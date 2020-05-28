Геннадий Артемьев: «Детей терпеть нельзя, их надо любить»

1 июня в День защиты детей Геннадий АРТЕМЬЕВ, председатель Контрольно-счетной палаты, придет в детский центр «Милосердие», у истоков создания которого он стоял в далеком 1997 году. Геннадий Юрьевич встретится с педагогами, с которыми начинал это непростое дело, привезет воспитанникам книги и вспомнит, как много лет назад обычный детский сад превратился не в какое-то коммерческое учреждение, как это было принято в те годы, а в детский дом-приют.

ПЕРВЫЙ ДИРЕКТОР ПЕРВОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРИЮТА

Милосердие. Без него не может существовать и развиваться цивилизованное общество. Но к середине 90-х годов прошлого столетия основным мейнстримом стало зарабатывание денег. Слова «милосердие», «гуманизм», «родина» стали употребляться все реже, и для некоторых слоев общества вообще потеряли смысл. Как одно из следствий - волна сиротства в России. Под ударом оказались самые беззащитные. И именно в это время, время странных ценностей и диких понятий, в Обнинске появляется «Милосердие» - первый детский дом-приют семейного типа.

Создатель «Милосердия» и его первый директор Геннадий АРТЕМЬЕВ вспоминает:

- После окончания аспирантуры в Москве я приехал в Обнинск и поначалу работал психологом. Я видел детей и целые семьи, нуждающиеся в помощи, которой тогда ждать было неоткуда. Вице-мэром по социальным вопросам в те годы работала Ирина ЕФИМКОВА, она, как никто другой, понимала, что Обнинску нужен такой приют. Вместе с известным обнинским педиатром Майей Павловной АРХАНГЕЛЬСКОЙ мы взялись за это дело.

- Майю Павловну хорошо знают и наши дети, и наши родители. Знают как настоящего детского врача. Вместе с ней мы строили «Милосердие».

Переделывать детсад в детдом было совсем непросто. Маленькие низенькие раковины, крошечные унитазы, большие игровые комнаты - все это предстояло переделать в уютное жилье для ребят самого разного возраста. Работали с энтузиазмом, и на Крещение 19 января 1997 года «Милосердие» приняло своих первых 12 воспитанников.

ВСЕ УСПЕТЬ: «МИЛОСЕРДИЕ», ГОРСОБРАНИЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА

Началась работа по созданию единой системы по защите прав и интересов подростков, оказавшихся в трудных жизненных ситуациях. В 90-ые годы мало кто отваживался брать в семью приемных детей. С тех пор многое было сделано для того, чтобы не было не только беспризорных детей, но и детдомовских. Ситуация с сиротами в стране и городе улучшилась: почти всех ребят из «Милосердия» забрали в приемные семьи. Сегодня, если ребенок уходит в приемную семью, то государство продолжает участвовать в его жизни не только материально. Психологи, соцработники помогают родителям, усыновившим детей или взявшим их под опеку.

Обнинский муниципальный детский дом был реорганизован в Центр социальной помощи семье и детям. Сегодня Центр «Милосердие» осуществляет поддержку детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей с детьми (многодетных, неполных и малообеспеченных), оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Но это все уже было без Геннадия Артемьева: жители Обнинска выбрали его в депутаты, решив, что молодому педагогу можно доверять, более того - его избрали председателем, и он возглавил Городское Собрание. Из «своего» детского дома Геннадий Юрьевич не ушел, еще несколько лет он совмещал работу в «Милосердии» и в Горсобрании. А еще первый директор обнинского детского дома выступил инициатором нескольких законов, в том числе «О патронатном воспитании».

Но обязанностей у председателя Горсобрания становилось все больше, а в детском доме появились люди, которым можно было со спокойной совестью передать руководство. Тем не менее, в «Милосердии» помнят своего первого директора и знают, что всегда можно обратиться к нему за помощью.

ВСЕ ХОРОШО У ТЕХ, КТО СМОГ СОЗДАТЬ СЕМЬЮ

Судьбы первых воспитанников «Милосердия» сложились по-разному. Не всегда раны, нанесенные ребенку в раннем детстве, можно исправить даже самым прекрасным воспитанием и любовью. Психологи вообще считают, что к 12-ти годам личность человека на 90 % уже сформировалась.

- Я заметил, что все хорошо у тех выпускников, которые смогли создать семьи, где есть дети, - говорит Геннадий Юрьевич. - С некоторыми ребятами я поддерживаю отношения до сих пор.

- Есть ли среди выпускников такие, которые Вам стали действительно родными людьми?

- Да. Два выпускника. Андрей МАРТЫНОВ (моя жена - крестная его дочери) и Мартин КОКАРЕВИЧ. Это мои дети. Когда-то мы их крестили, я их крестный отец. Так получилось, что мы поддерживаем отношения. У них свои семьи, дети.

ОТ КОГО НУЖНО ЗАЩИЩАТЬ ДЕТЕЙ?

1 июня - День защиты детей. И сегодня, и всегда маленьким и беззащитным людям нужна будет помощь взрослых. К сожалению, и сегодня многим нужно об этом постоянно напоминать.

- От чего или от кого нужно защищать детей? - интересуемся у Геннадия Артемьева.

- Защищать детей нужно от всех угроз, от сверстников, родных и даже от самих себя. Для этого обязательно надо быть рядом с ними. И не только 1 июня.

Но в этот день все внимание окружающих взрослых обращено на детей: для них проводятся развлекательные мероприятия. Многие учреждения и организации организовывают акции, конкурсы, соревнования, направленные на вовлечение детей в общественную жизнь, способствующие укреплению дружбы и взаимопонимания между ребятами разных возрастов.

- В этом году я привезу детям книги, - делится своими планами Геннадий Артемьев. - Приключенческие и фантастические романы, сказки.

- Какие напутственные слова Вы скажете детям и взрослым?

- Взрослые должны любить детей. Это самое эффективное. Не терпеть - терпеть их невозможно, а именно любить. Это «альфа» и «омега» воспитания. А детям я желаю вырасти и тоже любить своих детей.

Светлый, радостный праздник приходится на начало лета, самого любимого детьми времени года. В России этот день не является официальным выходным, но в нынешнем году для многих выход на работу - это лучший праздник. А у «Милосердия» выходных не бывает.

Рената БЕЛИЧ

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