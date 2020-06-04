100 дней боевого крещения

На этой неделе СМИ Калужской области полны цитатами и рассуждениями экспертов о первых «100 днях» врио главы региона. Калужский Государственный университет даже подготовил и разместил на своем сайте большой доклад, посвященный «инициации» Владислава Шапши в качестве первого лица области. Доклад находится в свободном доступе и ознакомиться с ним может каждый желающий.

Мы решили внести свою лепту в оценку деятельности врио, но немного под другим углом. Давайте будем честными: оценивая первые 100 дней нового руководителя региона, эксперты все же в большей степени оценивают задел - в экономике и социальной политике региона, - оставшийся от прежнего главы и его команды. Причем у нас, в отличие от жителей других регионов и опыта-то подобных оценок нет: судим мы в большей степени по тому, как оценивались губернаторы при смене власти в других регионах. В Калужской области почти 20 лет бессменно руководил Анатолий Артамонов, и, собственно, нынешние «100 дней» Шапши - первые «100 дней», которые мы переживаем за очень, ну очень долгое время.

Однако в случае с назначением Владислава Шапши врио главы Калужской области есть принципиальное отличие от любых аналогичных ситуаций. Это назначение фактически пришлось на начало пандемии новой коронавирусной инфекции - события, без преувеличения, планетарного масштаба. А что это значит? Это значит, что окромя желания схватиться за голову или натянуть на эту же голову маску, у нас есть прекрасная возможность оценивать способности нового главы оперативно реагировать на «горячую» повестку дня, быстро принимать принципиальные решения и справляться с огромной ответственностью.

Иными словами, воочию увидеть, как новый глава принимает полноценное боевое крещение. Это тем более интересно, что сам Владислав Валерьевич ранее честно признавался: к назначению заранее не готовился, команды не формировал и плана действий загодя не составлял.

Владислав ШАПША, врио главы Калужской области:

- Достаточно неожиданно было. Это ответственное решение, и я не скажу, что для меня оно было простым... Такое решение, которое требует от человека изменить многое в своей жизни. И в тот момент, тогда, когда я его принимал, и сейчас я прекрасно знал и знаю, что это в значительной степени потребует не только от меня, но и от моих близких очень серьезных изменений. Меньше стало времени на семью, меньше времени на друзей. «Меньше времени» - это я очень аккуратно выражаюсь. Его практически нет сейчас.

С объявлением режима повышенной готовности в регионе времени у нового главы области явно не прибавилось.

В НАЧАЛЕ БЫЛИ КОЙКИ

Владислав ШАПША: - Первоочередная задача для нового и.о. министра - наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции.

17 марта был выявлен первый инфицированный, и Владислав Шапша сразу же подписал постановление о вводе режима повышенной готовности, давшее старт началу самоизоляции и всех последующих ограничений.

Считается, что на переправе коней не меняют, но в разгар коронавирусного кризиса врио губернатора действовал уверенно и решительно. Наталья Огородникова, временно замещавшая пост министра здравоохранения, покинула кресло. На ее место был назначен Алан Цкаев - не функционер от медицины, но главврач областной клинической больницы скорой помощи, хирург высшей квалификации, доцент и кандидат медицинских наук. Человек, поднявший практически «с нуля» БСМП, превратив ее в лучшее медицинское учреждение области, теперь должен то же самое сделать с отраслью в целом, работая при этом в принципиально новых условиях.

Новый министр при поддержке правительства области в короткое время обеспечил оснащение и дооборудование 19 медицинских стационаров; был сформирован внушительный коечный фонд для приема больных почти на 1,8 тыс. мест, подготовлено еще более 1500 новых мест в больницах для лечения заболевших, были обеспечены координация и взаимодействие всех медицинских структур.

НЕ БЕГАТЬ, НЕ ПРОСИТЬ

Сам Владислав Шапша представлен во всех основных социальных сетях - «ВКонтакте», «Фейсбук», «Инстаграм» - и регулярно информирует жителей о своей деятельности.

В отсутствие действенной вакцины против коронавируса на передний край борьбы с вирусом выходят меры по недопущению распространения инфекции: нужны защитные маски, антисептики, костюмы индивидуальной защиты для врачей. Из прессы мы знаем, что большинство российских регионов оказалось к новым требованиям не готово: запасы масок и СИЗов своевременно сделаны не были, в условиях повышенного, ажиотажного спроса на них стремительно опустели аптеки и аптечные склады. Руководители региональных министерств здравоохранения натурально мечутся по производителям масок, аппаратов ИВЛ, защитных костюмах, договариваясь, выпрашивая, обещая переплаты за поставки. Некоторые, как, например, Якутия, даже запрашивают гуманитарную помощь в Китае.

В Калужской области в короткое время были предприняты усилия для самостоятельного обеспечения и населения и медиков всем необходимым.

При координирующей деятельности руководства уже в апреле началось производство многоразовых защитных костюмов для медицинских работников и защитных масок частными предпринимателями - ведущую роль сыграло ООО «Мануфактуры Боско». На заводе компании L'Oréal в индустриальном парке «Ворсино», в АО «Обнинскоргсинтез» было запущено производство дезинфицирующих средств. ПКФ «Медитек» приступил к выпуску медицинской и хирургической одежды одноразового использования из нетканых материалов.

