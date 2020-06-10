Несмотря на запреты, предприниматели открывают кафе и магазины

В Обнинске уже начали снимать некоторые ограничения, введенные ранее в связи с пандемией коронавируса. Однако подчеркнем, что лишь некоторые. Только вот далеко не все предприниматели этих правил придерживаются, хотя опасность заражения еще очень велика. Поэтому проверки точек общественного питания и магазинов в городе проводятся ежедневно.

ПРАВИЛА НЕ ДЛЯ ВСЕХ?

В таких рейдах участвуют сотрудники полиции и отдела административно-технического контроля города. Руководитель второго ведомства Александр АБРАМОВ рассказал нам, что с нарушениями сталкиваться время от времени приходится.

К примеру, до недавнего времени кафе и ресторанам запрещали торговать «на вынос». Разрешали реализовывать свою продукцию только посредством доставки на дом после заказа по телефону. И в этот период некоторые нерадивые бизнесмены ухитрялись осуществлять продажу прямо на месте, в своих общепитах. Причем, стоявшие в очередях покупатели не соблюдали социальную дистанцию и были без масок.

А теперь, когда торговлю «на вынос» разрешили, эти же предприниматели уже запускают людей в залы - за столики. Что, конечно, на данном этапе является нарушением.

- Вот недавно мы обнаружили, что в городе люди уже посещают одно кафе. Представьте себе, оно было открыто полностью. В итоге мы составили на владельца протокол и передали его в суд, - рассказал Александр Дмитриевич. Называть заведение он не стал из этических соображений.

БЕЗ МАСОК

С магазинами такая же история. Торговать одеждой до 3 июня было запрещено, но многие это делали. Опять же, как рассказывает Александр Абрамов, сами продавцы, не говоря уже о покупателях, были без масок. Представители административно-технического контроля составляли на них протоколы и направляли в суд.

- Мы сами их не имеем права наказывать, это решают в суде, - пояснил Абрамов.

Наши журналисты поинтересовались, как ведут себя в таких ситуациях продавцы. Имели ли место конфликты?

- Продавцы, как правило, ведут себя спокойно. Они свою неправоту знают. А вот объясняться с покупателями чаще всего бывает сложно: случается, что грубят. Но мы не уполномочены требовать у них документы, - ответил Александр Дмитриевич.

Подобные проверки в городе продолжаются. Ежедневно.

Инна ЕМЕЛИНА

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