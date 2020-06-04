Итоги калужских праймериз: сюрпризы и закономерности

В Калужской области завершена «тренировка перед выборами», которую организовала и провела политическая партия «Единая Россия». Мы говорим о праймериз - внутрипартийном голосовании, на котором определяются будущие кандидаты в депутаты от партии власти. Во многих странах большие партии используют механизм праймериз, чтобы поддерживать внутреннюю конкуренцию и отбирать наиболее ярких представителей для участия в избирательной борьбе уже против кандидатов от других партий. В России такие «выборы накануне выборов» в обязательном порядке проводит только «Единая Россия». ВЫБОРЫ, КАК ДЕТИ - БЫВАЮТ БОЛЬШИЕ И МАЛЫЕ Нынешние праймериз проходили почти неделю - с 25 по 31 мая. Условно эти внутрипартийные выборы можно поделить на «большие» и «малые». «Большие» - в Заксобрание Калужской области и Городскую Думу Калуги - проходили в формате «онлайн». Последнее связано с ограничительными мерами в период противодействия пандемии вируса COVID-19.

«Малые» - в муниципальные собрания депутатов, включая Городское Собрание Обнинска - провели по иной модели: без непосредственного участия избирателей, через систему выборщиков. Результаты «малых» выборов еще не озвучены, поэтому в данной публикации мы будем говорить только о «больших», в которых участвовало 127 соискателей. По данным регионального отделения «Единой России», в голосовании за будущих кандидатов в депутаты от «партии власти» приняли участие 46 тыс. человек, то есть более 6% избирателей, зарегистрированных на территории Калужской области. Удался ли первый «онлайновый» блин? Сами «единороссы» считают, что вполне. Максим КАЗАК, председатель организационного комитета Калужского регионального отделения «Единой России»: - На удивление, опыт электронного голосования прошел хорошо. Когда объявили онлайн-формат, я немного забеспокоился, была определенная доля растерянности. Но 6% жителей Калужской области выразили свое мнение. Для небольшой области, как Калужская, это замечательный результат. С точки зрения безопасности - была применена технология блокчейн, нельзя было что-то подменить. Надо сказать, организаторские способности калужан в «партии власти» оценили еще раньше, до праймериз. Не случайно депутат Госдумы РФ от области Александр Авдеев еще в декабре прошлого года был выбран на должность руководителя одного из 8 МКС - межрегиональных координационных советов «Единой России». Эти советы отвечают за организацию взаимодействия партийных подразделений и населения. Их руководители -это своеобразные полпреды «Единой России». Впрочем, это уже тема отдельного разговора, а мы давайте вернемся к теме выборов и, собственно, к выбору наших горожан. ОБНИНСК СЕБЕ НА УМЕ На долю Обнинска приходится два одномандатных округа - №16 и №17. За право выдвигаться по ним от «Единой России» на сентябрьских выборах билось 13 человек. И надо сказать результаты праймериз по Обнинску нас почти не удивили. «Почти», потому что по округу №16 на первое место неожиданно для всех вырвалась Ирина Строева, директор технического лицея. Всего на 20 голосов, но она все же обошла Анатолия Сотникова, действующего депутата и директора Агентства инновационного развития, считавшегося явным фаворитом голосования. У Строевой - 387 голосов, у Сотникова - 367. Константин Сатаров, замдиректора МРНЦ им. А.Ф. Цыба, которого эксперты считали главным конкурентом Сотникова, набрал только 263 голоса. Впрочем, учитывая, что это первая попытка Сатарова в политике, дебют можно считать удачным. Вчерашний «ноунейм» в большой политике неплохо заявил себя. Участок №17 больших сюрпризов не преподнес, но малые - случились. Как мы и предсказывали, лидером голосования стал действующий депутат Заксобрания Калужской области Олег Комиссар, замдиректора градообразующего предприятия «Технология». И если разница голосов между Строевым и Сотниковым в соседнем округе минимальна, то Комиссар всех своих соперников, что называется «вынес в одну калитку», то есть обошел с солидным запасом. Его результат - 684 голоса. У ближайшего соперника Сергея Краско, депутата Городского Собрания Обнинска, начальника Управления ГО и ЧС Обнинска - только 370. Немного неожиданным стал тот факт, что Оксана Копылова, директор самой большой школы в городе, уступила второе место по округу №17, но разрыв между ней и Краско незначительный: