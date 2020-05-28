Врачи и пациенты - одна команда

"Сделать что-либо серьезное без сотоварищей нельзя". Так сказал Анатолий Федорович Цыб. Да, тот самый Цыб, знаменитый ученый, ликвидатор последствий Чернобыльской аварии, чью фамилию носит теперь обнинский МРНЦ - филиал ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.

"Делать серьёзное дело без надежной команды - невозможно. От нашей сплоченности зависит результат". А это уже слова академика Андрея Каприна, генерального директора национального Центра радиологии.

Как мы видим, формулировки меняются, а суть этой мысли живет в головах и сердцах мудрых руководителей и не теряет с годами своей актуальности.

В перерывах между операциями, когда А.Д. Каприн удаляет огромную опухоль и дарит новую жизнь пациентам, он с трудом успевает дать интервью, провести прямой эфир и ответить на комментарии в социальных сетях.

Если в операционной у стола он спасает одного конкретного человека, то во время прямых эфиров дает надежду сразу тысячам пациентов и их родственников. Вопросы приходят сотнями, люди внимают каждому его слову.

При этом он руководит огромным национальным центром радиологии и является главным онкологом Минздрава России.

Успеть всё это и в обычной ситуации непросто, а в условиях пандемии - практически невозможно. Но академик Андрей Каприн своим примером показывает: возможно, но только при мощной поддержке команды.

Сила руководителя - в его сотрудниках. Андрей Дмитриевич знает это, как никто.

Его команда - это настоящие самоотверженные профессионалы, готовые к борьбе и к мобилизации. Они - на передовой.

Единомышленники и соратники чувствуют и понимают риск работы в «красной зоне». И делают это не из-за денег, а потому что это у них в крови, в душе.

А.Д. Каприн не устает восхищаться их мужеством. Например, заместитель директора МРНЦ им. А.Ф. Цыба Константин Сатаров все эти два месяца живет в режиме страшной многозадачности и «закрывает» столько вопросов одновременно, что начинает казаться, что в его сутках 25 часов.

Но сейчас период такой, К.И. Сатаров понимает: чем больше возьмёт на себя, тем больше поможет А.Д. Каприну. Поэтому мобилизует все свои знания и опыт, подключает все каналы коммуникации и «пашет» без выходных.

Однако, не только К.И. Сатаров - так делают все. «Боевые» действия с коронавирусной инфекцией не оставляют нам выбора.

Но... и онкологические заболевания не ослабляют хватки, не ждут, когда закончится пандемия, атакуют. Им все равно, что там у вас за самоизоляция и как вы соблюдаете карантин, есть ли препараты, и когда у вас плановая лучевая терапия.

Рак нападает, и отражать его атаки нужно столь же активно, несмотря на то, что за окнами бушует коронавирусная инфекция.

Хирургическая работа не прерывается из-за эпидемий. Это недопустимо. Химиотерапия не может подождать, когда найдут вакцину от коронавирусной .

Несмотря на то, что часть филиала центра в Обнинске была перепрофилирована под инфекционное отделение, МРНЦ имени А.Ф. Цыба сегодня, как и всегда, - флагман оказания помощи онкобольным.

Каприн рассказывает о своих коллегах с гордостью. Произносит фамилии и видно, что говорит не просто о коллегах - а о друзьях. К примеру, Сергей Анатольевич Иванов - всегда у руля, ни на день не сходит с «дистанции».

Они прошли вместе огонь и воду, медные трубы, а теперь и красные зоны.

Например, вместе с Константином Сатаровым они организовали по поручению врио губернатора Владислава Шапши лабораторию для приёма анализов на коронавирусную инфекцию. Так быстро и оперативно, насколько это было в принципе возможно. Теперь все жители города Обнинска и Калужской области могут пройти тестирование на коронавирус, предварительно записавшись по телефону call-центра.

Такая работа всегда напряженна и часто неблагодарна. Но спасение жизней того стоит.

