В Обнинске заменили практически все лифты, пережившие четверть века

Программа капитального ремонта - одна из самых масштабных, которые реализуются на сегодняшний день в Обнинске. Ежегодно ремонт приходит в многоквартирные дома, согласно специальному графику. Кроме того, в рамках программы капремонта в наукограде уже не первый год производится замена лифтового оборудования. Старые подъемники, отработавшие 25 лет, меняют на новые - более современные и комфортные. О предстоящих работах на плановый период 2020-2022 годов в рамках комитета по жилищно-коммунальному управлению рассказал начальник управления городского хозяйства Игорь РАУДУВЕ.

Первое, о чем доложил Игорь Венцентасович, оказалась замена лифтов. Для Обнинска это мероприятие было довольно серьезным и масштабным. И, как выяснилось, выполнить план на текущий (!) год первому наукограду удалось досрочно. Замена 38 пассажирских лифтов в 12 жилых домах Обнинска завершена досрочно. Еще четыре грузовых подъемника будут введены в эксплуатацию до 25 мая.

Важность этого дела отметил и депутат Анатолий ШАТУХИН, выступивший в роли председателя заседания.

- Это замечательный показатель. Очень хорошо, что теперь мы можем перейти от такого злободневного вопроса, как замена лифтового оборудования, к решению других проблем - ремонту крыш и отмосток в многоквартирных домах, - прокомментировал Анатолий Ефимович.

При этом Шатухин поинтересовался, как будет производиться контроль за выполнением работ в этом году, поскольку предыдущий опыт был не совсем положительный. Начальник отдела по реализации жилищной политики Юлия БАРГАЕВА, что в этом сезоне подрядчиком выступает ООО «Инстройсервис», проверенная организация, отработавшая ранее без замечаний. Кроме того, кураторами МКУ «Городское строительство» и Фонда капитального ремонта будет осуществляться постоянный контроль хода работ. Между тем, уже начаты работы по ремонту отмосток в двух домах. В конце мая начнется капитальный ремонт крыш в пяти МКД.

Одним из главных пунктов плана на текущий год станет ремонт фасадов четырех домов, расположенных на улице Лейпунского, которая сейчас переживает эпоху масштабной реконструкции.

Неточность сразу заметил Евгений ХАЛЕЦКИЙ, который напомнил, что на улице Лейпунского находятся пять зданий - мол, куда дели еще одно. Баргаева пояснила, что пятое здание является нежилым и принадлежит собственнику, а это значит, что ремонт данного объекта за счет средств Фонда капитального ремонта произведен быть не может.

- Реконструкция глобальная. Появится новый фонтан, единая концепция есть у проекта. Не хотелось бы, чтобы это здание ее нарушало и выбивалось из общей картины. Может, стоит «подтянуть» собственника здания к решению этого вопроса, - высказался Халецкий.

На это Юлия Баргаева пояснила, что соответствующие переговоры уже ведутся.

Между тем, напомним, что реконструкция улицы Лейпунского переходит на новый этап. Напомним, что ранее здесь были заменены все инженерные сети.

Теперь дело за непосредственным благоустройством, на выполнение работ по которому уже подписан соответствующий муниципальный контракт. Получен орден на проведение работ и необходимые разрешения от профильных предприятий. Кроме того, в настоящий момент ведется поставка и сборка элементов фонтанного комплекса. Реконструкция должна завершится уже в августе.

Уже в следующем году планируется капитальный ремонт сорока крыш МКД, замена лифтового оборудования в доме № 44 по проспекту Маркса и доме № 3 по проспекту Ленина. В семи городских домах отремонтируют отмостку. В доме № 3 по улице Энгельса планируется выполнить ремонт системы электроснабжения.

Дарья ГУМЕРОВА

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