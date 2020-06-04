«Счастливая» субмарина ушла на перезагрузку

Дмитрий Самбуров рассказал о реконструкции легендарной К-14.



В 2008 году в Обнинске, на пересечении улиц Победы и Курчатова, был установлен необычный монумент: первый уникальный памятник в нашем городе - рубка атомной подводной лодки К-14.

Уже прошло 12 лет с момента появления АПЛ в первом наукограде. У памятника всегда лежат цветы, венки, здесь регулярно проходят торжественные тематические мероприятия. Но с момента своего появления этот памятник не видел серьезной реконструкции. Исправить ситуацию решила компания «Обнинскоргсинтез», которая уже много лет по праву считается одним из самых социально-ориентированных предприятий нашего города.

Сегодня мы расскажем, чем знаменита подводная лодка К-14, почему в Обнинске ее называют «Счастливая», и как она, а точнее, памятник, появился в городе мирного атома.

К-14 - это вторая серийная советская атомная подводная лодка первого поколения. Построена она была в Северодвинске всего за шестнадцать месяцев. Заложили ее в сентябре 1958 года, менее, чем через год спустили на воду. Уже 30 декабря 1959 года АПЛ включили в состав Северного флота. За время службы атомная подводная лодка К-14 совершила 14 дальних походов и прошла 185831 милю - это почти 7,5 длин экватора. Одна из самых ярких страниц, а точнее, глав истории К-14, связана с переходом с Северного флота в Тихоокеанский. Путь из Северного Ледовитого океана в Тихий пролегал подо льдами Арктики. По пути подводная лодка всплывала 19 раз, взаимодействовала с дрейфующей полярной станцией «Северный полюс-15Ф». Экипаж атомной подводной лодки К-14 состоял из 125 человек, из них 25- офицеры. Впоследствии десять офицеров, прошедших школу на АПЛ К-14, стали адмиралами. За трансполярный переход все члены экипажа атомной подводной лодки, участвовавшие в переходе, были награждены орденами и медалями СССР. Командир АПЛ К-14 капитан 1 ранга Голубев Д.Н. и руководитель перехода командир 3 дивизии 1 флотилии атомных подводных лодок капитан 1 ранга Игнатов Н.К. были удостоены звания Героя Советского Союза. После перехода на Тихоокеанский флот АПЛ продолжила нести службу, которую по праву можно назвать образцовой. Она прослужила до начала 1990-х, после чего была выведена из состава флота и передана на утилизацию.

Казалось бы, ну какое отношение имеет Обнинск к морскому флоту, когда у нас и рек-то толком нет. Река Протва да Белкинские пруды - вот и все наше водное достояние. И странно, как и почему в городе, который славится как наукоград, но уж точно не как город-порт, появился памятник атомной подводной лодке, имеющей такую интересную историю? А еще у нас есть свой центр ВМФ, где проходят обучение моряки-подводники из разных уголков нашей необъятной Родины. Давайте разбираться - почему.

История этой лодки, конечно, интересная, но какое же все-таки отношение она имеет к первому наукограду?

Пожалуйста.

Факт первый:

Обнинск называют городом мирного атома. Почему - все, наверняка, знают. Именно Обнинск стал первой и самой главной страницей, с которой началась история атомной энергетики. Надо ли еще раз повторять, что в нашем городе была запущена первая (!) в мире АЭС. Обнинск - это колыбель мирного атома. И именно в Обнинске, получившем впоследствии статус первого наукограда, разрабатывали «сердце» легендарного атомохода К-14 - ядерную энергетическую установку с двумя мощными водо-водяными реакторами. АПЛ могла развивать подводную скорость до 30 узлов! Считается, что это очень много. К-14 могла погружаться на глубину 270 метров и нести 20 торпед. Также могла брать торпеды с ядерными зарядами по 15 килотонн.

Факт второй:

В Обнинске проходила и подготовка экипажа атомной подводной лодки, с тех пор экипажи для АПЛ обучаются в этом городе в центре подготовки подводников.

Факт третий:

Выше мы рассказывали об истории К-14, в частности, об одной из самых главных страниц этого атомохода - о переходе АПЛ с Северного флота в Тихоокеанский. Среди членов экипажа, как было сказано, многие получили награды. Так вот, некоторые из бывших членов экипажа ныне живут в Обнинске!

И самое главное - в нашем городе уже много лет живет и трудится бывший начальник штаба Тихоокеанского флота, вице-адмирал Олег Михайлович ФАЛЕЕВ, который сегодня работает преподавателем в обнинском Учебном центре ВМФ. Именно ему и принадлежит инициатива установки памятника АПЛ К-14 в нашем городе.

- Первичная идея создания памятника принадлежала Николаю Сергеевичу Студенову - председателю Калужского отделения «Русского географического общества» еще в начале 2000 года, которой он поделился в разговоре со мной, когда мы проходили Треугольную площадь: «Вот здесь, пожалуй, можно было бы и поставить памятник подводникам атомного флота. И к Учебному центру близко, и на виду у города», - вспоминает Фалеев.

