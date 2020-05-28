Футбол на паузе

Как живут игроки «Кванта» и их преданные болельщики без мяча, поля и зрелищ.

Как говорится, все познается в сравнении. Каждый из нас сейчас осознает, насколько же все-таки была прекрасна жизнь, которой мы жили до пандемии и введенного режима самоизоляции: когда можно было спокойно ходить на работу, встречаться с друзьями, ходить по магазинам, кафе и кинотеатрам.

Ну а кто-то безумно скучает по спорту - как, например, футболисты «Кванта» и его преданные болельщики. Теперь на поле мы их увидим еще не скоро. Впрочем, играть в футбол спортсмены все-таки продолжили, правда, в весьма необычном формате - ребята вступили в так называемую «киберлигу». И они чувствуют себя в ней, надо сказать, вполне уверенно - даже лучше, чем на поле в последнее время.

Помните, как было «жарко» на стадионе «Труд» прошлым летом? У обнинской футбольной команды «Квант» после того, как она вступила во Второй дивизион, появилось много болельщиков и даже фанатов.

Люди не только приходили поддержать родной клуб на городской стадион. Самые активные болельщики отправлялись вместе с командой на выезды. Фанаты ряда знаменитых профессиональных футбольных клубов объединились, чтобы поддержать обнинский «Квант». И у них это получилось.

Поначалу все ладилось и у клуба первого наукограда - в ворота противников летели голы, а с трибун на поле - слова поддержки со стороны преданных болельщиков. Но вскоре что-то пошло не так, и обнинский «Квант» начал терпеть поражение за поражением. В итоге прошлый сезон мы завершили в аутсайдерах, заняв последние позиции турнирной таблицы.

Была надежда, что «квантовцы» встанут на ноги в этом сезоне, но этому сбыться оказалось не суждено, поскольку сезон уже закончился, так и не начавшись.

Недавно состоялось заседание исполкома РФС, где был принят ряд решений, в том числе и по Второму дивизиону, а именно-- не проводить доигровку сезона 2019/20.

Таким образом, в завершившемся ОЛИМП-Первенстве ПФЛ СК «Квант» занял итоговое 13-ое место. За 17 игр было набрано лишь 8 очков.

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- Конечно, для нас, болельщиков, это плохая новость. Во второй части сезона мы должны были ехать в Саратов. Парни очень хотели встретиться с нашими друзьями, фанами «Сокола», но увы. В этом году всем очень тяжело, мы это понимаем. Нам очень не хватает встреч на нашем стадионе. Будем надеяться, что скоро всё это закончится, и мы обязательно вернёмся на трибуны для поддержки нашего клуба, ну а пока мы ждём. Передаём привет «Кванту»: тренерам, игрокам и всем работникам стадиона! Мы с вами!

Как рассказал главный тренер СК «Квант» Олег МОРОЗОВ, окончание сезона, безусловно, не радует, но период непосредственно самого карантина команду пугает не сильно.

- Опять же, сыграл свою роль факт уникальности нашей команды. В «Кванте» играют преимущественно свои ребята - обнинские, которые к тому же не зарабатывают игрой в футбол, у них другие источники основного дохода. А вот остальным клубам тяжело, потому как у них много легионеров, там совершенно иные деньги. И многим, вероятно, придется распустить легионеров и пойти по нашему пути - набирать своих игроков, - комментирует Олег Славиевич.

Что касается тренировок, то, как заявил Морозов, заниматься «квантовцы» продолжают и в режиме самоизоляции.

- Сейчас существует много возможностей, можно и дома тренироваться. Тем более, теперь разрешено выходить на улицу, в одиночку можно неплохо позаниматься. Я в лесу, например, ребят часто встречаю во время пробежки, - комментирует Морозов.

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- Что касается тренировок, отмечу, что ребята продолжают заниматься. Но, конечно, это совсем не то. Футболисту нужно поле - без него он, как пловец без воды. Мы очень надеемся, что скоро все станет, как прежде. Конечно, очень жаль, что в ближайшее время мы этого не увидим. Лично для меня - это большая досада, потому что я живу вместе с командой, мы тренируемся вместе. Помните, как было здорово прошлым летом? Нам и без того не хватает ярких и радостных событий в жизни. А футбол и есть то самое яркое событие для наших горожан.

Конечно, есть вариант: если ситуация не наладится, то матчи могут проводить при пустых трибунах в режиме онлайн-трансляции. Но я бы так играть не стал. Это совершенно не тот футбол. Я смотрю по примеру Бундеслиги - германский Чемпионат, который сейчас как раз проходит при пустых трибунах. Честно: это напоминает какой-то колхозный футбол, хотя там играют элитные клубы. Футбол должен быть с болельщиками.

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- Сейчас все игроки ограничены, а времени у нас много. Поэтому в домашних условиях в маленьком пространстве большую роль играет направление. Такие тренировки называют «воркаут». Нам скидывает тренер по физподготовке упражнения на проработку каждой крупной группы мышц: ног, рук, корпуса, грудных и так далее.

Нельзя повторять одно и то же, чтобы не было рутины. И мышцы должны «удивляться», для них не должно быть монотонной работы, она должна меняться, насколько это возможно. Если вчера мы делали упражнения на задние мышцы бедра, то сегодня мы это упражнение меняем. А также работаем с мячами.

По правде говоря, я никогда не думал, что буду настолько скучать по тренировкам и играм. Хочется надеть бутсы, бегать, забивать голы и радовать своих близких и болельщиков.

