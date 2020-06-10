В обнинских маршрутках заработали валидаторы: первые итоги

Разговоры о том, что в обнинских маршрутных такси появятся валидаторы, велись уже давно. Жители относились к ним по-разному: кто-то скептически, а кто-то с надеждой. Все-таки финансовая дисциплина должна быть во всех сферах, а в маршрутках, что уж скрывать, и билеты пассажирам чаще всего не выдавали, и сдачу не всегда правильно считали.

«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ БРАТЬ БИЛЕТЫ!»

Не так давно даже имел место случай, когда пассажирке, передавшей водителю пятитысячную купюру, недодали целых 120 рублей. Мужчина потом извинился и сделал вид, что ошибся. А с наличием валидаторов, особенно, если речь идет об оплате по карточке, такие ситуации будут исключены.

Как проинформировала начальник Управления потребительского рынка, транспорта и связи обнинской городской администрации Анна ЕРЕМИНА, сейчас на городском общественном транспорте внедряется автоматизированная система учета и оплаты проезда. В Обнинске выбран всего один оператор.

- Данная система уже давно внедрена на муниципальном предприятии ОПАТП, теперь установка терминалов-валидаторов проводится и на маршрутных такси. И это стало одним из условий муниципальных контрактов, заключаемых городом с пассажироперевозчиками по итогам конкурентной процедуры, - пояснила Анна Валерьевна.

Здесь есть один важный момент: любая оплата- наличными и безналичным расчетом- должна проходить через терминал-валидатор. Каждому пассажиру водитель обязан выдать билет, который распечатывает валидатор. И никаких платежей «лично в руки» уже быть не должно. Такая форма взаимодействия между водителями и пассажирами уже является незаконной.

- Главное, чтобы жители сами это поняли и обязательно брали билеты, - призывает горожан Анна Еремина. - Иначе никакого смысла в этой системе не будет.

Многие обнинцы, правда, пока еще забывают действовать по новым правилам. Да и сами водители не всегда их придерживаются. В связи с этим, Анна Валерьевна призывает жителей города не быть равнодушными и в случае возникновения нарушений - жаловаться в мэрию.

- Мы, конечно, проводим проверки, - отметила Еремина. - Но даже если все наши сотрудники в один день выйдут в рейд, мы все равно не сможем охватить все транспортные средства. Поэтому помощь горожан нам очень нужна!

ПЕРЕХОД К НОВОЙ СИСТЕМЕ БУДЕТ ПОСТЕПЕННЫМ

На сегодняшний день терминалы оплаты уже имеются в транспортных средствах маршрутов №№ 9, 14 и 17. В ближайшее время их установят и на маршруте № 13, перевозчик которого на этой неделе получил валидаторы и вместе с водителями прошел соответствующее обучение у оператора. Установка данных терминалов там планируется в ближайшее время - после подготовки всех необходимых документов. В стадии заключения контракта находится и маршрут № 15.

В течение текущего года будут проведены конкурсные процедуры и по остальным городским маршрутам- валидаторы появятся и там. А дальше в городе планируют выпустить транспортные карты - так называемые электронные кошельки. В период пандемии бесконтактный способ оплаты особенно актуален. Да и для родителей школьников он очень удобен. Наличные деньги учащиеся нередко неразумно тратят на разные покупки, а транспортная карта позволит им уже не спрашивать у водителя разрешения проехать бесплатно.

Со временем, как проинформировала Анна Еремина, оператор готов и к проведению всевозможных акций, связанный со скидками на оплату за проезд. А многие жители города уже оценили удобство новой системы.

- Я на 14-м маршрутом всегда езжу с работы. Раньше всегда приходилось держать в кошельке мелочь, а теперь она мне не нужна, пользуюсь картой, - поделилась с нами преподаватель Ольга Викторовна.

Что ж, переход к цивилизованным способам оплаты услуг - это большой шаг вперед. И наша мэрия его сделала.

Инна ЕМЕЛИНА

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