Шапша и Башкатова посетили стройплощадку двух новых школ в Заовражье

22 мая в Обнинске в рамках рабочей поездки глава Калужской области Владислав ШАПША провел рабочее совещание на строительной площадке нового образовательного учреждения в микрорайоне «Заовражье».

В ФЕВРАЛЕ ФТШ ПЕРЕЕДЕТ В НОВУЮ ШКОЛУ

Строительство новой школы на тысячу мест началось еще в 2019 году. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

Планируется, что в новом здании разместятся две школы: Физико-техническая (на 400 мест) и муниципальная общеобразовательная (на 600 мест), в ней будут учиться ребята из нового района Заовражья. Муниципальная школа откроется с 1 сентября 2021 года. А вот ФТШ планируют переселить в новое здание уже в феврале 2021 года.

- Две школы будут разделены или там будет единая администрация? - спрашивают у Владислава ШАПШИ журналисты.

Известно, что кое-где оптимизируют не только здравоохранение, но и образование, в результате чего директор школы порой не знает не только «своих» детей, а даже «своих» учителей.

Но, к счастью, это не тот случай:

- Будут две разные школы, две администрации, - успокаивает Владислав Валерьевич.

ТРИ СПОРТЗАЛА, ПОЛЕ ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Здание новой школы трехэтажное. В нем разместятся учебные классы, лаборантские, комнаты отдыха начальной школы, помещения для труда и макетирования, библиотека, актовый зал с помещениями, три спортивных зала, столовая. В спортивной зоне на территории школы размещены поле для мини-футбола с защитной зоной, площадки для волейбола, баскетбола и гимнастики.

В настоящее время строители приступают к отделочным работам, завершить которые должны к 1 ноября, затем состоится ввод здания в эксплуатацию с уже благоустроенной прилегающей территорией.

Как заверили строители, по поводу отделки они, конечно, советуются с будущим руководством школ, но здание будет оформлено в едином стиле.

В перспективе в микрорайоне «Заовражье» будет жить более 30 тысяч человек.

- Уже сейчас понятно, что в учебном заведении не будет свободных мест. Город развивается, так и должно быть. Это не последняя школа, которая должна появится в этом микрорайоне, - заверил Владислав Шапша.

Рената БЕЛИЧ

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