Нам «корона» горизонт не закроет. Что ждет область после вируса?

Бывает, что лечение болезни оказывается страшнее самого недуга. В этом на собственном опыте убедились руководители российских регионов, в период пандемии пошедшие на самые жесткие запреты и ограничения для своих предпринимателей и крупных промышленников. Многие при этом откровенно копировали Москву и решения штаба Сергея Собянина. В итоге, разгула вируса у себя на территории не смог избежать никто, включая державшийся дольше всех Алтай, а вот экономика у многих перешла в состоянии «грогги». Ее штормит, бизнес массово закрывается, инвесторы сворачивают проекты.

А ЧТО У НАС?

Калужская область на общем фоне обошлась «малой кровью». Во многом помогли не только быстрые и оперативные решения руководства региона, но и высокая самоорганизация трудовых коллективов. Но что дальше? Какие у нас перспективы в экономике дальше?

Анатолий СОТНИКОВ, директор Агентства инновационного развития:

- В любом деле все на 50% определяется удачей. Надо только помнить, что удача приходит к тем, кто четко понимает, какие именно цели перед собой ставит, кто предпринимает для их достижения активные действия и позитивно настроен. Да, нам пришлось сложно - мы под боком у Москвы, а она выступала в роли «главного разносчика» вируса. Тем не менее, в область пандемия пришла с некоторым запозданием, что дало фору в 2-3 недели на подготовку. Как результат: у нас не было резкой остановки производства. Да, принимались меры по введению особого положения на предприятиях: руководитель каждого крупного завода был озадачен тем, чтобы в максимальной степени реализовать действия по нераспространению заболевания среди работников. Ответственная позиция директоров, хорошая организация трудовых коллективов, высокая сознательность людей и общая политика, координируемая губернатором и правительством, дали результат. Все меры, рекомендованные федеральным правительством на региональном уровне, принимались очень быстро и оперативно. Заксобрание собиралось с интервалом в неделю-две, чтобы принимать необходимые нормативные акты. К примеру, благодаря этому, наша область одна из первых приняла решение о возврате налогов самозанятым гражданам. В итоге, на выходе мы имеем лучшие возможности для восстановления, нежели многие наши соседи.

У главы области Владислава Шапши, кажется, времени подсчитывать убытки, нанесенные «коронакризисом», нет. Вместо этого он уже заявляет о новых перспективах в развитии, главным конечным результатом (ключевой идеей) которого должно стать превращение Калужской области в «центр инновационной современной экономики в России».

Кризис - это время не только больших проблем, но и больших возможностей.

При этом, впрочем, глава остается ногами на твердой земле и предостерегает своих соратников и подчиненных от шапкозакидательских настроений. За масштабными планами не должны потеряться простые люди с их текущими бытовыми проблемами.

Владислав ШАПША, врио главы Калужской области:

- Сегодня мы обязаны обеспечить людям безопасность и достойные доходы, вернуться к экономическому росту в регионе. Это наша цель, и мы над ней работаем не первый год. Буквально на днях я подписал соглашение о строительстве нового предприятия по производству уникального энергетического оборудования. Объем инвестиций - 10 миллиардов рублей. Кроме того, еще один комбинат по производству стального и чугунного литья будет построен в Мещовске

Новое предприятие, о котором идет речь, это будущий завод по производству паровых котлов, турбин и турбогенераторов для энергоблоков ТЭЦ. Причем речь идет об оборудовании, аналогов которому в стране сегодня не производится. Инвестором выступают китайцы - Харбинская электрическая корпорация.

Комбинат в Мещовске - не менее крупный объект от ООО МКТЛ («Мещовский комбинат точного литья») с суммарными инвестициями более 20 млрд. рублей. При выходе на проектную мощность сможет выдавать почти 58 тыс. тонн готовых литых деталей из стали и чугуна. Причем поставлять продукцию планируется не только внутри России, но и на экспорт.

И это не единичные примеры того, что вирус ни жизнь, ни экономику не остановил. Область продолжает активно развиваться и представлять интерес для инвесторов.

Впрочем, для рядовых калужан главное - это, конечно, не цифры инвестиций, а отчисления в бюджет в виде налогов (прямых и косвенных) и создание новых рабочих мест. Причем перспективных и высокооплачиваемых. Так вот: только два этих предприятия примут на работу почти тысячу человек.

И здесь перед нами встает другой вопрос - вопрос соответствия ожиданиям инвесторов. Команда калужской области сделала достаточно много для того, чтобы запуск в регионе новых проектов стал для инвесторов и интересным, и выгодным.

Для этого пробивались идеи экономических зон, создавались индустриальные парки, в правительстве области работали «специально обученные люди», отвечавшие за то, чтобы у инвесторов не было никаких проблем с бюрократическими барьерами. Во многом благодаря этому, у нас на территории появились и благополучно работают промышленные гиганты вроде заводов от всемирно известных промышленных гигантов Samsung, Volkswagen и Volvo.

