Движение неравнодушных людей, которых объединили доброта и сострадание

Не так давно к нам в редакцию обратилась местная жительница Неля ЧАТЛЫГИНА - женщина пенсионерка и инвалид. По состоянию здоровья ей трудно выходить из дома за продуктами или лекарствами, а сейчас для нее это еще и опасно. Но благо, что сегодня еще есть неравнодушные люди, готовые протянуть руку помощи. Их называют волонтерами или добровольцами.

Один из таких добровольцев - Валерий КАБАНОВ, который уже на протяжении довольно длительного времени помогает пожилой женщине. Он приносит ей продукты и лекарства. При этом мужчина еще и работает. И таких людей сегодня в первом наукограде довольно много - все они по велению собственного сердца вступили в ряды добровольцев, потому что для них нет чужих проблем, и им не нужны деньги за то добро, которое они готовы подарить.

А вы знали, что первоначально волонтёрами называли исключительно солдат-добровольцев. В Италии, Франции, Англии и Германии в ходе Восьмидесятилетней и Тридцатилетней войн особой популярностью пользовались все новые и новые охотники повоевать. Но что самое интересное, что денег зачастую им никто не платил. Таким людям, как правило, взамен предлагали лишь славу, ну и военную добычу. И многим этого было достаточно.

Сегодняшние волонтеры - это уже совсем не те люди. Им не нужна слава и они не с кем не хотят воевать. Скорее, наоборот, они ищут мира и добра. Они идут помогать людям - тем, кто больше всего в них нуждается. И при этом, они не ищут ничего взамен. Главная награда для них - это благодарность, идущая от сердца.



Валерий КАБАНОВ - индивидуальный предприниматель, волонтер:

- Волонтёрством начал заниматься случайно, в самом начале карантина. Сейчас уже не вспомню, либо в газете, либо в интернете прочитал, что требуются люди готовые помочь. Представил своих дедушек и бабушек, своих родителей, вот они одни на другом конце страны, и кто им поможет? Может такие как мы? Прошёл курсы, инструктажи и получил возможность участвовать в этом движении неравнодушных людей. Моя жена, не смотря на все свои домашние дела, тоже присоединилась и всеми возможными силами помогает. Вы меня спросите, что я чувствую, когда помогаю людям? Когда у бабули наворачиваются слёзы от того, что она просто не верила, что так может быть - когда ей приносят продукты, лекарств - и это просто так, просто помощь? Когда дедушка, у которого нет ничего, пытается тебя отблагодарить, давая тебе книжки из своей библиотеки или хотя бы конфетку, чтобы ты передал её своим детям? Трудно сказать, что происходит в глубине души, но я убедился: прекрасных, неравнодушных, Людей с большой буквы у нас очень и очень много!

Волонтерское движение набирает все большую популярность. И это не может не радовать. В Обнинске данное направление курирует начальник отдела молодежной политики Дмитрий КАЗАКОВ.

26 марта - практически сразу, как к нам пришла пандемия, в первом наукограде появился волонтерский штаб. За несколько месяцев многие волонтеры, которые начинали свой путь, уже ушли из этого движения - и их не стоит осуждать. Помогать людям, совмещая все это со своей работой, проблемами и домашними хлопотами - ой как не просто. Ведь иногда, чтобы привезти той или иной бабушке лекарства, нужно съездить к ней, забрать рецепт, потом - в аптеку, потом снова к бабушке. А случается еще и так, что не всегда нужно лекарство есть в аптеке.

Волонтеры также занимаются доставкой продуктов, оплачивают коммуналку. Иногда даже просто идут навстречу и выполняют совсем личные просьбы.

- Например, однажды нам позвонила бабушка и попросила купить ей новый мобильный телефон. Ребята поехали и купили, бабушка потом отдала деньги, - вспоминает Казаков.

