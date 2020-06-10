Обнинская ТИК готовится к голосованию за поправки в Конституцию

Совсем скоро жителям Калужской области предстоит принять участие во Всероссийском голосовании по внесению поправок в Конституцию. Событие это очень значимое для страны и сразу хотелось бы отметить, что проведено оно будет с соблюдением всех необходимых мер санитарной безопасности. Об этом мы побеседовали с председателем Территориальной избирательной комиссии по городу Обнинску Анной СЕРЕДЮК.

ЗАЯВЛЕНИЯ УЖЕ ПРИНИМАЮТСЯ

Голосовать россияне будут в течение недели - с 24 июня по 1 июля. А основным днем станет 1 июля.

В бюллетень включен всего один вопрос: «Вы одобряете изменения в Конституцию Российской Федерации?» На листе будет два квадрата со словами - «ДА» и «НЕТ». Избиратель ставит галочку в соответствии со своими убеждениями.

В Обнинской Территориальной избирательной комиссии уже с 5 июня работает пункт приема заявлений для тех граждан, которые по объективным причинам в день голосования не смогут прийти на избирательный участок по месту регистрации. Принимать их будут до 21 июня. Как проинформировала Анна Середюк, с 16 июня к приему заявлений присоединятся и все избирательные участки города. Кроме того, на территории Калужской области заявление о голосовании по месту нахождения можно подать в многофункциональном центре «Мои документы» и через единый портал «Госуслуги».

Заявление о желании проголосовать по месту нахождения можно подать в срок до 21 июня до 14:00.

А возможность проголосовать на избирательном участке до дня голосования гражданам предоставлена с учетом специфики эпидемиологической обстановки. Эта мера позволит избежать очередей. Возможно и бесконтактное голосование на дому для тех, кто по тем или иным причинам не может выйти из дома. Для этого можно обратиться по телефону в участковую комиссию, в том числе передать просьбу через родственников и волонтеров, а также направить обращение в электронном виде с использованием портала «Госуслуги». Данный вид голосования желающие могут осуществить с 25 июня по 1 июля.

ИЗБИРАТЕЛЯМ ДАЛИ ВРЕМЯ

В настоящее время в Обнинске ко дню голосования готовятся все 42 участковые избирательные комиссии, которые будут располагаться по традиционным адресам. ТИК города, куда можно прийти с заявлением уже сегодня, находится в здании городской администрации: на площади Преображения, 1, в кабинете № 109.

График приема заявлений следующий: с 5 по 20 июня - с 10:00 до 18:00, а 21 июня - с 10:00 до 14:00. В МФЦ - с понедельника по пятницу, с 9:00 до 18:00. И в личном кабинете на портале Госуслуг.

Что касается подачи заявлений с 16 июня в участковые избирательные комиссии, то в рабочие дни это можно сделать с 16:00 до 20:00, а в выходные - с 10:00 до 14:00.

При подаче заявления лично необходимо иметь при себе паспорт, ручку с синей или черной пастой, а также использовать средства индивидуальной защиты. Доступ в здание администрации города в связи с действующим масочным режимом осуществляется только при наличии медицинский маски.

Инна ЕМЕЛИНА

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