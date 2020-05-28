Как успешно сдать поздний ЕГЭ-2020

Учебный год 2019-2020 выдался как никогда сложным. Но тяжелее всего пришлось одиннадцатиклассникам. Все радости расставания со школой- Последний звонок, цветы, выпускной бал, прощальные обнимашки и поцелуи - нынешним выпускникам не светят, а вот ЕГЭ сдавать придется. И это после двух месяцев удаленного обучения и неопределенных сроков испытаний.

В Обнинске на ЕГЭ записалось 705 выпускников, а это значит, что 705 семей не смогут спокойно выдохнуть до момента сдачи ребенком последнего экзамена.

КАК ТЕЛЕЖУРНАЛИСТЫ ВЫПУСКНИКОВ ЧУТЬ ДО ИНФАРКТА НЕ ДОВЕЛИ

Никогда еще учителя, одиннадцатиклассники и их родители с таким нетерпением не ждали начала ЕГЭ. В начале мая замминистра просвещения Российской Федерации Дмитрий Глушко опрометчиво объявил 8 июня датой начала ЕГЭ-2020, да еще заверил, что переносить экзамен не будут.

Однако предсказать будущее у чиновника не получилось, и уже 6 мая было объявлено о переносе выпускной аттестации. Началось нервирующее ожидание, и наконец, на 21 мая журналисты центральных телеканалов выдали информацию, от которой у выпускников и учителей глаза на лоб полезли. Звучало сообщение так: «По всей стране ЕГЭ пройдет в один день- 29 июня.»

- Что, все четыре экзамена в один день, 29 июня пройдут? - заистерили выпускники.

Выяснилось, что такого ужаса, конечно, не будет, просто телевизионные составители текста то ли не понимают разницы между «начнется» и «пройдут», то ли вообще плохо представляют, как проходят выпускные экзамены. Но все разъяснилось, когда подоспело расписание ЕГЭ, выяснилось, что 29 июня будут сдавать только географию, литературу и информатику.

- Больше всего я боюсь, что дату сдачи экзамена снова перенесут. Вот это будет трэш! - прокомментировала ситуацию Яна, выпускница-2020. - И вовсе не потому, что мы все забудем, а потому что это уже не проверка знаний, а испытание на психическую устойчивость.

И девушка как в воду глядела: через пару дней сроки сдачи ЕГЭ и расписание снова изменили.

ОПЯТЬ ДАТЫ СДАЧИ ЕГЭ ИЗМЕНИЛИ

- Первый ЕГЭ, который планировалось провести 29 июня по литературе, географии и информатике теперь будет пробный, - вздыхает директор школы №4 Владимир СВЕТЛАКОВ. - Ученики в классы не придут, а вместо них пункты сдачи экзаменов посетят проверяющие. Все расписание сдвинулось.

- Вам не кажется, что это уже, как минимум, странно? - поинтересовались мы у Владимира Борисовича.

- Кажется. Но мы готовы ко всем изменениям. Относимся к ним уже даже с долей юмора. Все, что надо для того, чтобы выпускники сдали ЕГЭ, мы выполним.

НЕ СЛУЧИТСЯ ЛИ У ОДИННАДЦАТИКЛАССНИКОВ ЛЕТНЯЯ АМНЕЗИЯ?

- Мы готовили ребят к тому, что сразу после учебного года и Последнего звонка начнутся ЕГЭ. В нынешних условиях им придется самостоятельно организовываться, - говорит учитель математики Елена Вячеславовна. - Думаю, результаты в этом году будут хуже, чем всегда.

- А не поздно ли: занятия закончатся в мае, а экзамены начнутся через месяц. Не забудут ли детишки за месяц все, чему их научили за одиннадцать лет? - заволновались родители и учителя, которые в начале каждого учебного года лицезрят «летнюю амнезию» школьников.

- Не забудете ли Вы к концу июня - началу июля все, чему вас так долго учили? - спрашиваем одиннадцатиклассников, которые усиленно занимались не только в школе, но и на курсах.

Однако большинство выпускников пока паникерских настроений не разделяют.

- Мне кажется, когда мы ходили в школу, нас больше «накручивали» и родители, и учителя, - признается Катерина. - Во время «пробника» по выпускному сочинению парень в обморок упал. Потому что постоянно давят. А по видео давить не удается, да и родители какие-то задумчивые стали. Можно спокойно заниматься, а не паниковать.

- Я очень рада, что перенесли сроки экзаменов, - говорит выпускница Анна. - В этом году из-за пневмонии я пропустила больше месяца, да и потом сил не было что-то делать. Нехорошо, наверное, радоваться пандемии, но теперь у меня появился шанс сдать так, как я могу.