Идея была обсуждена на Совете старшин Морского собрания и впоследствии внесена в постановление научно-практической конференции «Калужская область и подводный флот России», состоявшейся в 2006 г. в Обнинском Доме ученых. Главным стимулом этой идеи было то обстоятельство, что Обнинск фактически был родиной атомного подводного флота

- Наша идея создания памятника заключалась в том, чтобы с флота доставить в Обнинск рубку списанной атомной подводной лодки и установить на постамент в таком месте города, чтобы памятник был на виду и где можно проводить флотские праздничные ритуалы, - говорит Олег Михайлович.

КОНЦЕПЦИЯ ПАМЯТИ И ЧЕСТИ

Проект разрабатывал известный обнинский художник Александр ШУБИН. И общая концепция имеет весьма интересную задумку: напротив рубки АПЛ К-14 установлен бюст Леонида Гавриловича ОСИПЕНКО.

Леонид Гаврилович - легендарная личность, которая имеет непосредственное отношение к атомному флоту. Он был командиром первой советской атомной подводной лодки К-3 «Ленинский комсомол».

После завершения испытаний и первых походов на К-3 родоначальник создания системы подготовки экипажей АПЛ и первопроходец атомного подводного флота СССР Л.Г. Осипенко в декабре 1959 года был назначен начальником Учебного центра ВМФ для подготовки специалистов атомных подводных кораблей в городе Обнинске Калужской области. В 1980 году контр-адмирал Осипенко ушел в отставку.

Скончался 14 марта 1997 года.

Его имя сегодня носит не только обнинский Учебный центр ВМФ, но и школа №4.

ПОЧЕМУ «СЧАСТЛИВАЯ»?

Интересно, знали ли вы, что в Обнинске субмарину К-14 прозвали «Счастливая»? Олег Фалеев рассказал, почему. Оказывается, за все время своих походов атомоход не получил ни одного тяжелого аварийного повреждения. Впрочем, невредимы внешними силами оставались и члены экипажа. Вероятно, именно они, бывшие моряки-подводники, живущие ныне в Обнинске, и рассказали эту историю местным жителям. Так в нашем городе и появилась «Счастливая» субмарина.

ДМИТРИЙ САМБУРОВ: «ОСТАЛЬНОЕ МЫ ВСЕ УЖЕ СДЕЛАЛИ!»

Рубка АПЛ К-14 стала одной из главных достопримечательностей первого наукограда. Однако, долгие годы памятник не подвергался серьезной реконструкции. В этом году на субмарину обратило свое внимание руководство компании «Обнинскоргсинтез».

Как рассказал заместитель Генерального директора предприятия Дмитрий САМБУРОВ, рубка будет отремонтирована. Мероприятия по ее реконструкции уже начались. Фронт работ предстоит большой. Все секреты Дмитрий Анатольевич раскрывать не стал.

- Смета огромная, все предстоящие работы перечислять не буду. Могу сказать, что мы планируем провести реконструкцию самой рубки, постамента и прилегающей территории, - комментирует Дмитрий Самбуров.

Работы уже начались. Здесь появится освещение, скамейки, новая плитка и многое другое. В обновленном виде субмарина К-14 предстанет ко Дню города.

На вопрос «почему компания «Обнинскоргсинтез» обратила свое внимание именно на рубку, Дмитрий Анатольевич с улыбкой на лице говорит:

- Остальное мы все уже сделали!

Если без шуток, то это правда. Данное предприятие на сегодняшний день является одним из самых социально ориентированных в нашем городе. Компания взяла шефство над рядом объектов культурного и исторического наследия.

К примеру, по инициативе «Синтек» (и благодаря финансовой поддержке) в 2015 году к 70-летию Победы в Обнинске был установлен памятник генералу Наумову - свое место он занял в одноименном сквере. Более того, сотрудники «Обнинскоргсинтез» ежегодно проводят мероприятия по приведению сквера в порядок - организуют субботники, сажают цветы и кустарники. Кстати, субботники в городе представители организации проводят на регулярной основе. В том числе, и в районе памятника «Миг-19», который также был установлен на улице Гагарина, благодаря спонсорской поддержке предприятия «Синтек».

В прошлом году в Белкинском парке была разбита огромная цветочная клумба с логотипом компании. Это место стало излюбленным объектом горожан для проведения фотосессий.

А недавно компания «Обнинскоргсинтез» сделала большой и серьезный шаг, протянув руку помощи родному городу в сложный период. Как только к нам пришла пандемия, предприятие переоборудовало часть своих площадей под производство дезинфицирующих средств. Абсолютно бесплатно санитайзеры получили все предприятия жизнеобеспечения и социальной направленности.

Дарья ГУМЕРОВА

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