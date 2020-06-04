С заботой о людях

Обнинское предприятие «Каро» одним из первых встало на борьбу с вирусом, взявшись за производство средств индивидуальной защиты.

Пандемия - это своего рода проверка на прочность, один из способов выяснить, кто и на что способен, чтобы как можно быстрее наше общество смогло победить невидимого врага. А сделать это можно только сообща. Кто-то это понимает, а кто-то, увы, нет.

В Обнинске, к счастью, есть не только отдельные люди, готовые протянуть руку помощи, но и целые предприятия. Одним из первых на вызов новой угрозе отреагировали предприятия группы компаний «Каро», взявшиеся за производство масок и защитных костюмов.

ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО

Группа компаний «Каро» является ведущим и современным текстильным производством на территории России, стран бывшего СНГ и стран Прибалтики, занимая лидирующие позиции по объёму и качеству выпускаемой продукции.

За годы работы освоено множество различных методов обработки ткани, производства готовой текстильной продукции, домашнего текстиля, а также одежды от повседневной и корпоративной до профессиональной спортивной, в которой ведущие спортсмены наших сборных команд страны выступают на международных соревнованиях, занимая призовые места.

Компания «Каро» является постоянным ежегодным участником российских и международных выставок, проходящих в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Мюнхене, Милане, успешно представляя свою продукцию, занимая ведущие места и получая высшие оценки экспертного сообщества. Продукция этой компании поступает на фабрики практически всех субъектов России, республики Беларусь, Казахстана и в страны Евросоюза. «Каро» продолжает расширять ассортимент выпускаемой продукции, внедряя в производство новейшие мировые технологии, уникальные, как для российского, так и международного рынка. Дизайнерами компании создана большая база рисунков любой сложности, которая не оставит равнодушным даже самого искушенного клиента. В технопарке компании находится новейшее оборудование признанных мировых лидеров.

Технологи компании постоянно ведут научные изыскания, внедряя все новые конструкторские решения в процессы производства и обработки текстиля. Производство регулярно выводит на рынок свежие образцы и разработки, а каждые полгода выпускает эксклюзивные коллекции.

Важно отметить, что компания «Каро» отличается от конкурентов высочайшим качеством выпускаемой продукции.

В компании «Каро» организована удобная, правильная работа с клиентами, которая позволяет заказчикам максимально эффективно планировать свой бизнес, производство и экономить время.

«ЭТО ВАЖНЫЙ И СЕРЬЕЗНЫЙ ШАГ»

Ну а теперь самое важное. Текстильное предприятие «Каро» в Обнинске одним из первых отреагировало на дефицит защитных масок в регионе. Одноразовые и многоразовые марлевые маски на предприятии начали производить для собственных сотрудников. Затем стали поступать заказы от окрестных заводов и от Клинической больницы №8.

- Насколько мне известно, КБ №8, например, давно сотрудничает с этой организацией, и приобретает маски и защитные костюмы по низкой цене. При этом важно отметить, что костюмы данного производства имеют гораздо лучшее качество, чем у многих других производителей, - комментирует руководитель обнинской администрации Карина БАШКАТОВА.

- Нашими специалистами была разработана стратегия быстрого перепрофилирования мощностей предприятия на выпуск защитных масок и СИЗов. Разработали средства индивидуальной защиты для внутреннего потребления, протестировали и предложили их нашим партнёрам для их внутреннего потребления. При помощи Минпромторга России и «сарафанного радио» предприятия нашего региона, а так- же предприятия всей России начали размещать у нас заказы, - рассказал генеральный директор Евгений МАХТЕЙ.

Но самое главное, компания «KARO» передала в дар Калужской области полмиллиона масок и 1100 защитных костюмов! Средства защиты были переданы в медицинские и социальные учреждения региона.

- Это, безусловно, важный и серьезный шаг со стороны предприятия в этот непростой период. Спасибо за это огромное! - говорит Башкатова.

Кстати, текстильный завод «Каро» посетил глава региона Владислав ШАПША, который лично увидел, как работает производство и оценил качество готовых изделий. Из его публикаций в социальных сетях многие узнали, что в Обнинске теперь делают защитные маски в целях борьбы с коронавирусом. Причем, в промышленных масштабах.

- Уже совершенно очевидно, что ситуация с коронавирусом повлияла на производство. Оно кратно расширилось. Новейшее оборудование уже успешно работает, производя качественные медицинские маски и костюмы. Обладая колоссальным опытом в текстильном производстве, компания успешно наладила кооперацию с более, чем 15 регионов РФ, помогая сохранить рабочие места и сгладить негативное влияние пандемии нескольким тысячам «коллег по цеху», обеспечивая их постоянными стабильными заказами в наше непростое время, когда у многих опускались руки и люди не знали , что будет завтра и как дальше жить. Предприятия группы компаний достаточно оснащены сырьем и заказами - говорит генеральный директор «Каро».

Руководство завода подчеркивает, что первичной целью было помочь коллегам с других производственных предприятий с их внутренней безопасностью, помочь избежать негативных последствий внезапно появившейся мировой угрозе. При этом на самом предприятии ввели режим повышенной готовности раньше остальных, введены повышенные санитарные меры.

На данный момент компания «Каро» перекрывает значительную часть нужд учреждений нашего региона в масках и «противочумных» костюмах, в этих непростых условиях, когда средства защиты оказались на уровне дефицита.

Текстильный завод продолжает укреплять свои позиции на рынке СИЗов России, внедряя все новые разработки в производстве масок и защитных костюмов, которые используются уже не только медиками, но и предприятиями химической и нефтяной промышленности. Продукция компании уже успешно конкурирует с признанными во всем мире производителями. Данный пример показал, каким должен быть бизнес, насколько важно в тяжелый период не терять столь значимые социальные ориентиры и помогать обществу.

Кристина ЗВОН

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