- Мы никогда не сталкивались с предложенными условиями, как отразится это на учениках - неизвестно, - сомневается учитель географии Татьяна Алексеевна. - Не говоря уж о том, что месяц каникул не может не отразиться на результатах.

«МЫ СДАВАЛИ ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ В АВГУСТЕ!»

Однако суровый отец одиннадцатиклассника Александра категорически не согласен с подобными высказываниями педагогов:

- Это что же за учеба такая была, что они за месяц все забудут! - возмущается Григорий Александрович. - А как мы сдавали экзамены и в институты поступали? Двадцать лет назад, когда не было ЕГЭ, мы сдавали и выпускные в школе, и вступительные в вузах. И в престижных вузах и творческих экзамены были раньше, чтобы те, кто не поступили, смогли сдать еще экзамен в институты попроще. Экзамены сдавали все лето: с 1 июня до середины августа! И ничего! И вузы как-то успевали списки поступивших составить, и детишки ничего почему-то не забывали. И никого не интересовало, тяжело ли ему в августе сочинение писать или задачки решать. Тяжело? Ну, значит, интеллектуальная деятельность не для тебя. Кому нужен врач, который через месяц после того, как дал клятву Гиппократа, забудет анатомию? Или инженер, который вместе с дипломом забудет сопромат? Поменьше надо свою вину на обстоятельства перекладывать, получше экзамены сдадутся!

В общем, не понять отцам, как нынче тяжело их детям сдавать экзамены через двадцать дней после получения аттестата. Но тем, кто так рьяно ратует за отмену ЕГЭ, следовало бы помнить, как совсем не просто проходило лето у выпускников в «доегэшный» период.

И тем не менее, выпускники, сдающие ЕГЭ, все-таки заслуживают сочувствия и поддержки.

ОБНИНСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ОТ ЕГЭ НЕ ОТКАЗЫВАЮТСЯ

Приятной новостью для некоторых одиннадцатиклассников стало сообщение о том, что разрешено не сдавать ЕГЭ тем, кто не поступает в вузы. В Обнинске аттестаты выпускники получат 10 июня и после этого могут отказаться от выпускных испытаний. Но пока информации об отказе будущих выпускников от сдачи ЕГЭ в управление образования не поступало.

На 25 мая к сдаче ЕГЭ-2020 в Обнинске заявлены по русскому языку 705 человек. Этот экзамен обязателен и отказаться его сдавать нельзя. Математику мудро разрешили сдавать по выбору (профиль), и этот непростой предмет выбрали 405 выпускников.

Экзамен по литературе выбрали 44 выпускника, а информатику и ИКТ - 100 одиннадцатиклассника; географию - 16 человек, физику - 141; историю сдают 103 выпускника; химию - 141 человек; обществознание - 338 учащихся; биологию - 132 и английский язык - 160 выпускника.





НЕЛЬЗЯ ЛИ ПОЗАБОТИТЬСЯ О КОМФОРТЕ?

Еще не было ЕГЭ, а учитель истории и обществознания Эльвина МОЖАРСКАЯ уже готовила ребят к поступлению в вузы. Становление Единого государственного экзамена Эльвина Евгеньевна не просто наблюдала со стороны, она вместе со своими учениками училась брать предложенные высоты.

- Я думаю, принимающим экзамены педагогам следует позаботиться о том, чтобы ребята не испытывали дискомфорта. Если ребенок четыре часа сидит на солнцепеке, а в кабинете нет штор, это уже не экзамен, а издевательство. А нормально ли, когда учителя не просто сопровождали детей в туалет, но и запрещали закрывать дверь в кабинку? Может, когда будут проводить консультации для тех, кто принимает ЕГЭ, больше говорить о том, что нужно создать спокойную обстановку, а не о том, как надзирать за выпускником в туалете? А всем выпускникам хочу пожелать позитивного настроения и внимательности. До трети ошибок делается из-за невнимательности. Ну и, конечно, удачи.

- Должны ли быть в кабинетах шторы? - спрашивает у Татьяны Волнистовой.

- В кабинетах, где проходят экзамены, необходимо обеспечить требуемый санитарный режим, комфортность пребывания. Если для создания комфортных условий необходимо завесить окно, это будет сделано, - отвечает Татьяна Валерьевна.

КАК ЭТО БУДЕТ?

Отдельный бонус в этом году предоставили тем, кто не собирается поступать в вузы. ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех, кому результаты ЕГЭ нужны для поступления в вуз.

Из-за пандемии коронавируса школьников на время ЕГЭ рассадят на большем расстоянии - «зигзагообразно». Кроме того, у учеников будут измерять температуру, а руки им будут обрабатывать антисептиками.