На территории области создано и успешно действует Агентство регионального развития, которое выполняет функции «единого окна» для работы с инвесторами. Крупному предпринимателю, желающему вложиться в создание промышленных производств на территории области, не нужно искать, куда обратиться со своими идеями и деньгами. Агентство работает точкой максимально быстрого и комфортного входа инвесторов в область.

Перед новой (вернее, старой-новой) командой стоит задача не только сохранить все эти наработки, но и обеспечить их главным ресурсом - человеческим.

Анатолий СОТНИКОВ, директор Агентства инновационного развития»:

- Да, у нас в области были открыты первые в России инвест-парки, благодаря которым у инвесторов появилась возможность быстро строить и запускать реальное производство. И это не просто слова. То, что завод Samsung построили и запустили за 15 месяцев, а завод грузовиков Volvo - за 11, - это не просто показатель, но, своего рода, мировое достижение. Однако время идет, и сегодня для инвесторов на первое место выходит наличие подготовленных квалифицированных кадров. Раньше в конкуренции за инвестиции с другими регионами в центральной части России мы выигрывали за счет того, что запустить проект в области можно было в короткое время, без административных барьеров. Сегодня только этого недостаточно. Квалифицированных людей для заводов не хватает. Вопрос подготовки кадров начинает играть решающее значение.

Наш эксперт знает, что говорит.

По официальным данным, на конец 2019 года безработица в Калужской области составляла 0,39% - и это действительно один из самых низких показателей в России. Лучше нас дела только у Москвы и Липецкой области.

За последние годы, благодаря открытию в Калужской области первого в России учебного центра по подготовке кадров автомобильной промышленности, было подготовлено более 15 тыс. человек, что во многом перекрывает потребности отрасли: отчасти, поэтому безработица в регионе одна из самых низких в стране.

Однако не одними автомобилями живы! Потребностей хватает и у других отраслей. Поэтому сейчас в Калуге ведется строительство нового кампуса для филиала знаменитой «Бауманки» (МГТУ им. Баумана), а у нас в Обнинске развивается университет атомной энергетики в составе МИФИ. На базе Калужского фармакологического кластера идет подготовка кадров для отрасли - опять же при активном содействии МИФИ (в 2016 году там был организован Инженерно-физический институт биомедицины (ИФИБ).

Сейчас власти смещают вектор своего внимания и на такую важную в современном мире отрасль, как IT. 7 мая глава области провел совещание, на котором в числе прочего обсуждалась реализация национального проекта «Цифровая экономика». Проект состоит из пяти частей (региональных проектов в составе нацпроекта), одна из которых отвечает за подготовку специалистов. Она так и называется: «Кадры для цифровой экономики».

Здесь еще многое предстоит сделать, но и задел за последние три года имеется неплохой: работают IT-школы, инициированные частными компаниями «Калуга Астрал и «КАМИН», запущен детский технопарк «Кванториум» и первый калужский IT-лицей. Ну, а на площадке Обнинского института атомной энергетики будет организован и запущен филиал Инновационного научно-технологического центра.

Анатолий СОТНИКОВ, директор Агентства инновационного развития:

- Калужская область долгое время находилась в пятерке первых по инвестиционному климату, и это большое достижение. Что касается Обнинска, то решения здесь длительные, они требуют времени. Три года назад начали говорить, что в городе нужно создавать свою «технологическую долину», масштабный инновационный центр по типу Сколково. Мы и раньше на такое замахивались, в 2005 году область претендовала на то, чтобы создать на своей территории зону высоких технологий. Тогда в конкурсе, организованном федеральным правительством, мы заняли пятое место, и это было очень обидно, поскольку зон планировалось всего четыре. Но сегодняшние инновационные научно-технологические центры, такие, как планируются на базе национального ядерного университета МИФИ в Обнинске, фактически, реинкарнация тех старых идей.

По нашим данным, создание центра в Обнинске уже поддержано Министерством экономического развития России. С большой вероятностью в ближайшее время ожидается выход соответствующего Постановления Правительства РФ.

А теперь давайте подытожим все простыми цифрами.

Сегодняшнее место Калужской области в Национальном рейтинге инвестиционной привлекательности регионов - четвертое. При населении, как в одной префектуре Москвы, мы, тем не менее, занимаем первое место по объему продукции обрабатывающих производств, и это серьезный повод для гордости. На территории области сегодня действуют 12 индустриальных парков, 11 отраслевых кластеров, 2 площадки ОЭЗ (особых экономических зон, одна из них - площадью более 532 гектаров - расположена рядом с Обнинском) и 1 ТОСЭР (территория особого экономического развития).

Чтобы обнулить все это, недостаточно пандемии - даже в сочетании с общим экономическим кризисом.