, которые навсегда остаются в памяти. Помню, как сама оканчивала школу пять лет назад. Незабываемые эмоции. Мы гуляли по ночным улицам нашего города, а потом все вместе пошли на речку встречать рассвет, пели песни под гитару. А выпускники 2020 года этого не испытают. Очень им сочувствую, - комментирует местная жительница Ирина.

Кстати, в детских садах тоже не будет выпускных. И в данном случае, как считают некоторые, их отмена сыграла только в плюс - в первую очередь, в плюс родительского кошелька.

- С выпускными даже из яслей - обалдели уже родители, если честно. Школа - это да, эти выпускные помнятся до конца жизни. А в садиках на следующий день забудут, только трата денег и понты родителей, - считает интернет-пользователь Игорь.

Что же касается выпускников, то они действительно сейчас находятся в стрессовом состоянии. Мало того, что у них не будет праздника, так еще и неизвестно, когда они смогут сдавать ЕГЭ. Об эмоционально нестабильном состоянии школьников говорит и директор лицея «Держава» Оксана КОПЫЛОВА.

Оксана Копылова: «Мы поняли, какое это счастье, когда ребенок бежит в школу, а учитель занимает рабочее место!»

- Дети сейчас очень переживают. И мы разделяем их эмоции. Сейчас важно, чтобы они психологически не перегорели, находясь в ожидании экзаменов. Важно сохранить и удержать этот пик. Мы разработали комплекс психологической поддержки. Школьные психологи с детьми у нас работают и в штатном режиме, но сейчас в лицее реализуется специально подготовленная программа. В нее входят как групповые, так и индивидуальные занятия с учащимися, игры психо-эмоциональной разгрузки. Все мы находимся в непростой ситуации. Именно сейчас мы начали ценить и понимать, как же здорово было раньше. Какое же это счастье, когда ребенок бежит к восьми утра в школу, а учитель занимает свое рабочее место. Нужно ценить это.



Дарья ГУМЕРОВА

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