Информация о всех принимаемых мерах открыто и оперативно доводится через социальные сети. Многие жители области начинают свой день с просмотра новостей оперштаба в «ВКонтакте». Открытость и публичность работы органов власти - еще один принцип работы, который неоднократно декларировал новый глава: «Никакого сокрытия информации быть не должно».



Все эти меры помогли затормозить распространение инфекции. На сегодняшний день (по данным на 1 июня 2020 г.) 2555 человек находятся на лечении, 1506 выздоровело, 31 человек, к сожалению, погиб. Увы, пока количество инфицированных продолжает увеличиваться. Почти половина всех случаев приходится на города Калуга и Обнинск.

Какой напрашивается вывод? Показатели высокие, и на плато выйти региону пока не удалось. Но при этом Калужская область вошла в перечень регионов со «средним индексом вирусного суверенитета». Для центрального региона с высокой плотностью городского населения - более 75% - и большой транспортной мобильностью (идеальная среда для распространения вируса) это неплохо.

Владислав ШАПША: - Курс на оптимизацию медицины закончен. Больше ни одной сокращенной койки!

«ОПТИМИЗАЦИЯ» ЗДРАВООХРАНЕНИЯ - В ПРОШЛОМ!

К тому же не забываем: сказались результаты пресловутой оптимизации здравоохранения, которой с 2018 г. занимались все регионы России, сокращая медперсонал и коечный фонд в целях экономии бюджетных средств под предлогом наведения порядка в отрасли. В некоторых намерены продолжить это и после пандемии.

27 мая, выступая в прямом эфире, Владислав Шапша заявил о том, что эксперименты своего предшественника с «оптимизацией здравоохранения» продолжать не намерен. В области больше не будет сокращена ни одна койка.

Для поддержки медиков наряду с федеральными выплатами, обещанными президентом страны Владимиром Путиным, введены региональные доплаты. Кроме того, глава инициировал введение профессиональной социальной награды «Медицинская доблесть».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Понятно, что только медициной ограничиваться нельзя.

Для поддержки населения, которое вынуждено находиться на изоляции, на базе двух общественных организаций --«Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики» - в Калужской области был открыт первый в России Волонтерский центр по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам в связи с пандемией коронавируса. Этот пример быстро подхватили и начали копировать другие регионы.

Волонтерской помощью меры поддержки населения не исчерпываются. Область стала первым регионом, где отменили штрафы и пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

В настоящее время ведется активная работа по немедленному доведению социальных обязательств государства до адресатов. Тем самым область компенсирует те недоработки по освоению средств, которые были в начале марта, и на которые пенял премьер-министр Михаил Мишустин.

Вот только некоторые даты и суммы:

с 30 марта был увеличен максимальный размер пособия по безработице - с восьми тысяч до 12 тысяч 130 рублей;

с 15 апреля осуществляются выплаты сотрудникам государственных стационарных организаций, согласившихся на работу в условиях полной изоляции, в размере 12 130 рублей за каждые две недели работы в условиях полной изоляции;

с 17 апреля осуществляются ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до трех лет (в настоящее время получили 12,5 тыс. семей из 15 тыс. потенциальных получателей);

с 1 июня 2020 года началось предоставление ежемесячной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно в размере 50 % от величины прожиточного минимума ребенка (в Калужской области - 5 419,5 рублей) и т.д.

Основная часть этих мер поддержки финансируется из федерального бюджета, прочие расходы несет бюджет области. Его пополнение - еще один вызов, с которым предстоит справиться новому главе региона.

ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ... ХОТЬ КАКАЯ-НИБУДЬ!

В условиях пандемии мировой экономический кризис, начавшийся с падения цен на нефть, значительно усугубился. Меры по изоляции, закрытие границ, всевозможные ограничения и карантины разрушили устоявшиеся экономические связи, производственные и логистические цепочки. Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства практически парализована, и многие бизнесмены вслух говорят о перспективах закрытия и пополнения армии безработных.

Все эти вопросы предстоит решать уже сейчас, в противном случае, лечение болезни может оказаться страшнее ее самой. Голод - не вирус, но убивает не менее верно.

При правительстве Калужской области еще в марте был создан региональный штаб по обеспечению экономической стабильности для оперативного решения социально-экономических вопросов и принятия антикризисных мер для отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Ситуация тяжелая. И хотя за первые четыре месяца официально фиксируется увеличение на 0,1% оборота организаций всех видов экономической деятельности, обольщаться не стоит - это был «запас роста» первых месяцев, и он исчерпан. Сейчас область вступает в фазу, когда должны начать сказываться негативные последствия самоизоляции и ограничений.

Снижение делового потенциала оценивается:

в сфере культуры, досуга, спорта и развлечений - на 50%;

в административной деятельности и дополнительных услугах (туристические агентства, лизинг, аренда, кадровые агентства) - на 48,9%;

в гостиничном бизнесе и общественном питании - на 13,6%;

в строительстве - на 23,7%.

Эти цифры были озвучены заместителем Владислава Шапши, вице-губернатором Владимиром Поповым как раз на совещании штаба 28 мая. Перед регионом стоит сложный вызов, для достойного ответа на который потребуется немало сил.

Справится ли команда нового губернатора, учитывая опыт первых 100 дней? Эксперты полагают, что да.

А что думает наш читатель?

Евгений СЕРКИН

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