Рекомендуется также обеззараживать помещения, где будет проходить экзамен.

- Как будут обеззараживать пакеты с заданиями, если их достают незадолго до начала, - спросили мы у начальника Управления общего образования Татьяны Волнистовой.

- Печать заданий осуществляется в присутствии детей в аудитории на бумаге, которая находилась до экзамена в закрытой упаковке, - рассказывает Татьяна Валерьевна. - Организаторы в аудиториях будут работать в масках и перчатках. Таким образом, возможность передачи любой инфекции сведена к минимуму.

В ОБНИНСКЕ ЕГЭ ПРИНИМАЮТ 200 УЧИТЕЛЕЙ

- Сколько учителей будут задействованы на приеме экзаменов и в каких школах?

- В проведении ЕГЭ ежегодно принимают участие 200 учителей из всех школ города.

- Будут ли проверять на COVID-19 педагогов, участвующих в ЕГЭ?

- Рекомендации Роспотребнадзора по проведению экзаменов и итоговой аттестации не содержат требований к проверке педагогов, задействованных в проведении ЕГЭ, на COVID-19. Главный государственный санитарный врач по г. Обнинску своевременно выявляет и не допускает к работе лиц, положительных по анализу на COVID - 19 и находящихся в контакте с носителем вирусной инфекции.

- Как и где будет проходить подготовка сотрудников, участвующих в ЕГЭ?

- Обучение сотрудников, принимающих участие в проведении ЕГЭ, осуществляется на платформе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. По результатам обучения выдается соответствующий сертификат.

ДИРЕКТОР ЛИЦЕЯ «ДЕРЖАВА» ОКСАНА КОПЫЛОВА: «ВСЕ В ОДИНАКОВО ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ»

О том, чего ждать от ЕГЭ-2020 и как к нему готовиться, мы спросили директора обнинского лицея «Держава» Оксану КОПЫЛОВУ.

«ЦЫПЛЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ»

- Оксана Николаевна, в прошлом году лицей показал прекрас ные результаты, особенно по русскому языку. Следует ли ожидать таких же показателей в нынешних непростых условиях?

- Лучше всего цыплят по осени считать. Что можно прогнозировать в данной ситуации, когда были применены принципиально иные форматы обучения? Но мы верим в профессионализм наших

учителей, которые много лет показывают отличные результаты не только по русскому языку, но и по другим предметам.

- Что вы посоветовали бы своим выпускникам?

- Советы мы решили воплотить в программу. С 1 по 28 июня у нас организована психологическая поддержка для выпускников. Четыре недели два школьных психолога будут индивидуально и в группах работать с одиннадцатиклассниками.

- Сколько человек в этом году заканчивают лицей?

- Аттестаты получат 42 одиннадцатиклассника.

ВЫЯВЛЯТЬ ПРОБЛЕМЫ НА УРОВНЕ ДИАГНОСТИКИ

- Как будут работать психологи?

- Большое значение имеет самоорганизация. Для этого ребятам предложено несколько вариантов режима дня, в зависимости от психотипа учащегося. Кроме того, школьное расписание индивидуально-групповых занятий и консультаций прошло экспертизу на оценку нагрузки. Воздействие на ребенка выверено психологами, чтобы не было перегрузки.

- Сложно избежать перегрузки в предложенных условиях.

- Действительно, мы фиксируем усталость психологическую и физическую. И эта картина заставляет нас принимать меры по стабилизации. Психолог может диагностировать у ребенка состояние депрессии, апатии, агрессии.

- У выпускников выявлены такие состояния?

- Этими данными я не обладаю. Все состояния, с которыми психолог в состоянии самостоятельно может справиться, не разглашаются. Если спросить у ребенка: «Как дела?» он ответит: «Нормально!» Но действительно ли это так? Вовремя диагностировать состояние - это очень важно в данный момент времени. Мы выявляем проблемы, когда они существуют на уровне диагностики, когда, возможно, и сам подросток не понимает, что ему нужна помощь. Психолог может пригласить не только подростка на консультацию, но и всю семью, даже дедушек и бабушек. Это дело всех участников процесса.

«МЫ ЧУВСТВУЕМ ТЕПЛОЕ ОТНОШЕНИЕ РОДИТЕЛЕЙ К ШКОЛЕ»

- Нынче очень модно отказываться от прививок, от помощи психолога. Может ли выпускник отказаться от занятий с психологом?

- Может отказаться, но у нас таких случаев нет. Наоборот, смена источника информации проявила себя с положительной стороны. Сейчас и от детей, и от родителей мы чувствуем очень теплое отношение к школе, просто как никогда! Вчера я провела родительское собрание. Явка 90 процентов, родители полностью владеют информацией. Все конструктивно настроены. Паники или каких-то крайних состояний нет. А дистанционное общение позволяет действовать быстро, информативно. Собрание длилось 35 минут , но этого хватило, чтобы все сообщить.

