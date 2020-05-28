Вирус – вирусом, а политика по расписанию

«Единая Россия» первой среди прочих партий открыла политический сезон-2020 в Калужской области, дав старт процедуре праймериз - внутрипартийных выборов, на которых определяется, кого калужские «единороссы» поддержат в качестве кандидата в сентябре текущего года.

В настоящее время праймериз выходят на финальную стадию - до последнего дня голосования, 31 мая, осталось всего ничего.

КАНДИДАТЫ В КАНДИДАТЫ

«Праймериз» дословно означает «первичные», и это действительно первичный отбор кандидатов, которые сначала должны заслужить доверие среди потенциальных сторонников своей партии, а только потом выходить на бой с политическими оппонентами. Фактически, это выборы «кандидатов в кандидаты».

В России сегодня только одна политическая партия проводит праймериз в обязательном порядке - «Единая Россия». Другие политические силы определяют, кого и куда им выставлять по внутренним договоренностям.

Важный момент: в праймериз «Единой России» могут участвовать не только члены и сторонники партии, но и все жители области, обладающие правом голоса. Причем это касается не только голосования, но и выдвижения от партии.

Одним из главных достоинств выдвижения от партии (не самовыдвижения) является избавление кандидата от необходимости собирать подписные листы. Дело это сложное и запросто может обернуться недопуском к выборам. Правда, прежде чем предоставить своим кандидатам такую возможность, партия должна получить «политическую лицензию», то есть принять участие в выборах на региональном или федеральном уровне и провести хотя бы одного депутата. Безусловной «политической лицензией» обладают партии, представленные в Госдуме РФ.

Правило работает и в обратную сторону: партия, выдвинувшая кандидата, обладает правом и лишить его возможности участвовать в выборах, например, за пренебрежение партийными принципами или за неблаговидные поступки.

ГОЛОСОВАНИЕ­2020

Этой осенью нас ожидает богатый выбор на выборах (уж простите за каламбур): будем избирать депутатов Законодательного Собрания Калужской области, затем депутатов областного корпуса (Городской думы Калуги), депутатов Обнинского Городского Собрания, а также многих других районов и поселений. Вишенкой на этом выборном торте станет главная избирательная кампания года - выборы главы области.

Но давайте по порядку.

Начнем с Заксобрания. В борьбе за право представлять «Единую Россию» на всех этих выборах участвуют сотни человек. 127 из них бьется за право претендовать на мандат депутата Заксобрания области.

Начнем с этих, «старших» выборов. Как минимум, два места в Заксобрание области должен дать город Обнинск (при «нарезке» избирательных округов нам определили два - №16 и №17), и на то, чтобы побороться за них, сегодня претендуют 13 человек. Ознакомиться с кандидатами вы можете в таблицах, которые мы подготовили.

По предварительным опросам, лидерами по округу №17 является действующий депутат Заксобрания Калужской области Олег Комиссар, работающий на градообразующем предприятии «Технология», и Оксана Копылова, директор лицея «Держава» ( это самая большая школа в городе (более 1,5 тыс. учащихся). По 16-му округу похожая картина: явным лидером выглядит действующий депутат Анатолий Сотников, директор ОАО «Агентство инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» и Константин Сатаров, замдиректора «МРНЦ им. А.Ф. Цыба».

Впрочем, это только прогнозы, а решать все предстоит жителям Обнинска.

Теперь давайте поговорим, как именно мы будем решать.

РЕПЕТИЦИЯ ВЫБОРОВ

Обычно праймериз «Единой России» проходят в формате этакой «репетиции выборов»: с избирательными участками, наблюдателями, бюллетенями и подсчетом голосов. Но в текущем году COVID-19 внес свои поправки, поэтому внутрипартийные выборы «Единой России» пойдут по новой системе - путем электронного голосования.

Принять участие сможет каждый - через специальный сайт «Предварительное голосование»: https://pg.er.ru.