Я сейчас отвечаю за себя. Лично я глубоко разочарован решением Исполкома. Можно было доиграть, а с другой стороны, их тоже можно понять.

От нового сезона очень жду больше побед, меньше травм, нам остаётся усиленно готовиться и постараться в следующем сезоне достичь желаемого результата.

«ДУМАЮ, КОГДА ВСЕ ЗАКОНЧИТСЯ, НА ТРИБУНАХ МЫ УВИДИМ ЕЩЕ БОЛЬШЕ ЛЮДЕЙ, ЧЕМ ПРЕЖДЕ»

Председатель федерации футбола в Обнинске Лев БЕРЕЗНЕР:

- Мы стали заложниками ситуации и должны были ей подчиниться. Но думаю, что этот непростой период на команде «Квант» отразится меньше, чем на других командах. Мы единственный клуб ПФЛ, в котором играют непрофессиональные игроки. У всех наших ребят есть основная работа, в других командах второй лиги большинство игроков и тренеров - легионеры. Даже в этот период им необходимо платить зарплаты, потому что это предусмотрено условиями контракта. Например, так функционирует футбольный клуб «Калуга». Поэтому вполне вероятно, что рано или поздно командам, имеющим в составе легионеров, придется отказаться от такой системы подбора игроков и пойти по нашему пути, играть воспитанниками своей футбольной школы.

Когда с Владиславом Шапшой мы решали, идти ли «Кванту» в ПФЛ, он сказал, что главное - это не место в турнирной таблице, главное, чтобы играли наши воспитанники и собирали полный стадион. У нас так и получилось. По посещаемости футбольных матчей Обнинск стал лидером среди клубов Второго дивизиона. Думаю, что сейчас, когда все закончится, на трибунах мы увидим еще больше людей, чем прежде..

«БУДЕМ СТАРАТЬСЯ РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ ПЕРЕД ГОРОДОМ И БОЛЕЛЬЩИКАМИ»

Капитан команды Алексей ФЕКОЛКИН:

- Для меня время особо не поменялось, работаю как и работал, стал только больше времени проводить с семьей. Что касается тренировок, то занимаюсь вместе с Фёдором Болтуновым: бегаем кроссы, работаем над физподготовкой. Футбола сейчас нет, приходится заниматься другими делами! Конечно, скучаешь по играм, тренировкам, ребятам из команды. Думаю, все скоро закончится, и мы порадуем своих болельщиков новыми победами! Старый сезон для нас завршен - такое решение было принято РФС. Но мы готовимся к новому - будем стараться реабилитироваться.

ИГРОКИ «КВАНТА» ВСТУПИЛИ В КИБЕРЛИГУ И ОКАЗАЛИСЬ СРЕДИ ЛУЧШИХ

Ну а чтобы время на самоизоляции не было скучным и бесполезным, да и чтобы не терять соревновательный дух, игроки «Кванта» решили принять участие в так называемой «киберлиге» - компьютерной игре в футбол, где смогли принять участие все игроки Второго дивизиона.

12 профессиональных футболистов каждого клуба взяли в руки джойстики и сыграли между собой один круг в симуляторе FIFA- 20. Все матчи транслировались в прямом эфире на YouTube-канале. И надо сказать, что обнинский «Квант» здесь сумел выйти в лидеры и занять четвертое место в виртуальной турнирной таблице.

ОБНИНСКИЙ «КВАНТ» ЗАСВЕТИЛСЯ НА СТРАНИЦАХ ИТАЛЬЯНСКОЙ ПРЕССЫ

А недавно про обнинский «Квант» узнали даже в Италии, являющейся родиной одних из топовых клубов мирового футбола. Статья вышла в итальянской газете «Sprint e Sport» на тему пандемии короновируса в России и о том, как обстоят дела в клубах.

На несколько вопросов итальянского журналиста Петро Патризи (Pietro Patrizi) ответил начальник команды Сергей БРАГИН.

- На электронную почту клуба пришло письмо от представителей итальянской прессы, в котором они просили принять участие в подготовке материала и ответить на вопросы. Речь шла о ситуации с футболом в России в период пандемии, - рассказывает Брагин.-- Конечно, приятно, что нашим клубом интересуются и знают о нем даже за границей.

Перевод статьи: «ФК «Квант» - команда из Обнинска - небольшого городка, расположенного чуть более чем в 100 км к юго-западу от столицы. Эта команда участвует в группе Центрального региона вместе с 13 другими компаниями. Руководитель команды Брагин Сергей Геннадьевич ответил на наши вопросы: - РФС предпринял необходимые меры для обеспечения безопасности команд по запросу УЕФА; надеюсь, это условие скоро закончится. Все наши спортсмены находятся в своих домах, и благодаря технологиям, мы можем обновлять тренировки, подготовленные нашим техническим персоналом, даже на расстоянии». Перейдя к условиям страны, он добавляет : - Реакция россиян была очень адекватной, не было панических сцен. Меры сдерживания являются ограничительными, но не запрещающими. Здесь, в Обнинске, мы очень спокойны, и все находится под контролем местных властей».

Кстати, как пояснил Сергей Брагин, это далеко не первое письмо, которое пришло «Кванту» «из-за бугра». Очень часто клубу пишут из разных стран: игроки просятся в «Квант». Такие предложения наукограду поступали, к примеру, из Южной Кореи, Португалии и даже Бразилии. Также обращаются в администрацию «Кванта» и иностранные болельщики, которые просят прислать атрибутику клуба.



Дарья ГУМЕРОВА

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