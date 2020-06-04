Мужской поступок, а не бабские интриги

Глава медиахолдинга «Обнинск ТВ» в День защиты детей удалил сюжет о гимназии.

Первого июня на ресурсах медиахолдинга «ОбнинскТВ» было опубликовано заявление генерального директора Альберта Айрапетяна, в котором он публично выразил свою позицию о телевизионном сюжете, где была освещена конфликтная ситуация между мной и директором обнинской «Гимназии» Александром Сухаревым.

Напомню, что данный сюжет стал одним из публичных «ударов» в наш адрес в информационном поле, возникший вследствие нашей справедливой попытки указать директору на несовершенства образовательного процесса в подведомственном ему учебном заведении и его нежелания решить рабочие вопросы.

Главным пострадавшим в данном публичном противостоянии стал мой сын, интересы которого я защищаю с первой минуты, как они были ущемлены, и буду делать это всегда.

Альберт Айрапетян в своём заявлении отметил, что интересы детей всегда должны быть главным приоритетом для любого СМИ, и очень символично, что именно 1 июня, в День защиты детей, он удалил тот сюжет из эфира.

Этим жестом он проявил уважение к профессиональной журналисткой этике, совершил здравомыслящий поступок, который выглядит особенно благородно с учётом жесткой конкурентной борьбы в инфополе, и главное - он показал, что быть должностным лицом - это профессия, а быть отцом - это призвание.

Хочу выразить Альберту Михайловичу свою благодарность за это, и обещаю со своей стороны всестороннюю поддержку и долгосрочное сотрудничество, основанное на взаимном уважении.

Спасибо от меня, как директора и отца, и от всей моей семьи за этот наглядный пример того, как можно и нужно быть защитниками для наших детей.

Евгений Серкин

Тем не менее, ОМВД России по городу Обнинску проведена проверка должностных лиц Гимназии на предмет наличия состава административного правонарушения и нарушения прав ребенка, в ходе которой в отношении классного руководителя Марии Коньковой составлен протокол об административном правонарушении по ст.13.14 КоАП РФ.

Кроме того, Управление общего образования Обнинска сообщило, что с Александром Сухаревым было проведено совещание на предмет доводов и жалоб на учебное заведение. На основании постановления администрации города «Об установлении премий руководителям бюджетных образовательных учреждений города» по итогам работы директору Гимназии за низкий уровень разрешения конфликтных ситуаций был снижен процент установленной премии.

Руководитель Министерства образования и науки области Александр Аникеев также проинформировал о том, что обнинской Гимназии объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и принятии мер по обеспечению соблюдения обязательных требований.

Проверки в отношении учебного заведения и его должностных лиц на сегодняшний день не завершены, окончательный перечень нарушений еще не определен.

По данным прокуратуры, в 2019 году - истекшем периоде 2020 года надзорное ведомство в деятельности образовательных организаций выявляло нарушения законодательства об образовании, об охране жизни и здоровья детей во время нахождения в образовательных организациях города.

Так, например, в одной из школ несвоевременно оказывали социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, а также не устанавливали причины и условия, способствующие неуспеваемости детей.

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