всего 17 голосов. Главной же неожиданностью голосования на участке №17 стал низкий рейтинг Вячеслава Нарукова. Действующий депутат Городского Собрания и президент Обнинской Торгово-промышленной палаты при всех своих амбициях набрал всего 200 голосов. Итого: как видим, никакого «договорняка» между кандидатами не было. Шла реальная политическая борьба, и соперники бились за каждый голос. Другое дело, что голосов этих было не так много - у Обнинска самые невысокие показатели по области. Кто-то может посчитать это низкой гражданской активностью, но мы не согласимся. Неучастие в партийных выборах - тоже форма проявления политической позиции со стороны граждан. Местным отделениям «Единой России» стоит крепко подумать о налаживании диалога с гражданами, чтобы в сентябре не сетовать на низкие результаты. ПОБЕДИТЕЛЬ ПОЛУЧАЕТ ВСЕ... ЕСЛИ ТАК РЕШИТ ПАРТИЯ Следует отметить, что результаты праймериз не являются окончательными для утверждения списка кандидатов на выборы от «Единой России». По уставу партии, окончательное решение должен принимать ее политический совет. Результаты праймериз учитываются и являются главным аргументом для принятия решения по той или иной кандидатуре, но безусловными не являются. А потому, несмотря на проигранные 20 голосов, Анатолий Сотников, скорее всего, все же будет участвовать на выборах в сентябре как кандидат от правящей партии по одномандатному округу №16. По участку №17 никаких вопросов нет - кандидатом станет Олег Комиссар. Участники праймериз, занявшие вторые и третьи места, в последующем могут возглавить партийные списки. С октября прошлого года по всей стране в региональных подразделениях «Единой России» начались замены. Губернаторы, являющиеся членами партии, начали возглавлять ее отделения. Через месяц с небольшим после назначения Владислава Шапши врио главы Калужской области произошла замена и в региональном отделении партии. Виктору Бабурину пришлось уступить пост. Ну, а главной сенсацией состоявшихся праймериз в Калужской области стал сокрушительный провал на них Виктора Бабурина. Действующий спикер областного Законодательного Собрания, фактически второй человек после губернатора, получил только 801 голос и занял четвертое (!) место. А ведь это, помимо прочего, руководитель фракции «Единой России» в Заксобрании и - до конца марта 2020 г. - секретарь регионального отделения партии,то есть, в недавнем прошлом вообще главный «единоросс» области! Главный соперник Бабурина Владимир Ливенцев финишировал с 1466- голосами - разрыв почти двукратный. И хотя, повторимся, решение по определению кандидатов будет принимать политсовет «Единой России», проигнорировать такой разгромный результат высоким партийным функционерам будет очень трудно. Отсутствие поддержки среди сторонников партии у лидера регионального отделения свидетельствует о серьезных внутренних противоречиях и запросе на перемены. А значит, политический «иконостас» области к осени ждет явное обновление. Во время праймериз Виктор Бабурин заявлял: - Среди тех, кого выставили «Единая Россия», избиратели окажут доверие тем, кто конкретно что-то сможет сделать, реально решить их проблемы. Важно, чтобы люди голосовали. Люди проголосовали. С доверием у Виктора Сергеевича возникли явные проблемы. А это значит, что после выборов в Заксобрание в сентябре 2020 г. развернется еще одна политическая баталия: за кресло спикера. А ЧТО В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ? Геннадий Новосельцев, бывший глава Боровского района и действующий вице-губернатор на прошедших праймериз одержал убедительную победу в родном Боровском районе, оставив соперников позади с почти двукратным перевесом. Результат Новосельцева - 873 голоса. Его ближайший соперник Юрий Соловьев набрал 484 голоса, он, наверняка, и станет кандидатом от округа, а Геннадий Станиславович возглавит партийный список. Евгений Серкин P.S.

Победить или даже просто показать хороший результат - это одно. Умение принять поражение и найти слова благодарности для тех, кто тебя все же поддержал - другое, но тоже важное для политика. На сегодняшний день публично свою благодарность избирателям озвучил только один участник праймериз. Виктор Румянцев, кандидат по округу №16, заявил, что благодарен каждому из 133-х жителей Обнинска, кто выступил в его поддержку. Остальным претендентам на народное доверие следует брать пример с молодого коллеги!

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