Кстати, Дмитрий Александрович лично принимает заявки (в среднем, около 20 в день). После чего они обрабатываются и идут на распределение. Каждая заявка имеет определенный кодовый номер, который сообщается заявителю при оформлении заявки, а также в момент своего визита «пароль» называет волонтер - это необходимо для того, чтобы у людей не вызывать чувств опасения и недоверия.

За несколько месяцев работы обнинскими волонтерами было осуществлено 2212 выездов.

Если вам нужна помощь волонтеров, звоните по номеру: 8-995-305-62-58. Также существует телефон единой всероссийской горячей линии: 8-800-234-11.

Юлия НОСОВА - режиссер студенческого театра ИАТЭ, волонтер:

- Всем известен смысл слова «волонтер». Для меня волонтер - это еще и смелый, неравнодушный, сострадательный человек. В отсутствии социальной защиты и возникают вот такие добровольческие движения, берущие на себя многие функции, ориентированные на безвозмездную помощь обществу - тем, кто в ней нуждается в первую очередь. Поэтому волонтерское движение это, конечно, важно. И для старых людей эта помощь просто неоценима. Если бы мы, обычные люди, проходили мимо проблем наших стариков, это было бы вообще очень печально. Я вступила в волонтерские ряды с конца апреля текущего года. Чувствую себя при деле, помогать людям мне доставляет радость.

Александр ФОКИН - технический директор в event-компании «ДИВО», волонтер:

- Волонтёр - человек, у которого широкая душа и большое сердце! Я решил пойти в добровольцы, потому что считаю важно то, что я могу сделать для тех людей, кому сейчас это необходимо, и поддержать их в трудную минуту. Так скажем, «официально» решил этим заняться, когда началась волна заболеваний COVID-19 в нашей стране. А так, наверное, я волонтер с детства - так воспитали меня мои родители и близкие! Что чувствую, когда помогаю людям? Конечно же, в первую очередь, совершаешь хорошие дела, ты ощущаешь важность своего действия - то, что ты действительно можешь помочь тому, кому это необходимо. А это значит, мы вместе с тем человеком, которому помогаешь, мы встаём на ступень доверия и человечности! Да, определённо, мы не получаем за это денежных средств или ещё чего-то. Но! Мы получаем нечто большее - слова благодарности - искренние. Это происходит от души и сердца. И тут вы понимаете, что действительно сделали хорошее дело, и ваши усилия и время принесли радость не только тем, кому вы помогаете, но и вам самим!

Регина ОСТРИКОВА - студентка медицинского факультета ИАТЭ НИЯУ МИФИ, волонтер:

- Свой путь волонтера начала ещё со школьных времён, принимая участие в различных акциях и мероприятиях города, школы. В период пандемии присоединилась к проекту #МыВместе. Мы проходим онлайн-обучение и получаем сертификаты, затем обязательно очное обучение, и далее можно приступать к выполнению задач.

Основной задачей является помощь пожилым людям, которые оказались на карантине и не имеют возможности выйти на улицу. В данном проекте я в роли волонтера выездной группы, то есть первостепенной моей целью является покупка продуктов первой необходимости, лекарств, решение бытовых проблем (оплата счетов ЖКХ) и доставка до «заказчика». В проекте принимают участие люди разного возраста, профессии и все мы стараемся оказывать помощь пожилым людям. Каждый человек очень важен!

Почему я стала волонтером? Всегда хотела помогать людям, поэтому я и выбрала медицину. Есть определение «волонтера» - это человек, добровольно занимающийся за свой счёт безвозмездной общественной деятельностью», но, я считаю, что волонтёры - это в первую очередь неравнодушные и искренние люди, которые помогают абсолютно незнакомым людям.

После проделанной работы всегда остаётся приятное чувство - «Ты сделал доброе дело, ты помог людям, ты проделал хорошую работу!» - именно это чувство является лучшим вознаграждением за твой труд!

Дарья ГУМЕРОВА

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