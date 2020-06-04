Олег Комиссар: «Планирую помогать новой команде губернатора»

Депутаты Законодательного Собрания Калужской области всегда отличались высокой работоспособностью. В этом году завершается работа текущего созыва, и об итогах мы решили побеседовать с народным избранником от Обнинска Олегом КОМИССАРОМ.

«РАБОТУ НАЧИНАЛ В ОБНИНСКОМ ГОРСОБРАНИИ»

- Олег Николаевич, Вы давно занимаетесь депутатской деятельностью. Расскажите, пожалуйста, как Вам впервые пришла мысль баллотироваться в областной парламент.

- В 2005 и 2010 годах я избирался жителями в Обнинское Городское Собрание, в котором 10 лет исполнял обязанности председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам. А начал свою депутатскую деятельность в городе по поручению генерального директора ОНПП «Технология» Александра Гаврииловича РОМАШИНА. После окончания второго срока полномочий я больше не планировал баллотироваться, так как считал, что поручение выполнил . Однако судьба распорядилась по-другому. В 2015 году губернатор области Анатолий Дмитриевич АРТАМОНОВ попросил меня войти в состав команды кандидатов в депутаты от партии «Единая Россия» и при этом быть его доверенным лицом на очередных выборах на пост главы региона Калужской области. Так неожиданно для меня начался новый этап депутатства, но уже на областном уровне.

- Планируете ли баллотироваться и дальше? Как прошли для Вас недавние праймериз?

- До недавнего времени не планировал продолжать депутатскую деятельность. Но ситуация повторилась, как и в 2005 году - поступило общественное поручение от генерального директора ОНПП «Технология» Андрея Николаевича СИЛКИНА. Я имею опыт управленца и мне надо помогать новой команде губернатора.

Своих личных результатов праймериз я еще не знаю. Конечно, жду их с волнением, потому что дорожу мнением живущих и работающих рядом со мной людей. Хочется оправдать их доверие. Мне также интересны общие результаты по Обнинску - появятся ли в городе новые лидеры общественного мнения? Для меня праймериз полезны - смогу узнать, насколько важна для горожан моя работа за последние 5 лет, и над чем еще надо серьезно поработать. Это, несомненно, поможет мне лучше подготовиться к началу предвыборного периода.

- Какие цели и задачи ставите перед собой?

- Мне, как ученому и заместителю по науке Генерального директора Государственного научного центра РФ ОНПП «Технология» ближе решение вопросов развития научно-производственного комплекса наукограда Обнинск, создание в городе условий для выявления и роста молодых научных кадров, их трудоустройства на наукоемких предприятиях города, развитие научной деятельности студентов университета. Конечно, как патриот, я не смогу остаться в стороне от работы по увековечиванию памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны, защите памятников и воинских захоронений на территории Калужской области, развитию школьных военно-исторических музеев и патриотического воспитания молодежи.

ПРОДЕЛАНА БОЛЬШАЯ РАБОТА

- Что удалось выполнить? Чем Вы гордитесь?

- Перечислю наиболее значимые результаты. Участвовал в разработке стратегии развития Обнинска как наукограда РФ до 2025 года. Принял участие в заседаниях Комитета по науке Государственной Думы РФ по изменениям в Федеральный Закон о науке и принятию нового закона о научно-технической и инновационной деятельности в части сохранения наукоградов РФ и государственных научных центров РФ. Подготовил «Дорожную карту» законодательной инициативы для депутата Государственной Думы Вячеслава ФЕТИСОВА о внесении изменений в Федеральный Закон о памятных датах. Принимал участие в подготовке замечаний к новому федеральному закону о семейном насилии. Принял участие в работе по расширению земельных границ Обнинска. Возглавил рабочую группу Заксобрания, обеспечил разработку и принятие закона об увековечении памяти погибших при защите Отечества на территории Калужской области. Содействовал присвоению Боровску почетного звания Калужской области «Город воинской доблести». Обеспечил финансирование ремонта части дворов Обнинска по федеральному проекту «Городская среда» и оказал финансовую помощь в ремонте подземных коммуникаций города по программе «Чистая вода». Обеспечил административную помощь съемкам в Калужской области художественного фильма «Подольские курсанты». Руководил работами по созданию военно-исторических туров по подвигу Подольских курсантов для молодежи Обнинска и Калужской области и оказал помощь в открытии памятной доски в школе № 3 Обнинска Петру ЛАРИНУ - Подольскому курсанту и директору школы. Выступил в Московской областной Думе с обоснованием Дня памяти подвига Подольских курсантов. Обеспечил создание информационно-лекционных материалов по подвигу Подольских курсантов и обеспечил их передачу в 100 школ и учреждений, занимающихся патриотическим воспитанием молодежи и изучением истории Великой Отечественной войны. Проводил контроль и оказывал помощь работам по реконструкции воинских захоронений и памятников в Белкино Боровского района, Кондрово Дзержинского района, Стрекалово Износковского района. Организовал контроль обнаружения безвестных захоронений защитников Отечества во время реконструкции Варшавского шоссе на участках Малоярославец-Ильинское-Медынь. Оказал организационную помощь в издании военно-исторических альманахов и сборников в Боровске и Малоярославце.

Для меня было полной неожиданностью, когда результаты моей депутатской работы были высоко отмечены медалью губернатора Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» 3 степени и медалью Минобороны РФ «Памяти героев Отечества» за вклад в развитие военной истории.

- Какие успехи депутатов Заксобрания текущего созыва можно будет вспоминать с удовлетворением?

- Принятие социально ориентированных бюджетов области на 2016-2020 годы. Реализация федеральных проектов партии «Единая Россия» с привлечением в область значительного федерального финансирования - ремонты сельских домов культуры, школьных спортзалов, городских мест общего пользования, создание современных кинотеатров в малых городах типа Боровска.

ПОМОГАЕТ ДЕПУТАТСКАЯ СПЛОЧЕННОСТЬ

- Насколько сплоченно и эффективно в Заксобрании работает обнинский депутатский состав? Вы друг друга поддерживаете?

- От Обнинска фракцию партии «Единая Россия», помимо меня, представляют еще два депутата - Анатолий СОТНИКОВ и Татьяна БАТАЛОВА. Изначально, чтобы охватить больше вопросов, мы вошли в состав разных комитетов Заксобрания. Все эти годы совместно оказывали помощь наукограду в реализации программы «Чистая вода».

- Кого из известных жителей Обнинска Вы бы хотели видеть в составе будущего Заксобрания?

- Я внимательно слежу за работой депутатов Обнинского Городского Собрания. На мой взгляд, среди них уже созрели депутаты областного уровня. Я бы отметил Романа АНЦИФЕРОВА, Елену КОРНИЛОВУ и Льва БЕРЕЗНЕРА. Из руководителей предприятий города, на мой взгляд, стоит присмотреться к Татьяне ОСИПОВОЙ и Олегу КОНОНОВУ.

- Спасибо за беседу!



Беседовала

Инна ЕМЕЛИНА

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