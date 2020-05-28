Держать оборону!

Депутаты пытались «пригвоздить» главного санитарного врача и руководителя КБ №8

На этой неделе состоялось очередное заседание депутатов Обнинского Городского Собрания. Одним из главных пунктов повестки стали доклады главного санитарного врача Владимира МАРКОВА и руководителя Клинической больницы №8 Михаила СЕРГЕЕВА. Они рассказали о том, как на сегодняшний день складывается эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции. А после докладчикам предстояло держать ответ перед «парламентариями», которые пытались «прижать их к стенке», задавая самые каверзные вопросы.

Количество заболевших растет ежедневно. В настоящее время Обнинск находится на втором месте по этим показателям, уступая областному центру. Одно радует, что в настоящее время в первом наукограде нет тяжелобольных коронавирусом, и уж тем более тех, кто находился бы на искусственной вентиляции легких. Однако летальные исходы, к сожалению, были (12 случаев по состоянию на 27 мая). Но надо отметить, что все эти люди были старше 65 лет и умерли они от осложнений. Заслушав доклады Маркова и Сергеева, депутаты оказались не совсем довольны статистикой и развитием ситуации. А потому начали задавать каверзные вопросы выступавшим.

- Всегда говорили, что Обнинск неразрывно связан с ФМБА - мол, в случае необходимости медико-биологическое агентство готово бросить все свои силы на поддержку КБ№8. Может, сейчас самое время обратиться за помощью? Может, ФМБА пришлет свой десант медиков? Вот хотелось бы понимать, есть ли у нас какой-то особенный план, на который мы можем рассчитывать? - поинтересовался Константин ПАХОМЕНКО.

- У нас такого плана нет, - был краток главный санитарный врач. Однако Константина Валентиновича такой ответ не удовлетворил. Он заявил, что наличие такого плана желательно, поскольку ситуация, по его мнению, может только ухудшаться.

Что касается десанта ФМБА, то тут разъяснения дал руководитель КБ №8 Михаил Сергеев, который пояснил, что в настоящее время у больницы нет такой необходимости, и бороться с коронавирусной инфекцией обнинским медикам пока удается самостоятельно. При этом Михаил Алексеевич заявил, что определенный резерв специалистов имеется. Однако на вопрос «хватит ли его», он откровенно дал понять, что это будет зависеть от того, насколько негативно будет развиваться эпидемиологическая ситуация.

А депутат Александр СИЛУЯНОВ поинтересовался, какие средства защиты используют работники КБ №8. Марков пояснил, что медики носят маски (респираторы) второго уровня защиты.

- А разве не третьего надо? Поэтому у нас уже столько заболевших медиков? - едва сдерживал негатив Александр Юрьевич.

Однако, за коллег по медицинскому корпусу вступилась депутат Людмила СЕРГЕЕВА, которая пояснила, что чаще всего врачи и другие медработники заражаются на стороне, вне работы, потому как тоже вращаются в общественных местах и имеют контакты с различными людьми.

Александр Силуянов продолжал интересоваться обстановкой в Клинической больнице. К примеру, тем, все ли этажи инфекционной больницы имеют «кислородный доступ». На что Сергеев заявил, что помимо первого этажа, в ближайшие дни кислород будет подведен еще к двум этажам больницы.

Отметим, что с начала пандемии Клиническая больница №8 получила 18 миллионов рублей по линии ФМБА. Эти деньги были выделены на ремонт инфекционного отделения, приобретение необходимого оборудования и препаратов, а также КБ № 8 были выделены средства из областного бюджета.

Вопросов от депутатов прозвучало еще много. И надо сказать, что ответы были даны абсолютно на все вопросы. Но вот небольшой осадок от этого заседания в сердцах медиков, думается, все же остался. Понятное дело, что ситуацию нужно держать под контролем, дабы не допустить критического состояния ее развития. Но ведь не стоит забывать о том, что именно работники здравоохранения стоят сегодня на передовой - и они заслуживают поддержки, а никак не «укусов». Этого же мнения придерживается и депутат Владимир ПЕТРОВ. Вполне возможно, что в нем сыграла профессиональная солидарность, но-тем не менее.

- Мы должны в первую очередь поблагодарить их - им сейчас нелегко. И я считаю, что они справляются достойно. Это я говорю как профессор и как специалист. Уж кое-что я в инфекционных заболеваниях понимаю, - высказался Петров.

Дарья ГУМЕРОВА

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