В МРНЦ имени А.Ф. Цыба продолжается каждодневная круглосуточная работа, потому что приходится забирать на себя часть нагрузки от коллег-онкологов, которые временно стали и вирусологами.

И да, к сожалению, онкопациенты тоже болеют коронавирусной инфекцией, что, конечно, осложняет ситуацию, но не делает ее безнадежной.

Однажды во время интервью, которые А.Д. Каприн даёт много и исчерпывающе, поскольку коммуникация сейчас важна, как никогда, у одного из журналистов с лица слетела маска.

И хотя А.Д. Каприн был в этот момент полностью экипирован, журналист в ужасе стал водружать ее обратно. Стало очевидно, что он очень боится заразиться.

Андрей Дмитриевич попробовал его успокоить, на что журналист спросил: "А вы что, сами не боитесь?"

А.Д. Каприн ответил, что "боитесь" - в принципе, глагол неточный. Не подходит. Врачи... не имеют права бояться, особенно в такие времена. Он сам не боится, но за коллег, конечно, очень переживает, поэтому необходимые меры предпринимаются с чрезвычайной точностью, все филиалы перешли на строгий противоэпидемиологический режим.

Помимо, например, стандартных карантинных мер, все без исключения прибывшие на госпитализацию пациенты проходят тесты на COVID-19 в обязательном порядке.

С марта на базе МНИОИ им. П. А. Герцена работает "горячая линия" для онкопациентов на время пандемии-- 24/7 . За это время на линию поступило более 10 тысяч обращений.

Самый частый вопрос о том, не помешает ли эпидемия плановому лечению, и можно ли это лечение поставить на «паузу».

Самый частый ответ: не помешает. Не надо ставить на «паузу» - продолжаем воевать с онкологией, просто часть ресурсов мобилизуем на борьбу с коронавирусной инфекцией.

А.Д. Каприн часто повторяет фразу: "От нашей сплоченности зависит очень многое".

Он имеет в виду и врачей, и команду, и пациентов. Сейчас мы все - против него. Против вируса.

Главные задачи:

- сохранить уровень помощи онкологическим больным, в том числе - с коронавирусной инфекцией;

- спасти как можно больше жизней;

- обеспечить неотложной помощью тех, кто в ней нуждается именно сегодня;

- не дать "захлебнуться" больницам волной госпитализаций.

Сегодня все работают на пределе.

А.Д. Каприн, примерный семьянин, свою семью не видел уже несколько месяцев.

Да и что скрывать: многие сотрудники видят детей чаще в WhatsApp и Zoom, чем в своих объятьях.

Конечно, период сложный. «Красная зона», «зеленая зона» - все выматывают, забирают силы. Хочется в отпуск, на море, туда, где не болеют и не умирают люди.

Но вместо этого - тревожный сон на жестком диване в кабинете, и утром снова в бой: в операционной - пациент.

Откуда же силы?

...30 апреля 1945 года вышло постановление Совнаркома СССР о создании онкологической службы.

Вдумайтесь: за несколько дней до Великой Победы фактически в СССР зародился фундамент онкологии.

Мудрые врачи понимали, какой эффект война, страх, стресс, борьба, мучения, лишения окажут на здоровье людей.

Именно тогда, 30 апреля, были заложены основы регулярного диспансерного оказания помощи населению.

Значит, 75 лет уже и онкослужбе!

Она родилась в военное время, и ей не привыкать сражаться в сложнейших условиях...

В народе говорят: хороший человек - не профессия.

Эта фраза означает, что человек может быть в своём деле профессионалом, но чтобы люди считали его хорошим человеком, этого мало.

За А.Д. Каприна говорят его поступки и его команда. То, как сплоченно они работают в условиях пандемии, то, как бесперебойно спасают жизни, не бывая дома, то, как отзываются о нем коллеги и пациенты, то, какую команду профессионалов он создал, то, сколько людей он спас, говорит лишь о том, что...

Хороший человек - это не профессия.

Хороший человек - это призвание.

Елена ЗУЕВА

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