«МЫ ПРОЙДЕМ ЭТОТ ОТРЕЗОК ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ»

- Какие слова напутствия Вы сказали бы своим выпускникам?

- Не падать духом, верить, что знания, полученные в школе - это тот фундамент, который позволит достичь мечты. И главное, пусть каждый помнит: «Ты не один! С тобой рядом выпускники всей страны. Все в одинаково тяжелых условиях». У нас весь преподавательский состав вовлечен в работу. Мы включилисьв этот отрезок времени, и мы пройдем его вместе с детьми. В партнерстве, взаимодействии и поддержке.

Рената БЕЛИЧ

Полезно знать

ЧТО МОЖНО БУДЕТ ВЗЯТЬ НА ЭКЗАМЕН?

Список предметов, которые можно взять с собой на экзамен, всегда был очень ограничен: ручка, паспорт, лекарства и питание (если необходимо по медицинским показаниям). На ЕГЭ по математике можно принести линейку, по физике - линейку и непрограммируемый калькулятор; по химии - непрограммируемый калькулятор; по географии - линейку, транспортир, непрограммируемый калькулятор.

- А как же вода? - забеспокоились родители одиннадцатиклассников, прочитавшие в Интернете разрешенный перечень предметов. - Не стоит ли ребятам разрешить взять с собой воду?

- Воду в индивидуальной упаковке всегда разрешали детям брать на экзамен, - успокоила родителей Татьяна Волнистова.

РАСПИСАНИЕ ЕГЭ-2020

Рособрнадзор в очередной раз назвал даты проведения Единого государственного экзамена по всем предметам:

3 июля - география, литература и информатика,

6 и 7 июля - русский язык,

10 июля - профильная математика,

13 июля - история и физика,

16 июля - обществознание и химия,

20 июля - биология и письменная часть по иностранным языкам,

22 и 23 июля - устная часть по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (по всем учебным предметам, кроме русского языка и иностранных языков),25 июля - по всем учебным предметам.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов в августе.

3 августа пройдёт ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,

5 августа - ЕГЭ по русскому языку,

7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа в расписании предусмотрен резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Госуслуги

КАК ЗАПИСАТЬ РЕБЕНКА В ДЕТСАД В «СОЛНЕЧНОЙ ДОЛИНЕ»

Управление общего образования Администрации города Обнинска формирует реестр для распределения детей в пока еще строящийся детский сад в микрорайоне «Солнечная долина».

Подать первичное заявление можно самостоятельно через портал Госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ или портал образовательных услуг Калужской области https://entry.admoblkaluga.ru/, выбрав в качестве желаемого учреждения МБДОУ «Детский сад №29 «Ладушка» с пометкой в скобках - (Солнечная долина).

Если ребенок уже находится в очереди и необходимо изменить желаемое дошкольное образовательное учреждение для зачисления ребенка, скачайте бланк заявления на изменение заявки на сайте Управления общего образования https://obnedudep.edusite.ru/p7aa1.html, заполните его, заверьте личной подписью, отсканируйте или сфотографируйте и направьте на электронную почту doshkola@admobninsk.ru.

Все полученные заявления обрабатываются в течение одного рабочего дня.

По всем возникающим вопросам можно проконсультироваться по телефону: 8 484 39 7-92-47.

Лето

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ОТДЫХ В ШКОЛЬНЫХ ЛАГЕРЯХ УЖЕ ПРИНИМАЮТСЯ

15 мая ушли на каникулы 6472 учащихся начальных классов города Обнинска. Ученики 5-8 классов (5521 ребенок) закончили учебный год 22 мая. Проблемы с удаленным обучением у родителей закончились, начались проблемы с летним отдыхом.

В этом году летняя оздоровительная кампания начнется в Калужской области не раньше июля и только в том случае, если санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется. Однако подавать заявления на отдых ребенка в пришкольном лагере уже можно.

В профильные лагеря, которые будут работать на базе образовательных учреждений Обнинска, от родителей уже получено на июль 530 заявок и на август - 324.

Абитуриентам

60% ПЕРВОКУРСНИКОВ БУДУТ ОБУЧАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указанные даты.

Подать документы для поступления по результатам ЕГЭ можно сразу в несколько вузов, причём без личного присутствия.

Зачисление в вузы пройдёт в августе.

В вузах выделят дополнительные места, чтобы не менее 60% выпускников могли претендовать на бесплатное обучение

Военный призыв для поступающих в этом году отложен.

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