Получить возможность проголосовать можно двумя способами, но в любом случае вам потребуется регистрация на портале «Госуслуги». Чтобы попасть в личный кабинет избирателя на указанном выше сайте, вы можете либо использовать свои логин и пароль с «Госуслуг», либо ввести номер своего мобильного телефона (который использовали при регистрации) и получить код доступа.

Дистанционное голосование - прямо из дома, без посещения избирательного участка - возможно, будет использоваться и на уже настоящих, не первичных выборах. На прошлой неделе Государственная Дума РФ приняла сразу в трех чтениях соответствующие поправки в федеральное законодательство, которые уже поддержал Совет Федерации. Принимать же решение о голосовании через Интернет (либо по «Почте России») в каждом отдельном случае будет Центризбирком страны

Напомним: от Обнинска в Законодательное Собрание области может быть избрано как минимум, два депутата.

ЕСТЬ ГДЕ РАЗГУЛЯТЬСЯ

А вот в Городском Собрании нашего органа будет посвободнее. Здесь у нас 30 мандатов, соответственно 30 избирательных округов. «Единая Россия» выдвинет своих кандидатов на все, собственно, сегодня уже есть как минимум по два желающих стать кандидатом от правящей партии в сентябре текущего года.

В настоящее время зарегистрирован 61 участник праймериз.

Внутрипартийные выборы в депутатский корпус Обнинска пройдут уже иначе.

Дело в том, что по Уставу «Единой России» праймериз могут проходить по нескольким моделям. Какую из них использовать, зависит от разных факторов: организационных возможностей, численности населения, уровня выборов (федеральные, региональные, муниципальные и т.д.). Модель, которую в этом году выбрали для Обнинска - через институт выборщиков. Партия определяет группу лиц из числа жителей города, которым делегируется право рекомендовать наиболее подходящих кандидатов в местное собрание депутатов. Рекомендации выборщиков будут рассматриваться и утверждаться на политсовете «Единой России». В настоящее время оргкомитет назначил 7 выборщиков, которые должны определиться с выбором 30 «кандидатов в кандидаты». И сделают они это уже в ближайшие дни.

ОБЛАСТЬ ЖДЕТ ПЕРЕМЕН

Что касается выборов губернатора, то старт избирательной кампании фактически дал действующий глава Калужской области, экс-мэр Обнинска Владислав Шапша, подтвердивший свое участие в ответе на вопрос журналиста «Вы и Мы».

Владислав ШАПША: - Я не знаю, как выглядит старт официальной компании, но если это вопрос, планирую ли я выдвигать свою кандидатуру на предвыборную гонку, то скажу: да, планирую. Для меня это большая ответственность - ответственность перед жителями Калужской области, мне нужна будет поддержка ваша, поддержка людей... Поэтому - да, давайте считать, что это официальный старт.

Шансы бывшего мэра Обнинска более ,чем велики. У него хороший задел на посту главы города, карт-бланш лично от Владимира Путина, назначившего Владислава Валерьевича и.о. губернатора в феврале текущего года, а также большой опыт участия в избирательных кампаниях. Население в большей степени областного центра, уставшее от многолетнего правления Анатолия Артамонова, возглавлявшего область без малого 20 лет, ждет серьезных перемен - административных, социальных, экономических и готово голосовать за человека, который способен не только их озвучить, но и обеспечить.

Александр АВДЕЕВ, депутат Государственной думы РФ от Калужской области: - Несмотря на то, что сейчас - самое трудное время, пандемия, непростое время для врачей, учителей, для малого бизнеса, мы с вами уже думаем о будущем. О том, как мы будем жить ближайшие пять лет, кто будет принимать нормативные акты, кто будет разрабатывать программы развития наших городских поселений городов, области и так далее. Поэтому мы сейчас с вами определяемся с составом будущего Законодательного Собрания... Очень важно, чтобы жизнь не замерла, чтобы она продолжалась.

Евгений СЕРКИН

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