Гранты на любой вкус

Начинающие и опытные инноваторы могут рассчитывать на финансовую поддержку в развитии своего бизнеса.



Уже не первый год федеральный Фонд содействия инновациям реализует ряд программ, благодаря которым молодые ученые могут сделать первые шаги в технологическом бизнесе, а опытные предприниматели получить финансовые ресурсы для роста и развития. Сегодня мы поговорим о возможностях, которые открыты прямо сейчас. А разобраться в грантовом многообразии нам поможет Алина Цепенко, директор департамента «Агентство инновационного развития Калужской области» (АИРКО).

В ФОКУСЕ МОЛОДЕЖЬ

Дорогу молодым, и это не пустые слова! Ведь именно молодежь сейчас создает технологическое будущее нашей страны. Для молодых ученых в возрасте до 30 лет есть замечательная программа «УМНИК», - рассказывает директор департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов в «АИРКО» Алина ЦЕПЕНКО.

Главные преимущества этой программы - простота участия и широкий спектр тематик, по которым можно подавать заявки. В прошлом году в ней открылось новое, актуальное направление «УМНИК-Цифровая экономика». Финансирование этого направления осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ», а конкурсы проводит Фонд содействия инновациям в партнерстве с крупными компаниями, которые заинтересованы в разработке и практическом внедрении инноваций.

Вот, например, сейчас открыт прием заявок на конкурс «УМНИК - Почта России», реализуемый совместно с АО «Почта России». Конкурс направлен на поддержку проектов в области цифровой трансформации национального почтового оператора. Тематические треки этого конкурса:

- распознавание текста и речи, лингвистический анализ;

- системы поддержки принятия решений;

- компьютерное зрение;

- логистическая и интерскладская роботизация;

- сервисные роботы;

- распределенные реестры и блокчейн.

Заявки принимаются до 30 июня 2020 в режиме «онлайн», ссылка на площадку конкурса https://umnik.fasie.ru/russianpost

Кроме того, у молодых есть возможность принять участие во всероссийском конкурсе «УМНИК - Фотоника», который направлен на поддержку проектов в области фотоники, радиофотоники и оптоэлектроники. Темы заявок этого конкурса должны соответствовать сквозным цифровым технологиям национальной программы «Цифровая экономика»:

- робототехника и сенсорика;

- новые производственные технологии;

- квантовые вычисления;

- квантовые коммуникации;

- квантовая сенсорика и метрология.

Конкурс проводится совместно с ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Заявки принимаются тоже до 30 июня на сайте https://umnik.fasie.ru/photonica.

И наконец, открыт прием заявок на ежегодный региональный отбор УМНИК-2020. Организатором конкурса «УМНИК» в Калужской области традиционно является «АИРКО». Заявки можно подавать до 30 сентября 2020 на региональной площадке http://umnik.fasie.ru/kaluga/ .

- Условия участия в программе «УМНИК» очень просты, - говорит Алина Цепенко. Заявителю не должно быть больше 30 лет, проект должен соответствовать тематическим направлениям конкурса. Авторы лучших проектов получают грант в размере 500 тысяч рублей на реализацию своей научной идеи, срок финансирования проекта составляет два года. Самое главное условие - задумка в результате должна приобрести форму коммерческого продукта. Автор идеи получает возможность вырасти в успешного технологического предпринимателя. А если есть сомнения или вопросы, можно получить профессиональную консультацию в «АИРКО». Для сомневающихся также отмечу, что в конце апреля Фонд опубликовал официальные итоги программы «УМНИК» за прошлый год. 12 человек из Калужской области (в том числе 8 человек из Обнинска!) стали победителями, выиграли гранты по 500 тысяч рублей и приступили к работе над своими проектами.

ДУМАЕМ О РАЗВИТИИ В КРИЗИС

Как известно, любой кризис - это не только угрозы, но и новые возможности. Важно уметь их видеть! Сейчас для малых инновационных предприятий особенно актуальна тема поиска финансовых ресурсов. И здесь Фонд содействия инновациям тоже может помочь. Прямо сейчас можно подавать заявки на целевые гранты, которые позволят компаниям выполнить НИОКР и разработать новые продукты. Единственное условие, тематика НИОКР должна вписаться в приоритетные направления программ. Остановимся на этом подробнее:

1. Конкурс по программе «Развитие НТИ» проводится уже 6-й раз. Он ориентирован на поддержку предприятий, которые планируют проведение НИОКР в целях создания и освоения новых высокотехнологичных рынков. Это ,так называемые, «рынки будущего», они будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет. В рамках конкурса будут отобраны проекты по выполнению НИОКР в целях реализации дорожных карт Национальной технологической инициативы (НТИ). Таких дорожных карт утверждено 8: «Автонет», «Аэронет», «Маринет», «Нейронет», «Энерджинет», «Хелснет», «Технет» и «Кружковое движение». Проекты должны быть ориентированы на приоритетные тематические направления с учетом технологических барьеров по каждой дорожной карте. Размер гранта по этому конкурсу составляет до 20 миллионов рублей, требуется внебюджетное софинансирование не менее 30% от суммы гранта, сроки выполнения НИОКР от 12 до 24 месяцев. Заявки принимаются до 1 июня 2020 в режиме «онлайн» на сайте http://online.fasie.ru .

2. Программа «Развитие-СОПР» (Социально-Ориентированные ПРоекты) направлена на финансовое обеспечение выполнения НИОКР с целью реализации инновационных проектов в сфере спорта, городской среды, экологии и социального предпринимательства. Результатом выполнения НИОКР должно стать создание или расширение производства разработанной продукции. То есть средства гранта позволяют создать задел и заложить основу для будущего роста выручки. Размер гранта по этой программе - до 15 миллионов рублей, требуется внебюджетное софинансирование не менее 30% от суммы гранта, сроки выполнения НИОКР также от 12 до 24 месяцев. Прием заявок на конкурс «Развитие-СОПР» продлен до 1 июня 2020, подать заявку можно через информационную систему Фонда. А консультации по вопросам участия в открытых конкурсах можно получить в Агентстве инновационного развития, которое выполняет функции регионального Представительства.

Кристина ЗВОН

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